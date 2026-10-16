Buongiorno Benessere va in onda sabato 17 ottobre alle 10.30 su Rai 1 con Vira Carbone. La puntata parte dai farmaci per la pressione arteriosa e dall'importanza di una terapia corretta contro l'ipertensione, poi passa a carenza di ferro, stitichezza, sangue dal naso, valvole cardiache, leucemia, controllo dei nei e problemi della spalla.

Ipertensione e carenza di ferro

Ad aprire la puntata è il professor Claudio Borghi, docente di Medicina Interna Cardiovascolare all'Università di Bologna. Borghi parla dei farmaci per la pressione arteriosa e spiega perché conta seguire la terapia nel modo giusto quando si convive con l'ipertensione.

Il professor Tommaso Pellegrino, dirigente medico di Chirurgia Generale e Oncologia del Policlinico Federico II di Napoli, illustra invece le cause della carenza di ferro. Sul tema della stitichezza interviene il professor Pier Alberto Testoni, gastroenterologo dell'Università Vita-Salute di Milano, che ne approfondisce le cause e i possibili rimedi.

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Naso, cuore e sangue

Il professor Angelo Santoliquido, presidente del Collegio Italiano di Flebologia, spiega come intervenire in caso di sanguinamento dal naso. Il professor Giuseppe Speziale, presidente della Mitral Academy, racconta come funzionano le valvole cardiache e quali patologie possono comprometterle.

Vira Carbone dedica poi uno spazio alla leucemia insieme al professor Luca Laurenti, ematologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Laurenti indica i segnali da riconoscere e fa il punto sulle possibilità di diagnosi e trattamento.

Pelle e spalla

Il professor Steven Nisticò, dermatologo del Policlinico Umberto I di Roma, mostra come controllare i nei e come accorgersi di eventuali cambiamenti sospetti. Chiude la puntata il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport all'Università di Siena, con un approfondimento sulle patologie della cuffia dei rotatori.

Domande frequenti

Quando va in onda Buongiorno Benessere del 17 ottobre 2026?

La puntata di Buongiorno Benessere va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1. Conduce Vira Carbone, che dedica il programma a salute, prevenzione e corretti stili di vita. Chi non riesce a vederla in diretta può recuperarla in streaming e on demand su RaiPlay.

Di cosa si parla nella puntata di Buongiorno Benessere del 17 ottobre?

Si parte dai farmaci per la pressione arteriosa e dalla terapia contro l'ipertensione con il professor Claudio Borghi. Seguono carenza di ferro, stitichezza, sanguinamento dal naso, valvole cardiache, leucemia, controllo dei nei e patologie della cuffia dei rotatori, ciascun tema affidato a uno specialista diverso.

Quali ospiti ci sono a Buongiorno Benessere sabato 17 ottobre?

In studio con Vira Carbone arrivano otto specialisti: Claudio Borghi, Tommaso Pellegrino, Pier Alberto Testoni, Angelo Santoliquido, Giuseppe Speziale, Luca Laurenti, Steven Nisticò e Giovanni Di Giacomo. Provengono da università e policlinici di Bologna, Napoli, Milano, Roma e Siena, oltre che da Collegio Italiano di Flebologia e Mitral Academy.