Dopo cinque giorni gli operai ex Ilva liberano la statale 106 e i cancelli dell'impianto: il carburante torna a muoversi verso Puglia, Basilicata e Calabria. Per la normalità servono alcuni giorni, e la protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio complica il quadro.

A Taranto la crisi dei carburanti si sblocca. Venerdì 16 ottobre 2026 gli operai ex Ilva hanno rimosso i blocchi davanti alla raffineria Eni, e le autocisterne possono tornare a rifornire i distributori di Puglia, Basilicata e Calabria. Il ritorno alla normalità sarà graduale. Intanto in Calabria, Sicilia e Puglia scatta la protesta dei camionisti.

Cosa è successo stamattina a Taranto

La svolta è arrivata dopo un'assemblea dei lavoratori sulla statale 7 Appia. Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno deciso di togliere subito il blocco sulla statale 106 Jonica, davanti ai varchi della raffineria, senza aspettare la fine dello sciopero. Vicino allo stabilimento siderurgico resta un presidio dei lavoratori.

Lo sciopero, al quinto giorno, si chiude alle 23 di stasera. Sulla decisione hanno pesato due passaggi: il documento unitario firmato giovedì a Bari da Regione Puglia, istituzioni locali, sindacati e forze politiche, e la convocazione del governo a Palazzo Chigi per martedì 27 ottobre.

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Quando torna il carburante ai distributori

Con i cancelli liberi, le autocisterne riprendono le consegne alle stazioni Enilive e a quelle degli altri marchi che si riforniscono a Taranto. La riapertura è graduale e la piena regolarità richiederà ancora alcuni giorni, il tempo di recuperare quattro giorni di consegne mancate.

Molto dipende dalle scorte rimaste nei singoli impianti. Nei giorni del blocco più della metà della rete Enilive pugliese era rimasta a secco, e la corsa al pieno ha svuotato in fretta anche le pompe ancora aperte.

Il fermo dei camion al Sud

Mentre a Taranto le strade si liberano, al Sud si fermano i mezzi pesanti. Da oggi al 20 ottobre Fedralog Calabria, con le federazioni di Puglia, Sicilia e Basilicata, porta avanti la mobilitazione degli autotrasportatori contro il caro gasolio.

In Calabria i presidi attivi sono una ventina, dallo svincolo di Falerna all'area dell'aeroporto di Lamezia Terme, dalla raffineria di Vibo Valentia al porto di Gioia Tauro, fino agli svincoli di Sibari e Castrovillari. Agli autotrasportatori si sono uniti agricoltori, allevatori e pescatori. Secondo Fedralog, da marzo ogni mezzo spende in media circa 2mila euro in più di gasolio.

In Sicilia i tir restano fermi nei porti e nei piazzali delle aziende, e a Gela decine di camion sono bloccati alla rotonda d'ingresso della città. In Puglia gli autotrasportatori hanno manifestato sulla tangenziale di Andria, mentre a Corato sono tornati in strada gli olivicoltori.

La preoccupazione di Bari

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, avverte che la fine dei blocchi non chiude l'emergenza. Il Comune ha meno di una settimana di autonomia di carburante per la raccolta dei rifiuti e cinque o sei giorni per il trasporto pubblico locale. Per questo chiede al governo di intervenire subito, senza aspettare gli undici giorni che mancano al tavolo del 27 ottobre.

Le prossime tappe dell'ex Ilva

La vertenza resta aperta. Martedì 20 ottobre la Corte di Cassazione esamina i ricorsi contro lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il 27 ottobre i sindacati saranno a Palazzo Chigi: chiedono misure urgenti per l'occupazione e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione e sui forni elettrici.

Domande frequenti

I blocchi alla raffineria Eni di Taranto sono finiti?

Sì. Venerdì 16 ottobre 2026, dopo un'assemblea con i lavoratori, i sindacati ex Ilva hanno rimosso il blocco sulla statale 106 davanti alla raffineria Eni di Taranto. Le autocisterne possono tornare a rifornire i distributori. Lo sciopero si chiude alle 23 dello stesso giorno, mentre vicino allo stabilimento resta un presidio.

Quando torna il carburante ai distributori in Puglia e Calabria?

Le consegne dalla raffineria Eni di Taranto ripartono da venerdì 16 ottobre 2026, dopo la rimozione dei blocchi degli operai ex Ilva. La riapertura è graduale e per tornare alla piena regolarità serviranno alcuni giorni. Il fermo degli autotrasportatori fino al 20 ottobre può rallentare i rifornimenti al Sud.

Perché protestano gli autotrasportatori al Sud?

Gli autotrasportatori protestano contro il caro gasolio e l'aumento dei costi di gestione. Fedralog Calabria, con le federazioni di Puglia, Sicilia e Basilicata, ha promosso una mobilitazione dal 16 al 20 ottobre 2026, con una ventina di presidi in Calabria. Secondo la federazione ogni mezzo spende circa 2mila euro in più da marzo.

Cosa succede ora all'ex Ilva di Taranto?

La vertenza ex Ilva prosegue con due appuntamenti. Il 20 ottobre 2026 la Corte di Cassazione esamina i ricorsi contro lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento. Il 27 ottobre i sindacati sono convocati a Palazzo Chigi, dove chiedono misure per l'occupazione e un piano industriale basato sulla decarbonizzazione.