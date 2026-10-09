Caffè Italia con Pino Strabioli e Greta Mauro

Greta Mauro e Pino Strabioli accolgono il prof di fisica star del web, il presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi, scrittori, giornalisti e la mostra "Il mito di Capri".

Caffè Italia torna lunedì 12 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3 con Greta Mauro e Pino Strabioli. Gli ospiti sono Vincenzo Schettini con il libro "La scuola che verrà", Salvatore Nastasi per la Festa del Cinema di Roma, Margherita Sarli per la mostra su Caravaggio a Potenza, Ilaria Floreano, Fulvio Paglialunga e Luca Di Franco con "Il mito di Capri".

Quando va in onda Caffè Italia

Caffè Italia, il programma di Rai 3 dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla creatività italiana, va in onda lunedì 12 ottobre alle 15.25. Conducono Greta Mauro e Pino Strabioli. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Vincenzo Schettini e la scuola che verrà

Tra gli ospiti c'è Vincenzo Schettini, docente di fisica e star del web, in libreria con "La scuola che verrà. Riflessioni nell'era del cambiamento".

Salvatore Nastasi e la Festa del Cinema di Roma

Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, presenta la Festa del Cinema di Roma.

Caravaggio a Potenza

Margherita Sarli, direttrice generale dell'APT Basilicata, racconta la mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro", visitabile al Museo Archeologico provinciale di Potenza.

Edward Hopper e il calcio nei libri di Floreano e Paglialunga

In studio la scrittrice Ilaria Floreano, autrice di "Volevo dipingere la luce del sole", libro che racconta la forza dell'arte di Edward Hopper.

Il giornalista Fulvio Paglialunga presenta "Nel nome del pallone" e spiega perché il calcio va oltre lo sport e risponde a un richiamo ancestrale.

Il mito di Capri con Luca Di Franco

In chiusura Luca Di Franco, direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, accompagna il pubblico dentro la mostra "Il mito di Capri", di cui è curatore.

Un caffè ideale per raccontare la cultura italiana

Caffè Italia vuole essere uno spazio aperto, un caffè ideale dove incontrarsi, ascoltare e condividere idee, partendo dalla cultura per raccontare l'Italia di oggi e le sue tante espressioni artistiche. Dalle grandi personalità dello spettacolo ai talenti emergenti, dagli appuntamenti più attesi alle realtà meno conosciute, il programma dà voce a ciò che accade nel panorama culturale italiano. Quest'anno si arricchisce della collaborazione con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.

Caffè Italia è un programma di Andrea Di Consoli scritto con Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli. La regia è di Maria Cristina Bordin.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Caffè Italia lunedì 12 ottobre 2026?

Lunedì 12 ottobre 2026 Greta Mauro e Pino Strabioli accolgono Vincenzo Schettini, Salvatore Nastasi della Fondazione Cinema per Roma, Margherita Sarli dell'APT Basilicata, la scrittrice Ilaria Floreano, il giornalista Fulvio Paglialunga e Luca Di Franco, direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri.

A che ora va in onda Caffè Italia su Rai 3?

Caffè Italia va in onda lunedì 12 ottobre 2026 alle 15.25 su Rai 3, con la conduzione di Greta Mauro e Pino Strabioli. Il programma, dedicato a cultura, spettacolo e creatività italiana, si può seguire anche in streaming su RaiPlay, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.

Dove si può vedere la mostra su Caravaggio presentata a Caffè Italia?

La mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro" è visitabile al Museo Archeologico provinciale di Potenza. A presentarla a Caffè Italia, lunedì 12 ottobre 2026 su Rai 3, è Margherita Sarli, direttrice generale dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata.