Oggi, venerdì 2 ottobre 2026, in Italia si celebra la Festa dei nonni. Abbiamo scelto dieci canzoni da dedicare a nonne e nonni, come Diamante di Zucchero e Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, e sei classici della musica italiana da ascoltare insieme a loro, da Grazie dei fiori a Volare.

Perché la Festa dei nonni si celebra il 2 ottobre

La ricorrenza è stata istituita dalla legge n. 159 del 31 luglio 2005, che riconosce il ruolo dei nonni nella famiglia e nella società e affida a regioni, province e comuni il compito di promuovere iniziative dedicate. La data coincide con il giorno che il calendario cattolico dedica agli angeli custodi.

Il fiore simbolo della festa è il nontiscordardimé. Ogni anno viene assegnato anche il Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia.

Le canzoni italiane dedicate ai nonni

Diamante, Zucchero (1989)

È la canzone più famosa della musica italiana dedicata a una nonna. Zucchero l'ha scritta per Diamante Arduini Fornaciari, sua nonna, e l'ha inserita nell'album Oro Incenso & Birra del 1989. La musica porta la firma di Zucchero con Mino Vergnaghi e Matteo Saggese, il testo è di Francesco De Gregori: Zucchero gli aveva chiesto di scriverlo perché temeva di essere troppo coinvolto. Il brano racconta il dopoguerra e la vita nelle campagne della pianura padana.

Nonno Hollywood, Enrico Nigiotti (2019)

Scritta e composta da Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood è stata presentata al Festival di Sanremo 2019, dove si è classificata al decimo posto. Nello stesso anno ha vinto il Premio Lunezia per il testo. In un'intervista ad Avvenire il cantautore ha spiegato che nel brano racconta gli insegnamenti del nonno, a partire dalla pazienza imparata nel lavoro della terra.

Gigante, Piero Pelù (2020)

Piero Pelù l'ha portata in gara a Sanremo 2020 e l'ha dedicata al nipote Rocco, figlio della figlia Greta. Come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, la canzone parla di nascite e rinascite viste con gli occhi di un nonno, e lui si definisce un nonno rock and roll e giocherellone.

Mia nonna, Tiziano Ferro (2003)

È la settima traccia di 111 Centoundici, il secondo album di Tiziano Ferro, uscito il 7 novembre 2003 per EMI. Un brano meno noto rispetto ai singoli del disco, che già dal titolo mette la nonna al centro del racconto.

Il vecchio e il bambino, Francesco Guccini (1972)

Dall'album Radici, uno dei brani più amati di Guccini. Un anziano e un bambino camminano insieme, e il vecchio racconta com'era il mondo prima. Il titolo parla di un vecchio e di un bambino, e il brano viene spesso scelto per raccontare il legame tra generazioni lontane.

Le tagliatelle di nonna Pina, Zecchino d'Oro (2003)

Il classico per i più piccoli. Scritta da Gian Marco Gualandi e cantata da Ottavia Dorrucci, allora cinque anni, ha vinto il 46° Zecchino d'Oro nel 2003. La nonna Pina esisteva davvero: era Giuseppina Villani, suocera dell'autore, scomparsa nel 2022. Prima di arrivare in gara il brano era stato scartato più volte.

Tu sarai, Walter Bassani (2005)

Molti siti la indicano come inno della Festa dei nonni. Scritta e cantata da Walter Bassani nel 2005, è stata scelta come colonna sonora del concorso nazionale per le scuole "Fiori e poesie per i Nonni" ed è stata tradotta in tedesco, inglese e spagnolo.

Le canzoni straniere dedicate ai nonni

Grandma's Hands, Bill Withers (1971)

Bill Withers l'ha scritta pensando alla nonna materna Lula e ai ricordi d'infanzia in chiesa con lei. Il brano fa parte dell'album d'esordio Just as I Am, del 1971, ed è arrivato al numero 42 della Billboard Hot 100. Nel disco suonano anche Booker T. Jones, produttore dell'album, e Stephen Stills alla chitarra elettrica.

Grandpa (Tell Me 'Bout the Good Old Days), The Judds (1986)

Il duo country l'ha pubblicata nel gennaio 1986, nell'album Rockin' with the Rhythm. Scritta da Jamie O'Hara, è arrivata al primo posto delle classifiche country negli Stati Uniti e in Canada e ha vinto due Grammy nel 1987, uno alle Judds e uno all'autore. Il nipote chiede al nonno di raccontargli com'era la vita di una volta.

Supermarket Flowers, Ed Sheeran (2017)

L'ultima traccia dell'album ÷ è dedicata alla nonna materna di Ed Sheeran, scomparsa mentre il cantante registrava il disco. Scritta con Johnny McDaid, è arrivata all'ottavo posto nel Regno Unito ed è certificata triplo platino in Gran Bretagna e platino negli Stati Uniti.

I classici da ascoltare insieme ai nonni

Sono le canzoni con cui molti nonni sono cresciuti, anche se parlano d'altro. Per una festa in famiglia, un viaggio in macchina o un pranzo della domenica funzionano meglio di qualsiasi dedica.

Grazie dei fiori, Nilla Pizzi (1951)

È la canzone che ha vinto la prima edizione del Festival di Sanremo, nel gennaio 1951, nel salone del Casinò. Musica di Saverio Seracini, testo di Gian Carlo Testoni e Mario Panzeri. Nelle due settimane dopo il Festival il disco vendette 36.000 copie.

Nel blu, dipinto di blu, Domenico Modugno (1958)

Per tutti è Volare. Scritta da Modugno con Franco Migliacci, vinse Sanremo il 1° febbraio 1958 e arrivò terza all'Eurovision. Negli Stati Uniti restò cinque settimane al primo posto della Billboard Hot 100 e vinse due Grammy, disco e canzone dell'anno.

Azzurro, Adriano Celentano (1968)

Paolo Conte la scrisse per Celentano insieme a Vito Pallavicini e Michele Virano. Nel 1968 arrivò al primo posto in Italia e in Austria, e da allora è diventata una delle canzoni italiane più cantate nel mondo.

Che sarà, Ricchi e Poveri e José Feliciano (1971)

Scritta da Jimmy Fontana e Franco Migliacci, arrivò seconda al Festival di Sanremo 1971. All'epoca ogni brano in gara era affidato a due interpreti, e i Ricchi e Poveri, ancora agli inizi, la cantarono insieme a José Feliciano.

Caruso, Lucio Dalla (1986)

Dalla la scrisse a Sorrento, all'Hotel Excelsior Vittoria, dove il tenore Enrico Caruso aveva trascorso gli ultimi giorni prima della morte. I racconti dei proprietari dell'albergo sulla vita del cantante diedero lo spunto per il brano.

Almeno tu nell'universo, Mia Martini (1989)

Musica di Maurizio Fabrizio e testo di Bruno Lauzi, era rimasta nel cassetto dal 1974. Mia Martini la portò al Festival di Sanremo 1989: nona in classifica, vinse il Premio della critica, che dopo la sua scomparsa porta il suo nome.

La playlist della Festa dei nonni

Le canzoni dedicate ai nonni

Diamante, Zucchero (1989) Nonno Hollywood, Enrico Nigiotti (2019) Gigante, Piero Pelù (2020) Mia nonna, Tiziano Ferro (2003) Il vecchio e il bambino, Francesco Guccini (1972) Le tagliatelle di nonna Pina, Zecchino d'Oro (2003) Tu sarai, Walter Bassani (2005) Grandma's Hands, Bill Withers (1971) Grandpa (Tell Me 'Bout the Good Old Days), The Judds (1986) Supermarket Flowers, Ed Sheeran (2017)

I classici da ascoltare insieme

Grazie dei fiori, Nilla Pizzi (1951) Nel blu, dipinto di blu, Domenico Modugno (1958) Azzurro, Adriano Celentano (1968) Che sarà, Ricchi e Poveri e José Feliciano (1971) Caruso, Lucio Dalla (1986) Almeno tu nell'universo, Mia Martini (1989)

Domande frequenti sulle canzoni per la Festa dei nonni

Qual è la canzone più famosa dedicata a una nonna?

In Italia è Diamante di Zucchero, uscita nel 1989 nell'album Oro Incenso & Birra. Il cantante l'ha dedicata alla nonna Diamante Arduini Fornaciari e ha affidato il testo a Francesco De Gregori. All'estero sono molto conosciute Grandma's Hands di Bill Withers e Supermarket Flowers di Ed Sheeran.

Quali canzoni dedicate ai nonni sono state presentate a Sanremo?

Due brani recenti sono passati dal Festival di Sanremo. Enrico Nigiotti ha presentato Nonno Hollywood nel 2019, chiudendo al decimo posto e vincendo il Premio Lunezia per il testo. Piero Pelù ha portato Gigante nel 2020, dedicata al nipote Rocco e raccontata dal punto di vista di un nonno.

Qual è la canzone per bambini sui nonni più conosciuta?

È Le tagliatelle di nonna Pina, vincitrice del 46° Zecchino d'Oro nel 2003, scritta da Gian Marco Gualandi e cantata da Ottavia Dorrucci. La nonna Pina era una persona reale, Giuseppina Villani, suocera dell'autore. Prima di arrivare in gara era stato scartato più volte, poi è diventato popolare anche grazie alla televisione.

Quali canzoni far ascoltare ai nonni alla Festa dei nonni?

I grandi classici con cui sono cresciuti: Grazie dei fiori di Nilla Pizzi, prima vincitrice di Sanremo nel 1951, Volare di Domenico Modugno, Azzurro di Adriano Celentano, Che sarà dei Ricchi e Poveri, Caruso di Lucio Dalla e Almeno tu nell'universo di Mia Martini, Premio della critica a Sanremo 1989.

Quando si festeggia la Festa dei nonni in Italia?

In Italia la Festa dei nonni si celebra ogni anno il 2 ottobre, giorno dedicato agli angeli custodi nel calendario cattolico. La ricorrenza è stata istituita dalla legge n. 159 del 31 luglio 2005 e nel 2026 cade di venerdì. Il fiore simbolo della festa è il nontiscordardimé.