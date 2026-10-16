Dopo quattro giorni di presidi alla raffineria Eni, il governo ha convocato i sindacati ex Ilva a Palazzo Chigi per il 27 ottobre. In Puglia metà della rete Enilive è senza carburante, in Calabria si fanno i conti anche con il fermo degli autotrasportatori.

Venerdì 16 ottobre 2026 la crisi dei carburanti al Sud arriva a un passaggio decisivo. In Puglia oltre 150 distributori Enilive su circa 300 sono rimasti senza benzina e gasolio. In Calabria le code riguardano Cosenza, Catanzaro e Reggio. La convocazione del governo per il 27 ottobre apre alla sospensione dei blocchi degli operai ex Ilva a Taranto.

Leggi anche Corsa al carburante in Puglia, distributori a secco per il blocco degli operai ex Ilva davanti alla raffineria Eni di Taranto

Perché mancano benzina e gasolio

Da lunedì 12 ottobre gli operai dell'ex Ilva presidiano la statale 7 verso Massafra e la statale 106 Jonica, nei pressi della raffineria Eni di Taranto. Di notte restano sul posto, con tende e fuochi. Le autocisterne non riescono a entrare e uscire dall'impianto, che in condizioni normali ne muove circa 260 al giorno.

La raffineria rifornisce una parte importante della rete di Puglia, Basilicata e Calabria. Con il prodotto fermo nei depositi, i distributori si svuotano. Eni fa sapere che gli impianti funzionano in sicurezza, ma che senza i gas tecnici necessari al processo potrebbe dover programmare una fermata.

Pubblicità

La situazione in Puglia

Secondo Eni più della metà della rete Enilive pugliese è a secco. A Taranto quasi tutti i distributori della città hanno esaurito le scorte, e le pompe vuote si contano anche a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e nel Salento. In alcune zone gli automobilisti hanno atteso fino a due ore per fare il pieno.

Negli aeroporti Enilive ha dichiarato la carenza di carburante a Bari e Brindisi, mentre Aeroporti di Puglia ha segnalato possibili limitazioni anche a Foggia e Grottaglie. I voli proseguono, e alle compagnie è stato chiesto di evitare dove possibile il rifornimento a Bari. A Taranto Kyma Mobilità ha ridotto le corse dei bus: i manifestanti hanno aperto un varco per un rifornimento straordinario, senza che la normale programmazione sia ancora tornata.

Confartigianato Taranto ha chiesto alla Prefettura un tavolo con sindacati, Eni e distributori per far passare le autocisterne senza interrompere la protesta.

La situazione in Calabria

In Calabria la carenza si è fatta sentire da metà settimana. Nel Cosentino gran parte dei distributori ha esaurito benzina e gasolio, nel Catanzarese mercoledì è rimasto aperto un solo impianto in un'ampia zona, con una coda lunghissima. A Reggio Calabria le file si sono allungate da nord a sud della città.

Le consegne alle stazioni Eni calabresi sono saltate nei primi giorni della settimana. A peggiorare le cose c'è la corsa al pieno di scorta: molti automobilisti riempiono il serbatoio anche quando non serve, e le scorte residue finiscono più in fretta.

Il fermo degli autotrasportatori

Da oggi al 20 ottobre in Calabria scatta il fermo dei mezzi pesanti proclamato da Fedralog Calabria contro il caro gasolio, i costi di assicurazioni e manutenzione e le tariffe di trasporto. La federazione chiede alle imprese di tenere fermi i camion, salvo i servizi essenziali. Proteste e presidi sono annunciati anche in Sicilia e in Campania, mentre in Puglia gli autotrasportatori hanno già manifestato nel Foggiano e nel Brindisino.

Sempre oggi agricoltori e imprenditori scendono in piazza nel Cosentino, tra Rende, Montalto Uffugo e le due coste. Unatras, che rappresenta le imprese di autotrasporto, minaccia un fermo nazionale se il governo non convocherà un incontro urgente.

Cosa succede adesso

Giovedì a Bari i sindacati ex Ilva hanno incontrato per circa sei ore il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e hanno firmato un documento unitario con Regione, Comune e Provincia. In serata è arrivata la convocazione: martedì 27 ottobre alle 17, a Palazzo Chigi.

Dopo la convocazione i lavoratori hanno deciso di sospendere lo sciopero e il blocco della raffineria, con la riapertura delle strade attesa per questa mattina. Le consegne dovrebbero ripartire in modo graduale: servirà qualche giorno per riportare il carburante in tutti i distributori, e in Calabria il fermo dei camion può rallentare il ritorno alla normalità.

Il 20 ottobre la Corte di Cassazione esaminerà i ricorsi contro il fermo dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto.

Domande frequenti

Perché mancano i carburanti in Puglia e Calabria?

I carburanti mancano in Puglia e Calabria perché dal 12 ottobre 2026 gli operai dell'ex Ilva presidiano le statali 7 e 106 a Taranto, vicino alla raffineria Eni. Le autocisterne non riescono a caricare e consegnare il carburante ai distributori. La corsa al pieno di scorta ha svuotato più in fretta le pompe rimaste aperte.

Quanti distributori sono senza carburante in Puglia?

Secondo Eni oltre 150 stazioni di servizio Enilive su circa 300 in Puglia sono rimaste senza carburante, circa metà della rete regionale. A Taranto quasi tutti gli impianti della città hanno esaurito le scorte. Pompe a secco anche a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e nel Salento, con attese fino a due ore.

Quando tornerà il carburante ai distributori?

Dopo la convocazione del governo per il 27 ottobre, i lavoratori ex Ilva hanno deciso di sospendere il blocco della raffineria Eni di Taranto, con la riapertura delle strade attesa venerdì 16 ottobre. Le consegne ripartiranno in modo graduale e serviranno alcuni giorni per rifornire tutta la rete di Puglia, Basilicata e Calabria.

Cosa prevede il fermo degli autotrasportatori in Calabria?

Fedralog Calabria ha proclamato il fermo dei mezzi pesanti dal 16 al 20 ottobre 2026 contro il caro gasolio e l'aumento dei costi di gestione. La federazione chiede alle imprese aderenti di tenere fermi i camion, salvo i servizi essenziali. Il fermo può rallentare il ritorno alla normalità nei rifornimenti dei distributori calabresi.