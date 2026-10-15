Nel 2027 viaggiare significherà uscire dagli schemi. È il quadro che emerge dalle Travel Predictions 2027 di Booking.com, giunte all'undicesima edizione e basate su una ricerca condotta su oltre 28.000 viaggiatori in 32 Paesi e territori. L'81% sceglierà una meta in base a come vuole sentirsi, il 65% è attratto dal paranormale, il 64% delegherebbe il lavoro all'AI durante le ferie.

Going Off-Script, il viaggio fuori copione

Per anni il viaggio ha seguito una formula quasi fissa: scegliere una destinazione, preparare la valigia e seguire un itinerario già scritto. Secondo Booking.com nel 2027 le regole cambiano. I viaggiatori sono pronti a uscire dal copione, con esperienze capaci di sorprendere chi li conosce, mete guidate dallo stato d'animo e compagni di viaggio scelti anche in base a come gestiscono il budget.

Il report combina ricerche proprietarie sui consumatori, un'analisi del settore turistico e, in occasione dei 30 anni dell'azienda, le osservazioni di esperti di viaggio e tecnologia e dei dipendenti. Ne escono nove tendenze.

1. Plot Twist Trip: il viaggio che sorprende

Addio al "non è proprio da me". Il 77% dei viaggiatori è interessato a una vacanza che esca dalla propria personalità e dalle proprie abitudini, e il 36% sceglie le mete anche per stupire amici e parenti. Quasi un terzo (29%) ha cancellato o evitato di condividere sui social contenuti di una vacanza ritenuta troppo prevedibile.

2. Social Currency: il budget sceglie i compagni di viaggio

La disponibilità economica decide sempre più chi parte con noi. Il 50% dei viaggiatori ha già rivalutato chi invitare in vacanza per le diverse abitudini di spesa, il 51% ha vissuto tensioni in viaggio per aspettative diverse sul budget e il 38% ha escluso del tutto alcune persone dal gruppo. Il 61% dei genitori vorrebbe una vacanza senza figli, per avere più libertà di spesa.

3. Vibe Check(In): si prenota un'emozione

L'81% dei viaggiatori sceglierebbe una vacanza in base a come desidera sentirsi più che al luogo, e il 76% userebbe uno strumento capace di suggerire mete in sintonia con il proprio mood. La Generazione Z è la più aperta: il 76% condividerebbe con un operatore turistico i dati dei dispositivi indossabili, dello smartphone e persino del proprio stato emotivo per ricevere proposte su misura. Tra i Baby Boomer la quota scende al 36%.

4. The All-Exclusive: pagare solo ciò che serve

Il buffet all-inclusive sembra al tramonto. Tra farmaci che influenzano l'appetito, consumo di alcol più moderato e diete attente ai macronutrienti, il 67% dei viaggiatori dice che un cambiamento legato a salute, forma fisica o stile di vita ha influito sulla scelta della meta o delle attività. Il 66% vorrebbe personalizzare il pacchetto eliminando i servizi inutili e il 58% sceglierebbe la struttura in base alle proprie abitudini alimentari.

5. Trip to the Beyond: il viaggio verso l'aldilà

Cresce il turismo legato al mistero. Il 65% dei viaggiatori è interessato a esperienze che permettano di esplorare il paranormale, il 48% vivrebbe un'esperienza nella speranza di entrare in contatto con qualcuno nell'aldilà e il 50% è incuriosito da attività che affrontano domande sulla vita dopo la morte e sulla spiritualità.

6. PTO: Powered by AI, più vacanza grazie all'intelligenza artificiale

Il 58% dei viaggiatori vive male l'ultimo giorno di ferie perché pensa già al rientro, e il 38% porta con sé il laptop per controllare la posta. Il 64% sarebbe interessato a delegare all'AI le attività professionali durante le ferie, il 43% le affiderebbe email e incombenze amministrative. E il 44% ammette che ne approfitterebbe per concedersi, senza dare nell'occhio, un giorno di vacanza in più.

7. Hotel in the Sky: la vacanza inizia in volo

L'89% dei viaggiatori affronterebbe un volo a lungo raggio con la garanzia di arrivare riposato. Tra i servizi più richiesti a bordo ci sono menu e indicazioni sulla caffeina pensati per favorire il sonno (33%), luci che riducono il jet lag (20%) e kit per la cura della pelle (19%). Il 24% sceglierebbe un'area silenziosa senza bambini.

8. Sweat Synergy: lo sport per fare amicizia

Il 66% di chi ha già viaggiato da solo racconta che una sfida fisica condivisa con altri ha creato un legame duraturo o una nuova amicizia. Il 55% vorrebbe entrare in contatto in viaggio con una community di sportivi o di persone con gli stessi interessi, e il 52% dei viaggiatori in solitaria interessati a un evento sportivo cerca soprattutto amicizie autentiche.

9. Trailside Therapy: la coppia si chiarisce camminando

Meno cene a lume di candela, più confronti sinceri. Il 47% delle persone prenderebbe in considerazione un viaggio per risolvere conflitti di coppia e l'81% dice che svolgere un'attività in vacanza aiuta ad affrontare conversazioni difficili. L'attività più efficace? Camminare o fare un'escursione insieme (35%).

«Viaggiare significa sempre meno seguire una formula prestabilita e sempre più esprimere chi si è veramente», commenta Paul Hennessy, Chief Marketing Officer di Booking.com. «I viaggiatori stanno mettendo in discussione le convenzioni legate a come, perché e con chi viaggiano, mentre la tecnologia offre loro maggiore libertà per farlo con sicurezza. In Booking.com stiamo costruendo attivamente il futuro del settore combinando l'intelligenza artificiale a una personalizzazione sempre più evoluta, così da adattare ogni fase dell'esperienza del viaggio alle esigenze e alle emozioni di ciascuno. Il nostro obiettivo è rendere più facile per tutti scoprire il mondo, alle proprie condizioni».

Domande frequenti

Quali sono le tendenze di viaggio del 2027 secondo Booking.com?

Le Travel Predictions 2027 di Booking.com individuano nove tendenze: Plot Twist Trip, Social Currency, Vibe Check(In), The All-Exclusive, Trip to the Beyond, PTO: Powered by AI, Hotel in the Sky, Sweat Synergy e Trailside Therapy. Il filo comune è il trend Going Off-Script, cioè viaggiare fuori dagli schemi e lasciarsi sorprendere.

Come è stata realizzata la ricerca Travel Predictions 2027 di Booking.com?

Le Travel Predictions 2027, undicesima edizione del report di Booking.com, si basano sui dati di oltre 28.000 viaggiatori in 32 Paesi e territori, integrati da ricerche proprietarie sui consumatori, da un'analisi del settore turistico e dai contributi di esperti di viaggio e tecnologia e dei dipendenti dell'azienda.

Quanti viaggiatori sceglieranno la meta in base all'umore nel 2027?

Secondo le Travel Predictions 2027 di Booking.com, l'81% dei viaggiatori sceglierebbe una vacanza in base a come desidera sentirsi, più che al luogo da visitare. Il 76% userebbe uno strumento capace di suggerire mete in linea con il proprio stato d'animo, e tra la Generazione Z il 76% condividerebbe i propri dati emotivi per proposte su misura.