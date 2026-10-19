Riassetto per la divisione dedicata alle produzioni tv e cinema. All'autore di A raccontare comincia tu, che lavora anche a La Porta Magica, il compito di guidare l'area unscripted tra entertainment, factual e branded content, affiancato da una squadra di giovani professionisti.

Casta Diva Group riorganizza la unit Entertainment, dedicata alle produzioni televisive e cinematografiche, e nomina Dimitri Cocciuti Head of Unscripted. Autore con quasi vent'anni di esperienza, showrunner di Drag Race Italia e già nella squadra creativa del gruppo dal 2025, Cocciuti guiderà un'offerta editoriale che mette al centro entertainment, factual e branded content.

Il riassetto della unit Entertainment

Casta Diva Group, quotata con il codice CDG:IM, annuncia il riassetto organizzativo della sua unit Entertainment, focalizzata sulle produzioni televisive e cinematografiche. L'operazione rientra in una strategia integrata che punta su entertainment, factual e branded content, con l'obiettivo di unire la forza dello sviluppo creativo alla massima solidità produttiva e industriale.

In questo quadro Dimitri Cocciuti assume il ruolo di Head of Unscripted. Il suo compito è rafforzare il posizionamento dell'area unscripted sul mercato italiano e internazionale e sviluppare una linea editoriale sempre più riconoscibile, con progetti capaci di incontrare pubblici diversi e generare valore nel tempo.

Pubblicità

Chi è Dimitri Cocciuti

Autore e creativo con quasi vent'anni di esperienza nel settore televisivo, Cocciuti fa parte della squadra creativa e di sviluppo di Casta Diva dal 2025. Nella sua carriera ha lavorato con Rai, Discovery, Mediaset, Sky e Paramount+, tra scrittura, sviluppo di contenuti originali e adattamento di format internazionali.

Tra i titoli più significativi del suo percorso ci sono A raccontare comincia tu, l'ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, e Drag Race Italia, di cui è stato showrunner e autore per le tre stagioni finora prodotte. Tra intrattenimento e cultura ha firmato anche Sette Meraviglie per Sky Arte e Artists in Love per Sky Arts, distribuita a livello internazionale.

I progetti: da La Porta Magica a Linea Verde Racconti

La nuova fase di Casta Diva Entertainment si vede già nei progetti unscripted in sviluppo e in produzione:

La Porta Magica , condotta da Andrea Delogu su Rai 2, produzione di punta su cui Cocciuti è intervenuto dalla seconda stagione, contribuendo all'evoluzione editoriale e al successo del format;

, condotta da Andrea Delogu su Rai 2, produzione di punta su cui Cocciuti è intervenuto dalla seconda stagione, contribuendo all'evoluzione editoriale e al successo del format; D'Amore e d'Abruzzo su Food Network, tra i primi progetti sviluppati con il nuovo assetto creativo della struttura;

su Food Network, tra i primi progetti sviluppati con il nuovo assetto creativo della struttura; Linea Verde Racconti su Rai 1, che ha appena concluso la sua prima stagione.

Una squadra di giovani talenti

Nel nuovo corso Cocciuti è affiancato da una generazione di giovani professionisti tra autori, registi, redattori e figure produttive. La valorizzazione delle competenze interne e la fiducia nei talenti emergenti diventano parte del modello produttivo, con l'obiettivo di creare nuovi contenuti e, insieme, le professionalità che contribuiranno a definire i linguaggi futuri.

Le parole di Cocciuti e De Micheli

«Credo che ogni buon progetto nasca da un'idea in cui si crede davvero», commenta Dimitri Cocciuti. «Il nostro compito è proprio quello di darle forma, trovare il modo giusto per raccontarla e farla arrivare al pubblico. Per me questo è fondamentale così come avere uno sguardo inclusivo, raccontare nuove storie e dare spazio a voci e sensibilità differenti, perché la televisione deve saper parlare a tutte e a tutti, senza lasciare indietro nessuno».

«La creatività è uno degli asset industriali più importanti per Casta Diva Group», dichiara Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato del gruppo. «Con Cocciuti vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di trasformare intuizioni creative in contenuti di valore, mettendo insieme talento e disciplina industriale. Casta Diva Entertainment rappresenta un'area strategica per il Gruppo e un terreno nel quale vogliamo continuare a investire, con l'ambizione di costruire prodotti originali e partnership sempre più solide con broadcaster, piattaforme e brand».

Il dialogo con le altre società del gruppo

Il nuovo assetto rafforza anche il legame con le altre società di Casta Diva Group. L'integrazione con Casta Diva Pictures, con G2 Eventi e con le realtà di comunicazione del gruppo permette a Casta Diva Entertainment di sviluppare progetti di branded content e formati crossmediali che uniscono racconto televisivo, comunicazione di marca ed esperienze live.

Domande frequenti

Chi è il nuovo Head of Unscripted di Casta Diva Group?

Il nuovo Head of Unscripted di Casta Diva Group è Dimitri Cocciuti, autore e creativo con quasi vent'anni di esperienza in tv, nella squadra creativa del gruppo dal 2025. È stato showrunner e autore di Drag Race Italia e ha lavorato ad A raccontare comincia tu, l'ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà.

Quali programmi produce Casta Diva Entertainment?

Tra i progetti unscripted di Casta Diva Entertainment ci sono La Porta Magica, condotta da Andrea Delogu su Rai 2, D'Amore e d'Abruzzo su Food Network e Linea Verde Racconti su Rai 1, che ha appena concluso la prima stagione. L'area unscripted è ora guidata da Dimitri Cocciuti come Head of Unscripted.

Che cosa ha fatto Dimitri Cocciuti in televisione?

Dimitri Cocciuti ha lavorato con Rai, Discovery, Mediaset, Sky e Paramount+. È stato autore di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà, showrunner e autore delle tre stagioni di Drag Race Italia e ha firmato Sette Meraviglie per Sky Arte e Artists in Love per Sky Arts. Dalla seconda stagione lavora a La Porta Magica.