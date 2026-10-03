Il quinto episodio su Sky Uno e NOW porta lo chef nel Parco Nazionale della Sila. In gara Hotel Camigliatello, L'Abete Bianco, Villa dei Larici e Hotel Duchessa della Sila.

Bruno Barbieri continua il suo viaggio tra gli alberghi d'Italia e domenica 4 ottobre arriva nel cuore della Calabria. Il quinto episodio della nuova stagione di "Bruno Barbieri 4 Hotel", in onda alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, è ambientato nel Parco Nazionale della Sila: un altopiano antico fatto di boschi secolari, laghi cristallini e sapori autentici. Quattro albergatori si sfidano tra ville immerse nella foresta e alberghi dal fascino natalizio e dal sapore retrò.

Come funziona la gara

Lo chef stellato mette alla prova l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e l'ospitalità di ciascun albergatore. Dopo aver trascorso un giorno e una notte negli hotel degli avversari, a colazione e dopo il check-out i concorrenti si giudicano tra loro con un voto da 0 a 10 in cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo.

A cambiare le carte in tavola c'è il Barbieri Plus, il bonus di 5 punti che lo chef può assegnare fuori categoria a uno degli hotel per premiare un dettaglio che lo ha colpito durante il soggiorno.

Gli hotel in gara nella Sila

Hotel Camigliatello

Niccolò è il proprietario dell'Hotel Camigliatello, un 4 stelle riaperto nell'estate del 2024. La famiglia, con una lunga storia nella ristorazione e negli stabilimenti balneari, ha scelto di investire sulla Sila per rilanciare un territorio poco sfruttato nonostante le grandi potenzialità. Niccolò si è laureato da poco in Ingegneria gestionale, ma ama il contatto con il pubblico e l'accoglienza. L'arredamento in legno antico richiama la storia dell'albergo, che ha 33 camere, di cui 5 suite, un ristorante fino a 120 coperti, una sala colazioni e una palestra.

L'Abete Bianco

Marco è il titolare dell'Abete Bianco, l'albergo dedicato al Natale 365 giorni l'anno. Gli addobbi cambiano ogni tre mesi e c'è sempre un regalino per gli ospiti, soprattutto per i bambini. Originario di Camigliatello Silano, Marco è tornato nel suo territorio dopo una lunga parentesi negli Stati Uniti per valorizzarlo. Le stanze sono 6, ognuna con il suo albero di Natale acceso tutto l'anno, d'estate come d'inverno.

Villa dei Larici

Fabio è uno dei proprietari di Villa dei Larici, una struttura immersa nel verde tra boschi di larici e laghi, pensata per chi vuole staccare dalla vita frenetica. Nata nel 2018 da un progetto di Fabio, ingegnere di professione, è organizzata come un piccolo hotel di design con l'obiettivo di svecchiare l'accoglienza dell'altopiano. Ognuna delle 5 camere prende il nome da un elemento iconico del territorio, dalle vette più alte della Sila ai laghi, con colori naturali e arredi realizzati su misura dagli artigiani del posto.

Hotel Duchessa della Sila

Biagio è il responsabile dell'Hotel Duchessa della Sila, un 4 stelle aperto nel 2012 da una famiglia di San Giovanni in Fiore emigrata in Svizzera e poi tornata per valorizzare il territorio. La struttura ha 27 camere di diverse tipologie, curate nei dettagli, e un grande giardino che ospita anche eventi.

Chi c'è dietro il programma

"Bruno Barbieri 4 Hotel" è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. La regia è di Tommaso Deboni, gli autori sono Raffaele Di Sipio, Eleonora Cristina e Giulia Iemma.

Domande frequenti

Quando va in onda 4 Hotel di Bruno Barbieri nella Sila?

La puntata di "Bruno Barbieri 4 Hotel" ambientata nel Parco Nazionale della Sila va in onda domenica 4 ottobre 2026 alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. È il quinto episodio della nuova stagione, prodotta da Banijay Italia.

Quali hotel partecipano a 4 Hotel in Calabria?

Nella puntata calabrese di "4 Hotel" si sfidano l'Hotel Camigliatello di Niccolò, L'Abete Bianco di Marco, l'albergo a tema natalizio, Villa dei Larici di Fabio e l'Hotel Duchessa della Sila guidato da Biagio. Tutti si trovano nel Parco Nazionale della Sila.

Cos'è il Barbieri Plus?

Il Barbieri Plus è il bonus di 5 punti che Bruno Barbieri può assegnare fuori categoria a uno degli hotel in gara a "4 Hotel", per premiare un dettaglio che lo ha colpito durante il soggiorno. Può ribaltare la classifica costruita con i voti degli albergatori.