Lunedì 26 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3 torna «Caffè Italia» con Greta Mauro e Pino Strabioli. Tra gli ospiti ci sono Veruska Motta, curatrice di Lucca Comics 2026, la criminologa Anna Vagli, la filosofa Lucrezia Ercoli, l'attrice Carlotta Proietti, lo scrittore Davide Rondoni e il giornalista Aldo Cazzullo.

Veruska Motta e Lucca Comics 2026

In apertura c'è Veruska Motta, curatrice di Lucca Comics 2026, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico.

Anna Vagli e il narcisismo patologico

La criminologa Anna Vagli presenta il suo ultimo libro, «Ti inventi le cose», che esplora i meccanismi del narcisismo patologico.

Pubblicità

Lucrezia Ercoli e la mostra su Keith Haring

La filosofa Lucrezia Ercoli parla della mostra dedicata a Keith Haring, uno dei più celebri pittori e writer statunitensi.

Carlotta Proietti e «Buongiorno Ministro!»

In studio arriva anche Carlotta Proietti, a teatro in coppia con Enzo Iacchetti nella commedia «Buongiorno Ministro!».

Davide Rondoni da Firenze

In collegamento da Firenze lo scrittore Davide Rondoni accompagna il pubblico alla scoperta della mostra «Vedere oltre».

Aldo Cazzullo e il Rinascimento italiano

In chiusura Aldo Cazzullo, giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, prosegue il suo viaggio nella storia. Con «Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento» conduce il lettore per mano attraverso il nostro Rinascimento.

La collaborazione con la SIAE

Quest'anno Caffè Italia si arricchisce della collaborazione con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.

Quando e dove vedere Caffè Italia

Caffè Italia Data e orario lunedì 26 ottobre 2026, ore 15.25 Canale Rai 3 Conduttori Greta Mauro e Pino Strabioli Ospiti Veruska Motta, Anna Vagli, Lucrezia Ercoli, Carlotta Proietti, Davide Rondoni, Aldo Cazzullo Autori Andrea Di Consoli con Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli Regia Maria Cristina Bordin

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Caffè Italia il 26 ottobre 2026?

Lunedì 26 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3 gli ospiti di Caffè Italia sono Veruska Motta, curatrice di Lucca Comics 2026, la criminologa Anna Vagli, la filosofa Lucrezia Ercoli, l'attrice Carlotta Proietti, lo scrittore Davide Rondoni in collegamento da Firenze e il giornalista Aldo Cazzullo.

Quali libri e mostre si presentano a Caffè Italia il 26 ottobre?

A Caffè Italia di lunedì 26 ottobre 2026 su Rai 3 Anna Vagli presenta «Ti inventi le cose», sul narcisismo patologico, e Aldo Cazzullo «Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento». Lucrezia Ercoli parla della mostra su Keith Haring, Davide Rondoni da Firenze della mostra «Vedere oltre».

Chi conduce Caffè Italia su Rai 3?

Caffè Italia è condotto da Greta Mauro e Pino Strabioli e va in onda alle 15.25 su Rai 3, con la regia di Maria Cristina Bordin. Il programma è di Andrea Di Consoli, scritto con Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli.