Alle 15.25 il programma dedicato a cultura e spettacolo riparte con teatro, cinema, mostre, fotografia e festival. Novità di quest'anno, la collaborazione con la SIAE.

Attori, registi, artisti, scrittori e protagonisti della scena culturale seduti allo stesso tavolo per raccontare storie, esperienze e nuovi progetti. Da lunedì 5 ottobre alle 15.25 su Rai 3 riparte "Caffè Italia", che arriva alla seconda edizione allargando lo sguardo sulla cultura e sullo spettacolo italiani, tra linguaggi, generazioni e territori diversi.

Un caffè ideale per raccontare l'Italia della cultura

Greta Mauro e Pino Strabioli accompagnano il pubblico in un viaggio tra palcoscenici, musei, gallerie, festival e luoghi della cultura. Il programma alterna conversazioni, incontri e approfondimenti, mescolando informazione, curiosità e intrattenimento.

L'idea è quella di uno spazio aperto: un caffè ideale dove incontrarsi, ascoltare e condividere idee, partendo dalla cultura per raccontare l'Italia di oggi e le sue tante espressioni artistiche.

Teatro, cinema, mostre e festival

Al centro di "Caffè Italia" ci sono teatro, cinema, mostre, fotografia, eventi, rassegne e festival, con ospiti chiamati a raccontare la vita culturale del Paese. Dalle grandi personalità dello spettacolo ai talenti emergenti, dagli appuntamenti più attesi alle realtà meno conosciute, il programma vuole dare voce a quello che succede nella cultura italiana e offrire al pubblico nuovi spunti per conoscere, approfondire e partecipare.

La novità: la collaborazione con la SIAE

Quest'anno "Caffè Italia" si arricchisce della collaborazione con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.

Autori e regia

"Caffè Italia" è un programma di Andrea Di Consoli, scritto con Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli. La regia è di Maria Cristina Bordin.

Domande frequenti

Quando torna Caffè Italia su Rai 3?

"Caffè Italia" torna da lunedì 5 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3 con la seconda edizione. Conducono Greta Mauro e Pino Strabioli, che raccontano teatro, cinema, mostre, fotografia, rassegne e festival insieme a ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Chi conduce Caffè Italia?

"Caffè Italia" è condotto da Greta Mauro e Pino Strabioli, che sono anche tra gli autori del programma. Il programma è di Andrea Di Consoli, la regia di Maria Cristina Bordin. La seconda edizione parte lunedì 5 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3.

Cosa cambia nella seconda edizione di Caffè Italia?

La seconda edizione di "Caffè Italia" allarga lo sguardo sulla cultura e lo spettacolo italiani, tra linguaggi, generazioni e territori diversi. La novità di quest'anno è la collaborazione con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.