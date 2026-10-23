Buongiorno Benessere, sabato 24 ottobre 2026 su Rai 1: i farmaci contro il mal di testa, influenza, cadute negli anziani e ragadi
Alle 10.30 Vira Carbone accoglie il neurologo Piero Barbanti del San Raffaele di Roma e altri sette esperti: alimentazione contro la stanchezza, prevenzione delle cadute, congelamento dei cibi, chirurgia renale e accumuli adiposi sulle ginocchia.
Sabato 24 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1 torna Buongiorno Benessere con Vira Carbone. Si parte da una domanda pratica: quali farmaci usare contro il mal di testa? Risponde il professor Piero Barbanti, neurologo dell'Irccs San Raffaele di Roma. In puntata anche influenza, cadute negli anziani, ragadi e consigli per congelare gli alimenti.
Mal di testa: quali farmaci utilizzare
Il primo tema della puntata è il mal di testa. Il professor Piero Barbanti, neurologo dell'Irccs San Raffaele di Roma, spiega quali farmaci utilizzare per contrastarlo.
Stanchezza e cali di energia: il ruolo dell'alimentazione
Il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, illustra come contrastare stanchezza e cali di energia attraverso una corretta alimentazione.
Influenza
Con il dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale, si parla di influenza.
La prevenzione delle cadute negli anziani
Il professor Graziano Onder, geriatra del Policlinico Gemelli di Roma, si occupa della prevenzione delle cadute negli anziani.
Ragadi: sintomi, terapie e chirurgia
Il professor Giovanni Milito, docente di Chirurgia Generale all'Università di Roma Tor Vergata, illustra sintomi, terapie e tecniche chirurgiche per risolvere il problema delle ragadi.
Come congelare e scongelare gli alimenti
Il tecnologo alimentare Giorgio Donegani dà consigli su come congelare e scongelare in modo corretto gli alimenti.
Le tecniche moderne di chirurgia renale
Il professor Matteo Ferro, docente di Urologia all'Università degli Studi di Milano, illustra le più moderne tecniche di chirurgia renale.
Gli accumuli adiposi sulle ginocchia
In chiusura la dottoressa Fiorella Donati, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, parla degli accumuli adiposi nella zona delle ginocchia e dei possibili trattamenti.
Quando e dove vedere Buongiorno Benessere
Buongiorno Benessere
Data e orario
sabato 24 ottobre 2026, ore 10.30
Canale
Rai 1
Conduttrice
Vira Carbone
Ospiti
Piero Barbanti, Ezio Di Flaviano, Carlo Gargiulo, Graziano Onder, Giovanni Milito, Giorgio Donegani, Matteo Ferro, Fiorella Donati
Esperto
Ruolo
Tema
Piero Barbanti
neurologo, Irccs San Raffaele di Roma
farmaci contro il mal di testa
Ezio Di Flaviano
medico dietologo
stanchezza e alimentazione
Carlo Gargiulo
medico di medicina generale
influenza
Graziano Onder
geriatra, Policlinico Gemelli di Roma
cadute negli anziani
Giovanni Milito
docente di Chirurgia Generale, Università di Roma Tor Vergata
ragadi
Giorgio Donegani
tecnologo alimentare
congelare e scongelare gli alimenti
Matteo Ferro
docente di Urologia, Università degli Studi di Milano
chirurgia renale
Fiorella Donati
specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
accumuli adiposi sulle ginocchia
Domande frequenti
Di cosa si parla a Buongiorno Benessere sabato 24 ottobre 2026?
Sabato 24 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1 Buongiorno Benessere, condotto da Vira Carbone, affronta i farmaci contro il mal di testa, la stanchezza e l'alimentazione, l'influenza, le cadute negli anziani, le ragadi, il congelamento degli alimenti, la chirurgia renale e gli accumuli adiposi sulle ginocchia.
Chi sono gli ospiti di Buongiorno Benessere il 24 ottobre 2026?
Gli ospiti di Vira Carbone a Buongiorno Benessere del 24 ottobre 2026 sono Piero Barbanti, Ezio Di Flaviano, Carlo Gargiulo, Graziano Onder, Giovanni Milito, Giorgio Donegani, Matteo Ferro e Fiorella Donati. Il neurologo Barbanti, dell'Irccs San Raffaele di Roma, spiega quali farmaci utilizzare contro il mal di testa.