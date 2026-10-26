Il co-fondatore e tastierista dei Subsonica presenta dal vivo il nuovo album strumentale tra pianoforte ed elettronica, con un concerto per pianoforte solo che poi tocca Torino, Forlì e Milano. Il 19 novembre la prima assoluta di Lux non finita a Firenze.

Davide «Boosta» Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, parte domenica 1° novembre 2026 alle 18 dall'Auditorium Parco della Musica di Roma con il tour di Pianorama, il nuovo album strumentale uscito il 9 ottobre. Un concerto per pianoforte solo tra minimalismo, elettronica e suggestioni cinematografiche, che proseguirà a Torino, Forlì e Milano.

Il tour è prodotto da Ponderosa Music & Art e il calendario è in aggiornamento. Le prime date:

Data Città Luogo 1° novembre 2026, ore 18 Roma Auditorium Parco della Musica 28 novembre 2026 Torino Concerti di Santa Pelagia 3 dicembre 2026 Forlì Auditorium Conad-Città di Forlì 4 dicembre 2026 Milano La Musica dei Cieli, Basilica di San Vincenzo in Prato

Un concerto per pianoforte solo, ogni volta diverso

Il live è un concerto intimo e immersivo, in cui minimalismo, sperimentazione elettronica e suggestioni cinematografiche dialogano tra dimensione acustica e ricerca sonora. Un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro della discografia solista di Boosta, che ripercorre il suo percorso artistico e ne anticipa le nuove direzioni.

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Ogni esibizione sarà la prosecuzione della sessione di registrazione del disco. Il Lato A prenderà forma attraverso il gesto fisico dell'esecuzione, il Lato B ne espanderà i confini, dissolvendo il suono nell'ambiente e dando vita a un'esperienza irripetibile a ogni serata.

Pianorama, il disco

Pianorama è uscito il 9 ottobre 2026 in vinile, nel formato LP rosso, e su tutte le piattaforme digitali per Torino Recording Club, l'etichetta personale di Boosta, con distribuzione Epic/Sony Music.

È stato registrato in un'unica sessione in presa diretta nel suo studio The Underdog, ai Magazzini Docks Dora di Torino. La scelta di metodo rifiuta l'iper-tecnologia e la ricerca del suono perfetto: il disco trattiene la fisica vera dello strumento, la meccanica dei pedali, i feltri, il legno, la vibrazione e l'acustica naturale della stanza.

L'album è composto da 9 brani in presa diretta e 9 sviluppi elettronici. Le iniziali dei nove brani, in sequenza, formano il titolo: P-I-A-N-O-R-A-M-A.

Lato A e Lato B: la stessa materia da due distanze

Il disco esplora la stessa materia sonora da due punti di vista:

Lato A, presa diretta : registrato dal vivo in studio, cattura l'ispirazione e il gesto istintivo dell'artista con tutte le sue imperfezioni. È il suono fisico del pianoforte che abita la stanza.

: registrato dal vivo in studio, cattura l'ispirazione e il gesto istintivo dell'artista con tutte le sue imperfezioni. È il suono fisico del pianoforte che abita la stanza. Lato B, sviluppo elettronico: raccoglie le stesse cellule sonore del Lato A, le stesse note e gli stessi respiri, e le sviluppa in forma elettronica e dilatata.

Le tracce si disintegrano in grana e frammento o si sciolgono in atmosfere che richiamano lo spirito di ricerca del Novecento, da Alvin Lucier a Brian Eno, da Bartók a Ryoji Ikeda.

«Sono andato in uno studio con l'idea di non cercare il suono perfetto. Ho registrato i miei pianoforti per come suonano davvero, in una sola sessione, con tutti i loro rumori dentro», racconta Boosta. «Volevo che il pianoforte smettesse di essere un punto e diventasse un orizzonte: da una parte la mano sullo strumento, dall'altra la stessa materia che si allontana e diventa paesaggio. Pianorama è il mio studio registrato per com'è. Un lato suona la stanza, l'altro la fa sparire».

Il percorso solista

Pianorama arriva dopo La stanza intelligente (2016), Facile (2020), Post Piano Session (2022) e a poco più di un anno da Soloist (2025). Con il nuovo lavoro Boosta spinge oltre la sua ricerca al pianoforte: lo strumento smette di essere un oggetto al centro della scena e diventa un paesaggio, un luogo, un orizzonte. Un panorama, appunto.

Il 19 novembre la prima assoluta di Lux non finita a Firenze

Il 19 novembre 2026 Boosta sarà protagonista a Firenze, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, della prima assoluta di Lux non finita, evento di punta della stagione autunnale del Musicus Concentus, «Tradizione in movimento». L'opera intreccia il canto gregoriano medievale con un paesaggio sonoro elettronico, insieme agli archi e agli ottoni dell'ensemble Suoni Riflessi e al Coro della Cappella Musicale della Cattedrale.

Chi è Boosta

Musicista, compositore e sound artist, Davide «Boosta» Dileo è co-fondatore e tastierista dei Subsonica, band alternative rock con all'attivo molti dischi d'oro e di platino. In parallelo ha costruito un percorso solista tra pianoforte, elettronica e composizione contemporanea.

È DJ di fama internazionale, autore, produttore, conduttore radiotelevisivo e scrittore, con pubblicazioni per Einaudi, Mondadori, Giunti, Baldini+Castoldi, Panini Comics e Dark Horse Comics, oltre che cofondatore della casa editrice ADD Editore. Come produttore, autore e remixer ha collaborato con Mina, Depeche Mode, Placebo e Roberto Bolle.

Ha firmato le colonne sonore delle serie tv 1992 e 1993 ideate da Stefano Accorsi (2015-2017), ha vinto il premio per la colonna sonora ai Cinematografo Awards per La prima regola di Massimiliano D'Epiro (2022) e il David di Donatello con i Subsonica per le musiche di Adagio di Stefano Sollima (2024). Le sue opere e installazioni sonore sono state ospitate al Teatro alla Scala di Milano, alle OGR di Torino e alle Gallerie d'Italia.

Domande frequenti

Quando inizia il tour di Pianorama di Boosta?

Il tour di Pianorama di Davide «Boosta» Dileo inizia domenica 1° novembre 2026 alle 18 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Prosegue il 28 novembre a Torino ai Concerti di Santa Pelagia, il 3 dicembre a Forlì all'Auditorium Conad-Città di Forlì e il 4 dicembre a Milano nella Basilica di San Vincenzo in Prato.

Cos'è Pianorama di Boosta?

Pianorama è il nuovo album strumentale di Boosta dei Subsonica, uscito il 9 ottobre 2026 in vinile e in digitale per Torino Recording Club. Registrato in presa diretta in un'unica sessione, comprende 9 brani al pianoforte sul Lato A e 9 sviluppi elettronici sul Lato B. Le iniziali dei brani formano il titolo.