Serata nera per il Milan in Europa League. Nella terza giornata il Bournemouth vince 3-0 al Vitality Stadium. Kluivert apre su rigore all'8', poi Maignan viene espulso per una manata ad Adams e Tavernier raddoppia dal dischetto. In dieci uomini per oltre un'ora, la squadra di Amorim incassa anche il terzo gol nella ripresa.

L'avvio: il rigore di Kluivert

Il Milan va sotto dopo pochi minuti. Su un colpo di testa di Evanilson da calcio d'angolo il pallone tocca il braccio di De Winter: dopo la revisione al VAR l'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto, all'8', Kluivert spiazza Maignan e porta avanti il Bournemouth.

Il rosso a Maignan e il raddoppio

La partita cambia poco prima della mezz'ora. In area, mentre si attende la battuta di un corner, Maignan colpisce al volto Tyler Adams: l'arbitro, con il supporto del VAR, estrae il cartellino rosso diretto e concede il secondo rigore.

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Amorim è costretto a cambiare: fuori Hutchinson, dentro il portiere Torriani. Al 32' Tavernier lo spiazza e firma il 2-0.

La ripresa e il 3-0

In dieci uomini il Milan fatica a reagire e il Bournemouth controlla la partita. Dopo l'ora di gioco gli inglesi trovano anche il terzo gol, che chiude il conto.

Il tabellino

Bournemouth-Milan 3-0 Gol 8' Kluivert (rig.), 32' Tavernier (rig.), terzo gol nella ripresa Espulso Maignan (Milan) Ammoniti Diakité, Adams (Bournemouth); Estupiñán (Milan) Stadio Vitality Stadium, Bournemouth

Una sconfitta pesante

Per il Milan di Amorim è una serata da dimenticare: due rigori concessi, un portiere espulso e una squadra che non è mai riuscita a entrare in partita.

Domande frequenti

Come è finita Bournemouth-Milan di Europa League?

Bournemouth-Milan, giocata il 22 ottobre 2026 al Vitality Stadium per la terza giornata di Europa League, è finita 3-0 per gli inglesi. Kluivert e Tavernier hanno segnato su rigore nel primo tempo, poi è arrivato il terzo gol nella ripresa. Il Milan ha giocato in dieci per l'espulsione di Maignan.

Perché è stato espulso Maignan in Bournemouth-Milan?

In Bournemouth-Milan del 22 ottobre 2026 Mike Maignan è stato espulso poco prima della mezz'ora per aver colpito al volto Tyler Adams in area, in attesa della battuta di un calcio d'angolo. L'arbitro, con il supporto del VAR, ha mostrato il rosso diretto e assegnato il rigore che Tavernier ha trasformato per il 2-0.