Parigi resta la regina del fine anno, seguita da Londra, Vienna e Praga. Poi le città d'arte italiane, il caldo di Canarie e Mar Rosso e la neve delle Dolomiti. Una guida per scegliere e prenotare in tempo, con le tendenze di viaggio del 2027.

A due mesi dalla notte di San Silvestro gli italiani iniziano a pensare a dove trascorrere il Capodanno 2027. Le ricerche dell'ultimo fine anno indicano una preferenza netta: Parigi in testa, poi le grandi capitali europee come Londra, Vienna e Praga. Accanto alle città crescono il caldo delle mete lontane e il fascino della montagna innevata.

Le capitali europee, sempre in testa

Per il fine anno appena trascorso Parigi è stata la città più cercata e prenotata dagli italiani. Nelle ricerche di voli per il Capodanno seguivano Londra, Vienna, Praga, Barcellona e Amsterdam, a conferma di un amore per le capitali europee che non conosce crisi.

Cosa le rende così amate a Capodanno:

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Parigi , con i fuochi sugli Champs-Élysées e l'atmosfera romantica dei giorni di festa;

, con i fuochi sugli Champs-Élysées e l'atmosfera romantica dei giorni di festa; Londra , con lo spettacolo pirotecnico sul Tamigi;

, con lo spettacolo pirotecnico sul Tamigi; Vienna , tra mercatini, concerti e il celebre ballo di fine anno;

, tra mercatini, concerti e il celebre ballo di fine anno; Praga , che unisce prezzi più contenuti al fascino del centro storico;

, che unisce prezzi più contenuti al fascino del centro storico; Barcellona e Amsterdam, per chi cerca una notte di festa e una città viva.

Le città italiane

Non serve andare lontano per un Capodanno speciale. Tra le mete italiane più cercate dagli italiani per il fine anno compaiono Napoli, Palermo, Roma e Milano.

Le città d'arte offrono concerti in piazza, cenoni e la possibilità di unire la festa a qualche giorno di visita. Prenotare presto aiuta a contenere i costi, perché nelle settimane prima delle feste i prezzi tendono a salire.

Il caldo per chi fugge dall'inverno

C'è poi chi preferisce brindare in maglietta. Tra le mete più cercate per il fine anno figurano Sharm El Sheikh, Tenerife, Dubai, Gran Canaria e Marrakech: destinazioni raggiungibili in poche ore di volo, con il sole anche a dicembre.

I borghi di montagna

Per chi ama la neve, il Capodanno in montagna resta un classico. Le Dolomiti, l'Alto Adige e le località alpine del Trentino e del Veneto offrono piste da sci, mercatini, rifugi e borghi illuminati per le feste.

Il consiglio, per chi vuole risparmiare, è valutare i paesi vicini alle località più famose: offrono la stessa atmosfera con prezzi spesso più bassi.

Le tendenze di viaggio 2027

Secondo il rapporto sulle tendenze di viaggio 2027 di Skyscanner, gli italiani cercano sempre più mete fuori dalle rotte di massa e destinazioni convenienti. Tra le mete in maggiore crescita nelle ricerche spiccano Sal, a Capo Verde, Mersa Matruh in Egitto ed Evenes, in Norvegia, porta d'accesso alle aurore boreali. Tra le destinazioni più convenienti compaiono anche Firenze, Tallinn e Bordeaux.

Consigli per prenotare il Capodanno 2027

Muoviti presto : voli e alberghi per le feste salgono di prezzo con l'avvicinarsi della data.

: voli e alberghi per le feste salgono di prezzo con l'avvicinarsi della data. Valuta le date flessibili : partire qualche giorno prima o dopo il 31 dicembre può far risparmiare.

: partire qualche giorno prima o dopo il 31 dicembre può far risparmiare. Scegli zone vicine al centro , ma non nel cuore della festa, per alloggi più economici.

, ma non nel cuore della festa, per alloggi più economici. Controlla eventi e concerti della città scelta, che spesso vengono annunciati nelle settimane prima delle feste.

Domande frequenti

Quali sono le mete preferite dagli italiani per Capodanno?

Per l'ultimo Capodanno Parigi è stata la meta più cercata e prenotata dagli italiani, davanti a Londra, Vienna, Praga, Barcellona e Amsterdam. Tra le città italiane spiccano Napoli, Palermo, Roma e Milano, mentre per il caldo piacciono Sharm El Sheikh, Tenerife e Dubai.

Dove andare a Capodanno 2027 in montagna?

Per un Capodanno 2027 in montagna le mete più classiche sono le Dolomiti, l'Alto Adige e le località alpine di Trentino e Veneto, tra piste da sci, mercatini e borghi illuminati. Per risparmiare conviene valutare i paesi vicini alle località più famose, con la stessa atmosfera e prezzi più bassi.