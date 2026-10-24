All'Unipol Domus i rossoblù emiliani passano nella ripresa con il colpo di testa del difensore su corner di Miranda e chiudono con il penalty all'80'. Il Cagliari tira una sola volta nello specchio e incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Il Bologna vince 2-0 sul campo del Cagliari nell'ottava giornata di Serie A, sabato 24 ottobre 2026. Decidono il colpo di testa di Casale al 57' e il rigore di Bernardeschi all'80'. La squadra di Palladino sale a 8 punti, mentre il Cagliari di Fabio Pisacane incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta a 13.

Il primo tempo: Caprile tiene a galla il Cagliari

La prima frazione è povera di occasioni. Il Cagliari ci prova con una conclusione al volo di Mendy, che termina fuori. Il Bologna si fa vedere al 29' con Odgaard, schierato da centravanti: il suo tiro da posizione defilata costringe Caprile alla parata.

All'intervallo il Cagliari non ha ancora tirato nello specchio della porta.

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La ripresa: Casale sblocca, Bernardeschi chiude

Il Bologna passa al 57'. Su calcio d'angolo dalla sinistra di Miranda, Casale svetta di testa e firma l'1-0.

All'80' arriva il raddoppio. Un tiro di Bernardeschi viene fermato con il braccio da Rodríguez: l'arbitro concede il rigore e lo stesso Bernardeschi spiazza Caprile per il 2-0. Nel finale il Cagliari non riesce a riaprire la partita e Skorupski resta quasi inoperoso.

I numeri della partita

Statistica Cagliari Bologna Possesso palla 58% 42% Tiri totali 4 10 Tiri in porta 1 5 Calci d'angolo 1 6 Falli 24 13 Ammonizioni 3 1

Il Cagliari ha avuto più possesso palla, ma ha tirato in porta una sola volta contro le cinque conclusioni nello specchio del Bologna.

Il tabellino

Cagliari-Bologna 0-2

Marcatori: 57' Casale (B), 80' rig. Bernardeschi (B)

Cagliari (all. Pisacane): Caprile, Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Adopo, Winks, Romano, Massolin, Maldini, Mendy.

Bologna (all. Palladino): Skorupski, Darmian, Casale, Theate, Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Stadio: Unipol Domus, Cagliari.

La classifica

Con questa vittoria il Bologna sale a 8 punti. Il Cagliari resta a 13 dopo il secondo ko consecutivo. Nel turno infrasettimanale il Cagliari è atteso martedì 27 ottobre all'Olimpico dalla Roma, il Bologna mercoledì 28 a San Siro dal Milan.

Domande frequenti

Come è finita Cagliari-Bologna?

Cagliari-Bologna è finita 0-2, sabato 24 ottobre 2026 nell'ottava giornata di Serie A. Per il Bologna di Palladino hanno segnato Casale di testa al 57', su corner di Miranda, e Bernardeschi su rigore all'80'. Per il Cagliari di Pisacane è la seconda sconfitta consecutiva.

Chi ha segnato in Cagliari-Bologna?

In Cagliari-Bologna 0-2 hanno segnato Nicolò Casale al 57', con un colpo di testa su calcio d'angolo di Miranda, e Federico Bernardeschi all'80', su rigore concesso per un tocco di braccio di Rodríguez. Il Cagliari ha tirato nello specchio una sola volta in tutta la partita.