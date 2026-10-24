Caffè Italia, lunedì 26 ottobre 2026 su Rai 3: ospiti Veruska Motta per Lucca Comics, Aldo Cazzullo, Carlotta Proietti e Anna Vagli
Alle 15.25 Greta Mauro e Pino Strabioli accolgono la curatrice di Lucca Comics 2026, la criminologa autrice di «Ti inventi le cose», la filosofa Lucrezia Ercoli su Keith Haring, l'attrice di «Buongiorno Ministro!». Da Firenze Davide Rondoni, poi il Rinascimento raccontato da Cazzullo.
Caffè Italia con Pino Strabioli e Greta Mauro
Lunedì 26 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3 torna «Caffè Italia» con Greta Mauro e Pino Strabioli. Tra gli ospiti ci sono Veruska Motta, curatrice di Lucca Comics 2026, la criminologa Anna Vagli, la filosofa Lucrezia Ercoli, l'attrice Carlotta Proietti, lo scrittore Davide Rondoni e il giornalista Aldo Cazzullo.
Veruska Motta e Lucca Comics 2026
In apertura c'è Veruska Motta, curatrice di Lucca Comics 2026, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico.
Anna Vagli e il narcisismo patologico
La criminologa Anna Vagli presenta il suo ultimo libro, «Ti inventi le cose», che esplora i meccanismi del narcisismo patologico.
Lucrezia Ercoli e la mostra su Keith Haring
La filosofa Lucrezia Ercoli parla della mostra dedicata a Keith Haring, uno dei più celebri pittori e writer statunitensi.
Carlotta Proietti e «Buongiorno Ministro!»
In studio arriva anche Carlotta Proietti, a teatro in coppia con Enzo Iacchetti nella commedia «Buongiorno Ministro!».
Davide Rondoni da Firenze
In collegamento da Firenze lo scrittore Davide Rondoni accompagna il pubblico alla scoperta della mostra «Vedere oltre».
Aldo Cazzullo e il Rinascimento italiano
In chiusura Aldo Cazzullo, giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, prosegue il suo viaggio nella storia. Con «Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento» conduce il lettore per mano attraverso il nostro Rinascimento.
La collaborazione con la SIAE
Quest'anno Caffè Italia si arricchisce della collaborazione con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.
Quando e dove vedere Caffè Italia
Caffè Italia
Data e orario
lunedì 26 ottobre 2026, ore 15.25
Canale
Rai 3
Conduttori
Greta Mauro e Pino Strabioli
Ospiti
Veruska Motta, Anna Vagli, Lucrezia Ercoli, Carlotta Proietti, Davide Rondoni, Aldo Cazzullo
Autori
Andrea Di Consoli con Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli
Regia
Maria Cristina Bordin
Domande frequenti
Chi sono gli ospiti di Caffè Italia il 26 ottobre 2026?
Lunedì 26 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3 gli ospiti di Caffè Italia sono Veruska Motta, curatrice di Lucca Comics 2026, la criminologa Anna Vagli, la filosofa Lucrezia Ercoli, l'attrice Carlotta Proietti, lo scrittore Davide Rondoni in collegamento da Firenze e il giornalista Aldo Cazzullo.
Quali libri e mostre si presentano a Caffè Italia il 26 ottobre?
A Caffè Italia di lunedì 26 ottobre 2026 su Rai 3 Anna Vagli presenta «Ti inventi le cose», sul narcisismo patologico, e Aldo Cazzullo «Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento». Lucrezia Ercoli parla della mostra su Keith Haring, Davide Rondoni da Firenze della mostra «Vedere oltre».
Chi conduce Caffè Italia su Rai 3?
Caffè Italia è condotto da Greta Mauro e Pino Strabioli e va in onda alle 15.25 su Rai 3, con la regia di Maria Cristina Bordin. Il programma è di Andrea Di Consoli, scritto con Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli.