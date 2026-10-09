Buongiorno Benessere va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1 con la conduzione di Vira Carbone. In puntata si parla di allarme salmonella, tremori, fiato corto, vitamina D, magnesio e potassio, tagli e ferite, salute degli occhi e ricerca sul diabete, con un collegamento da New York.

Quando va in onda Buongiorno Benessere

L'appuntamento è sabato 10 ottobre alle 10.30 su Rai 1. Conduce Vira Carbone. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

Salmonella e tremori

Ezio Di Flaviano, medico dietologo, fa il punto sull'allarme salmonella. Fabrizio Stocchi, dell'Università San Raffaele IRCCS di Roma, spiega perché compaiono i tremori e quali possibilità di cura esistono oggi.

Fiato corto, vitamine e sali minerali

Paola Rogliani, ordinario di Malattie Respiratorie all'Università Tor Vergata di Roma, affronta il problema del fiato corto e delle sue possibili cause.

Cinzia Callà, biochimica clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, chiarisce il ruolo di vitamina D, magnesio e potassio per la salute dell'organismo.

Tagli, ferite e salute degli occhi

Francesco Franceschi, primario di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, illustra come comportarsi in caso di tagli e ferite.

Della vista parla Mario Alberto Giuliano, docente di Oftalmologia all'Università di Roma Tor Vergata.

Il collegamento da New York sul diabete

Da New York si collega Domenico Accili, direttore del Columbia University Diabetes and Endocrinology Research Center. Racconta le nuove frontiere della ricerca in diabetologia ed endocrinologia.

Lo spazio bellezza

Chiude la puntata Fiorella Donati, specialista in Medicina Plastica e Ricostruttiva. Parla dell'accumulo di grasso dietro al collo, delle sue caratteristiche e dei possibili trattamenti.

Domande frequenti

A che ora va in onda Buongiorno Benessere sabato 10 ottobre 2026?

Buongiorno Benessere va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 10.30 su Rai 1, condotto da Vira Carbone. La puntata si può seguire in diretta streaming su RaiPlay e rivedere on demand sulla stessa piattaforma dopo la messa in onda televisiva.

---

Di cosa si parla a Buongiorno Benessere il 10 ottobre?

Nella puntata del 10 ottobre 2026 si parla di allarme salmonella, tremori e cure, fiato corto, ruolo di vitamina D, magnesio e potassio, gestione di tagli e ferite, salute degli occhi e nuove frontiere della ricerca su diabete ed endocrinologia, con un collegamento da New York.

---

Chi sono gli esperti ospiti di Buongiorno Benessere sabato?

Sabato 10 ottobre Vira Carbone ospita Ezio Di Flaviano, Fabrizio Stocchi, Paola Rogliani, Cinzia Callà, Francesco Franceschi, Mario Alberto Giuliano e Fiorella Donati. Da New York interviene Domenico Accili, direttore del Columbia University Diabetes and Endocrinology Research Center di New York.