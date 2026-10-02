Prevenzione cardiovascolare, disturbi di stagione e campanelli d'allarme da non ignorare nella puntata con Borghi, Paludetti, Graziottin, Rebuzzi, De Coppi, Chiesa e Rocco.

Buongiorno Benessere va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1, condotto da Vira Carbone. La puntata parla di prevenzione cardiovascolare, disturbi stagionali e segnali da non sottovalutare. Tra gli ospiti il cardiologo Antonio Rebuzzi sui sintomi dell'infarto e, da Londra, il chirurgo pediatrico Paolo De Coppi.

Pressione arteriosa e alimentazione

Si parte dalla prevenzione cardiovascolare. Il professor Claudio Borghi, direttore di Medicina Interna Cardiovascolare del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, approfondisce il rapporto tra pressione arteriosa e alimentazione.

Mal di gola, tonsilliti e antibiotici

Con l'autunno tornano i disturbi di stagione. Il professor Gaetano Paludetti, già presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, parla di mal di gola, tonsilliti e uso corretto degli antibiotici.

Quando mancano le forze

La professoressa Alessandra Graziottin, del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Università di Verona, affronta il tema della mancanza di forze. Spiega le possibili cause di astenia e debolezza.

Riconoscere un infarto

Il professor Antonio Rebuzzi, cardiologo dell'Università Cattolica di Roma, spiega come riconoscere i segnali di un infarto e quali comportamenti adottare subito.

Paolo De Coppi in collegamento da Londra

Da Londra interviene Paolo De Coppi, Professor of Pediatric Surgery allo University College London. È il protagonista dello spazio dedicato alle eccellenze della medicina.

Aneurismi e ipertrofia prostatica

Il professor Roberto Chiesa, ordinario di Chirurgia Vascolare all'Università Vita-Salute, parla di aneurismi: fattori di rischio, diagnosi e prevenzione.

Chiude la puntata il professor Bernardo Rocco, della Società Italiana di Urologia, con l'ipertrofia prostatica, dai sintomi alle opzioni di cura.

La puntata si può rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Buongiorno Benessere sabato 3 ottobre?

Buongiorno Benessere va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1, con la conduzione di Vira Carbone. Il programma dedicato a salute e prevenzione si può seguire anche in diretta streaming e rivedere on demand su RaiPlay.

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Di cosa parla Buongiorno Benessere del 3 ottobre?

La puntata del 3 ottobre affronta pressione arteriosa e alimentazione, mal di gola e uso degli antibiotici, astenia, segnali dell'infarto, aneurismi e ipertrofia prostatica. Da Londra interviene il chirurgo pediatrico Paolo De Coppi per lo spazio sulle eccellenze della medicina.

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Chi sono gli ospiti di Buongiorno Benessere del 3 ottobre?

Gli ospiti sono Claudio Borghi del Sant'Orsola di Bologna, Gaetano Paludetti, Alessandra Graziottin dell'Università di Verona, il cardiologo Antonio Rebuzzi, Paolo De Coppi dello University College London, Roberto Chiesa dell'Università Vita-Salute e Bernardo Rocco della Società Italiana di Urologia.