Nella notte tra sabato e domenica alle 3 gli orologi tornano alle 2. Si dorme un'ora in più, ma il buio arriva prima. Intanto alla Camera è stata presentata una risoluzione per l'ora legale permanente, che però resta legata a una decisione europea.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l'ora solare. Alle 3 le lancette vanno spostate indietro di un'ora, alle 2: si dorme sessanta minuti in più, ma da domenica il buio arriverà prima la sera. L'ora legale tornerà a fine marzo 2027.

Quando e come spostare le lancette

Il cambio scatta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre: alle 3 gli orologi tornano alle 2, e l'ora tra le 2 e le 3 si ripete. Si chiude così il periodo di ora legale iniziato domenica 29 marzo.

Smartphone, tablet e computer si aggiornano da soli. Gli orologi analogici, quelli del forno, del microonde e in molti casi dell'auto vanno invece regolati a mano: il modo più semplice è farlo sabato sera, prima di andare a dormire.

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Quanto dura l'ora solare

L'ora solare resterà in vigore fino alla notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando le lancette torneranno avanti di un'ora. Il calendario è fissato dalle regole europee: ora legale dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre.

Gli effetti sull'organismo

Con l'ora solare le giornate sembrano più corte e il buio arriva prima. Per l'orologio biologico il cambio funziona come un piccolo jet lag: nei primi giorni possono comparire sonnolenza, irritabilità e qualche sbalzo d'umore, che di solito si attenuano mentre il corpo si abitua ai nuovi orari di sonno, risveglio e pasti.

Qualche accorgimento aiuta l'adattamento:

anticipare di poco l'orario in cui si va a letto nei giorni a cavallo del cambio;

nei giorni a cavallo del cambio; sfruttare la luce del mattino, con una passeggiata o una colazione vicino alla finestra;

con una passeggiata o una colazione vicino alla finestra; tenere regolari gli orari dei pasti;

evitare caffè e schermi nelle ore prima di dormire.

Il bilancio dell'ora legale 2026

Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, i sette mesi di ora legale del 2026 hanno fatto risparmiare circa 302 milioni di kWh, pari a circa 80 milioni di euro.

Ora legale tutto l'anno: a che punto siamo

Il cambio di domenica è confermato. Nel frattempo il dibattito sull'ora legale permanente è tornato d'attualità. Il 1° ottobre la Commissione Attività produttive della Camera ha approvato il documento conclusivo della sua indagine conoscitiva sul tema.

Il 15 ottobre il deputato della Lega Andrea Barabotti ha presentato alla Camera una risoluzione che impegna il governo a chiedere in Europa la ripresa del negoziato sull'abolizione del cambio, sostenendo l'ora legale tutto l'anno per l'Italia, e a valutare una sperimentazione europea. Al suo fianco la Società Italiana di Medicina Ambientale e Consumerismo No Profit, promotori di una petizione che ha raccolto quasi 360mila firme. Per diventare un impegno formale la risoluzione deve ancora essere discussa e votata.

L'ultima parola, comunque, spetta all'Europa. La Commissione europea ha proposto di abolire il doppio cambio dell'ora nel 2018 e il Parlamento europeo ha votato a favore nel 2019, ma il Consiglio dell'UE non ha mai trovato un accordo tra gli Stati. Fino a una decisione comune, restano in vigore le regole attuali.

Domande frequenti

Quando si cambia l'ora a ottobre 2026?

Il cambio dell'ora di ottobre 2026 è nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando torna l'ora solare. Alle 3 le lancette si spostano indietro di un'ora, alle 2, e si dorme un'ora in più. Smartphone e computer si aggiornano da soli, gli orologi analogici vanno regolati a mano.

Quando torna l'ora legale nel 2027?

L'ora legale tornerà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando le lancette si sposteranno avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. Secondo le regole europee l'ora legale va dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre. Fino ad allora resta in vigore l'ora solare.

L'ora legale diventerà permanente in Italia?

Per ora no. Il 15 ottobre 2026 alla Camera è stata presentata una risoluzione per chiedere in Europa l'ora legale tutto l'anno, che deve ancora essere votata. La decisione spetta comunque all'Unione europea: la proposta di abolire il cambio dell'ora, del 2018, è ferma da anni nel Consiglio dell'UE.