Alla Unipol Domus i sardi passano al 20' e resistono con un super Caprile, la Juventus tira 21 volte e trova il pari solo nel finale. A fine gara il faccia a faccia tra i due allenatori costa a entrambi l'espulsione.

Cagliari e Juventus hanno pareggiato 1-1 domenica 11 ottobre 2026 alla Unipol Domus, nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Maldini ha portato avanti i sardi al 20', Kolo Muani ha pareggiato all'81' con il suo primo gol in campionato. A fine gara l'arbitro ha espulso i due allenatori, Pisacane e Spalletti, dopo un faccia a faccia.

Primo tempo: Maldini colpisce, il Cagliari sfiora il raddoppio

Pisacane ha schierato il Cagliari con il 4-3-2-1 e Mendy come riferimento offensivo, Spalletti ha risposto con il 4-2-3-1 e Kolo Muani punta centrale. La Juventus ha preso subito il controllo del pallone, ma a colpire sono stati i padroni di casa.

Al 20' Maldini si è inserito in area e ha raccolto la sponda di Mendy, battendo Vicario di prima intenzione. Secondo la Lega Serie A per il trequartista è il quarto gol consecutivo. Il Cagliari ha avuto anche l'occasione per il raddoppio con un tiro dalla distanza di Winks.

Ripresa: assedio bianconero, Caprile tiene fino all'81'

All'intervallo Spalletti ha cambiato volto alla squadra con Alajbegovic e Zhegrova al posto di Conceição e McKennie, e intorno all'ora di gioco ha inserito Woltemade per Nico Gonzalez. La Juventus ha alzato il ritmo e Zhegrova ha impegnato Caprile con un paio di conclusioni.

Il portiere del Cagliari ha tenuto in piedi i suoi fino all'81'. Alajbegovic ha messo in mezzo il cross e Kolo Muani ha pareggiato di testa. Quattro minuti più tardi l'attaccante francese ha sfiorato la doppietta, colpendo la traversa con una deviazione sotto porta. Nel finale Caprile ha detto di no anche a Cambiaso.

I numeri raccontano la pressione bianconera: la Juventus ha chiuso con il 70% di possesso palla, 21 tiri, 10 nello specchio e 9 calci d'angolo. Il Cagliari ha tirato 5 volte, centrando la porta in 4 occasioni.

Il faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti

Al fischio finale la tensione è salita in panchina. Pisacane e Spalletti hanno avuto un confronto faccia a faccia e l'arbitro Matteo Marcenaro li ha espulsi entrambi. Le eventuali squalifiche dipenderanno dalla decisione del giudice sportivo.

Classifica e prossimi impegni

Con il pareggio il Cagliari sale a 13 punti e resta quarto. La Juventus arriva a 11 punti e scivola a cinque lunghezze dalla vetta, occupata da Inter e Lazio a quota 16.

Nella settima giornata la Juventus ospiterà proprio la Lazio domenica 18 ottobre alle 20.45. Il Cagliari sarà di scena a Monza lunedì 19 ottobre alle 18.30.

Il tabellino

Cagliari-Juventus 1-1

Marcatori: 20' Maldini (C), 81' Kolo Muani (J).

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Sarr; Conceição (46' Alajbegovic), McKennie (46' Zhegrova), Nico Gonzalez (60' Woltemade); Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Marcenaro.

Espulsi: a fine gara gli allenatori Pisacane (C) e Spalletti (J).

Domande frequenti

Come è finita Cagliari-Juventus dell'11 ottobre 2026?

Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A giocato domenica 11 ottobre 2026 alla Unipol Domus, è finita 1-1. Daniel Maldini ha portato avanti i sardi al 20' su assist di Mendy, Randal Kolo Muani ha pareggiato di testa all'81' su cross di Alajbegovic. Il portiere del Cagliari Caprile è stato il migliore in campo.

Perché sono stati espulsi Pisacane e Spalletti?

Al termine di Cagliari-Juventus dell'11 ottobre 2026 l'arbitro Matteo Marcenaro ha espulso entrambi gli allenatori, Fabio Pisacane del Cagliari e Luciano Spalletti della Juventus, dopo un confronto faccia a faccia tra i due. Le eventuali giornate di squalifica saranno decise dal giudice sportivo della Serie A.

Quanti punti ha la Juventus dopo Cagliari-Juventus?

Dopo l'1-1 di Cagliari la Juventus di Luciano Spalletti ha 11 punti in classifica, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, ed è a cinque lunghezze dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Il Cagliari è quarto con 13 punti. Domenica 18 ottobre la Juventus ospita proprio la Lazio.