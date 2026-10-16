Caffè Italia con Pino Strabioli e Greta Mauro

Lunedì pomeriggio su Rai 3 anche Lucia Esposito, un collegamento da Villa Adriana e l'incontro con Valdo Spini.

Caffè Italia va in onda lunedì 19 ottobre alle 15.25 su Rai 3 con Greta Mauro e Pino Strabioli. In studio arrivano l'attrice Anna Mazzamauro, la giornalista Lucia Esposito, il cantautore Avincola e la conduttrice Rosanna Lambertucci. Il programma si collega con Villa Adriana a Tivoli e chiude con Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli.

Gli ospiti in studio

Il programma dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla creatività italiana accoglie Anna Mazzamauro, ora a teatro con lo spettacolo "Brava bravissima… anche meno". La giornalista Lucia Esposito presenta il suo ultimo romanzo, Sorelle Spaiate.

Avincola porta in studio il progetto Avincola canta Carella, con cui il cantautore ha vinto la Targa Tenco 2026. Rosanna Lambertucci svela al pubblico i segreti del benessere raccontati nel suo libro Tieni accesa la scintilla.

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Villa Adriana e Valdo Spini

In collegamento da Villa Adriana a Tivoli interviene Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villae e di Villa Adriana. Greta Mauro e Pino Strabioli incontrano poi Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e del Coordinamento delle Riviste Italiane di cultura.

La collaborazione con la Siae

Quest'anno Caffè Italia lavora in collaborazione con la Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori.

Domande frequenti

Quando va in onda Caffè Italia del 19 ottobre 2026?

La puntata di Caffè Italia va in onda lunedì 19 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3. Conducono Greta Mauro e Pino Strabioli, che ospitano Anna Mazzamauro, Lucia Esposito, Avincola e Rosanna Lambertucci, si collegano con Villa Adriana a Tivoli e incontrano Valdo Spini.

Chi sono gli ospiti di Caffè Italia lunedì 19 ottobre?

In studio ci sono l'attrice Anna Mazzamauro, la giornalista Lucia Esposito con il romanzo Sorelle Spaiate, il cantautore Avincola, vincitore della Targa Tenco 2026, e Rosanna Lambertucci con il libro Tieni accesa la scintilla. Intervengono anche Alberto Samonà da Villa Adriana e Valdo Spini.

Per quale progetto Avincola ha vinto la Targa Tenco 2026?

Avincola ha vinto la Targa Tenco 2026 con il progetto Avincola canta Carella. Il cantautore lo presenta a Caffè Italia nella puntata di lunedì 19 ottobre alle 15.25 su Rai 3, condotta da Greta Mauro e Pino Strabioli, insieme agli altri ospiti in studio.