I presidi sulle statali 7 e 106 impediscono alle autocisterne di uscire dalla raffineria: code ai distributori da Martina Franca a Lucera, gasolio esaurito a Conversano e Lecce, problemi di rifornimento negli aeroporti pugliesi.

In Puglia è corsa al carburante. Da tre giorni gli operai dell'ex Ilva presidiano le statali 7 e 106 a Taranto, bloccando le autocisterne dirette alla raffineria Eni e in uscita dall'impianto. Il risultato sono lunghe code ai distributori e stazioni rimaste senza gasolio in diverse città, mentre anche gli aeroporti pugliesi segnalano difficoltà di rifornimento.

Perché mancano benzina e gasolio

All'origine dei disagi c'è la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, al terzo giorno consecutivo di mobilitazione il 14 ottobre. I presidi sulla statale 106 Jonica, nei pressi della raffineria Eni, e sulla statale 7 Appia, davanti allo stabilimento siderurgico, fermano il passaggio dei mezzi pesanti.

La raffineria di Taranto rifornisce una parte della rete di distribuzione del Sud, tra Puglia, Basilicata e Calabria. Senza le autocisterne, il carburante resta nei depositi e non arriva alle stazioni di servizio. Le carenze più pesanti riguardano i distributori Enilive.

Code e distributori a secco

Le immagini di auto in fila ai distributori arrivano da Martina Franca e Lucera. A Conversano e a Lecce in diverse stazioni il gasolio è esaurito. Disagi anche fuori dalla Puglia: il blocco sta frenando le consegne pure in Calabria.

Problemi di rifornimento riguardano anche gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, senza sospensioni generalizzate dei voli.

La raffineria Eni rischia lo stop

Eni fa sapere che per ora la raffineria è in funzione e opera in condizioni di sicurezza. Se però dovessero continuare a mancare i gas tecnici e i prodotti chimici necessari agli impianti, l'azienda potrebbe dover programmare la fermata delle strutture.

Cosa chiedono gli operai ex Ilva

Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati giudicano insufficiente il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede tra l'altro di mantenere alcuni impianti in preriscaldo, senza produzione, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, e misure per la reindustrializzazione e l'occupazione.

Gli operai chiedono garanzie occupazionali concrete e annunciano che la protesta andrà avanti finché non arriveranno risposte. Giovedì 15 ottobre è in programma a Bari un incontro con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Le proteste contro il caro carburante

Alla tensione di Taranto si sommano le mobilitazioni contro il caro carburante. Nei giorni scorsi agricoltori e autotrasportatori hanno organizzato presidi nel Foggiano, chiedendo risposte sui costi del gasolio e delle materie prime.

Domande frequenti

Perché in Puglia mancano benzina e gasolio?

In Puglia mancano benzina e gasolio perché gli operai dell'ex Ilva presidiano da tre giorni le statali 7 e 106 a Taranto, nei pressi della raffineria Eni. I presidi bloccano le autocisterne che riforniscono i distributori. Il carburante è nei depositi, ma non riesce a raggiungere le stazioni di servizio.

Dove mancano i carburanti in Puglia?

Le code più lunghe ai distributori sono state segnalate a Martina Franca e a Lucera, mentre a Conversano e a Lecce il gasolio è esaurito in diverse stazioni. Le carenze più pesanti riguardano la rete Enilive. Difficoltà di rifornimento anche negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e in Calabria.

Quando finirà la crisi del carburante in Puglia?

Non c'è ancora una data. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato altre 48 ore di sciopero all'ex Ilva e gli operai annunciano che i presidi continueranno senza garanzie concrete. Giovedì 15 ottobre è previsto a Bari un incontro con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.