Oggi è il 1° ottobre e la playlist cambia colore. Ottobre è uno dei mesi più cantati: c'è chi ci vede la fine di un amore, chi un nuovo inizio, chi la scuola appena ricominciata o le foglie che cadono. Lucio Dalla ci ha messo la malinconia, i Negramaro la rinascita, Carmen Consoli il coraggio di scegliere. All'estero gli U2 ne hanno fatto il titolo di un album, Amy Winehouse una canzone per il suo canarino, i Pet Shop Boys un omaggio alla Rivoluzione russa.

Ecco le canzoni dedicate a ottobre da ascoltare in questi giorni, divise tra italiane, straniere e qualche brano d'autunno che col mese ci sta benissimo.

Le canzoni italiane su ottobre

Lucio Dalla, "Malinconia d'ottobre". Un brano delicato, con un ritmo che strizza l'occhio al reggae. Dalla racconta la tristezza che resta dopo la fine di una storia d'amore, e l'autunno diventa uno stato d'animo più che una stagione.

Negramaro, "Ottobre rosso". Pianoforte e archi per una ballata che ribalta il luogo comune. Per la band salentina ottobre non è il mese della malinconia ma un momento di rinascita.

Carmen Consoli, "Ottobre". Uscita come singolo il 25 settembre 2015, è tratta dall'album "L'abitudine di tornare". Racconta l'amore tra due ragazze nell'Italia degli anni Cinquanta, costrette a nascondersi. La stessa cantautrice ha spiegato che il brano "parla del coraggio di scegliere". Il video si ispira a quello di "Imitation of Life" dei R.E.M.

Fabrizio Moro, "Ottobre". Il vento freddo dell'autunno e il bisogno di calore e vicinanza, cantati con la voce graffiante del cantautore romano.

Le Orme, "In ottobre". Il mese visto dal rock progressivo italiano: una riflessione sul tempo che passa.

L'Orso, "Ottobre come settembre". Indie italiano dal gruppo nato a Ivrea: desiderio, fughe e ferite da rimarginare.

Pierdavide Carone, "Ottobre". Un altro titolo secco per il mese, firmato dal cantautore lanciato da "Amici".

Le canzoni straniere su ottobre

U2, "October". Il brano che dà il titolo al secondo album della band irlandese, uscito nel 1981. Pianoforte, voce e appena due strofe: ottobre come stagione in cui gli alberi si spogliano e tutto sembra crollare, mentre qualcosa resta.

Amy Winehouse, "October Song". Dal primo album, "Frank", del 2003. Su un groove jazz Amy racconta la scomparsa del suo canarino, che diventa un'immagine di perdita e di rinnovamento.

James Taylor, "October Road". Title track dell'album del 2002: il viaggio come metafora delle difficoltà della vita, da cui si esce solo cambiando.

Mumford & Sons, "October Skies". Dall'album "Delta" del 2018, una ballata su amore, perdita e tempo che passa, piena di immagini autunnali.

Pet Shop Boys, "My October Symphony". Dall'album "Behaviour" del 1990. L'ottobre del titolo è quello della Rivoluzione russa: il brano si apre con un frammento corale della Seconda sinfonia di Šostakovič.

Duran Duran, "Secret Oktober". Un brano ipnotico e nostalgico legato al compleanno di Simon Le Bon, nato il 27 ottobre.

Broken Bells, "October". Dal primo album del duo formato da Danger Mouse e James Mercer, uscito nel 2010: il tempo che scorre e la malinconia d'autunno in chiave indie rock.

The Rasmus feat. Anette Olzon, "October & April". Un duetto del 2009 che usa due mesi opposti per raccontare due caratteri incompatibili.

Evanescence, "October". Uno dei primissimi brani della band, misterioso e aperto a più letture.

Yellowcard, "October Nights". Pop punk con il violino, per le prime notti d'autunno passate insieme a qualcuno.

Alessia Cara, "October". La più solare della lista: una road song che prova a trattenere l'estate appena finita.

Girl in Red, "October Passed Me By". Indie pop sul cuore spezzato: ottobre come il mese in cui tutto è passato senza che ce ne accorgessimo.

Ron Pope, "October Trees". Folk pop e alberi che cambiano colore, con un amore ricordato con nostalgia.

Canzoni d'autunno da aggiungere alla playlist

Non hanno ottobre nel titolo, ma l'atmosfera è quella giusta:

Francesco Guccini, "Autunno" : la stagione dei ricordi e del tempo che passa.

: la stagione dei ricordi e del tempo che passa. Noemi, "Autunno" : nuovi inizi e nostalgia nella stessa canzone.

: nuovi inizi e nostalgia nella stessa canzone. Carmen Consoli, "Autunno dolciastro" : attesa, desiderio e fragilità.

: attesa, desiderio e fragilità. Francesco Gabbani, "Foglie al gelo" : il brano scritto per il film "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi.

: il brano scritto per il film "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi. Fabrizio De André, "Terzo intermezzo": un De André strumentale e autunnale.

La playlist completa

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Domande frequenti

Quali sono le canzoni italiane dedicate a ottobre?

Tra le canzoni italiane dedicate a ottobre ci sono "Malinconia d'ottobre" di Lucio Dalla, "Ottobre rosso" dei Negramaro, "Ottobre" di Carmen Consoli, "Ottobre" di Fabrizio Moro e "In ottobre" de Le Orme. Raccontano il mese in modi diversi, dalla malinconia per un amore finito alla rinascita.

Di cosa parla Ottobre di Carmen Consoli?

"Ottobre" di Carmen Consoli, singolo del 2015 tratto dall'album "L'abitudine di tornare", racconta l'amore tra due ragazze nell'Italia degli anni Cinquanta, costrette a nascondersi. La cantautrice ha spiegato che il brano parla del coraggio di scegliere.

Qual è la canzone degli U2 dedicata a ottobre?

La canzone degli U2 dedicata a ottobre è "October", title track del secondo album della band irlandese, uscito nel 1981. È un brano breve, costruito su pianoforte e voce, con appena due strofe sull'autunno e sul tempo che passa.