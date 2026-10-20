Con la circolare 106 del 16 ottobre l'INPS ha pubblicato le istruzioni: 60 euro per ogni mese di lavoro, per le madri lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40.000 euro. Pagamento in un'unica soluzione a dicembre. La procedura per le domande non è ancora aperta.

Il bonus mamme 2026 vale 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro l'anno. Spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro. Le istruzioni sono nella circolare INPS 106 del 16 ottobre 2026. Pagamento unico a dicembre, domande non ancora aperte.

Cos'è il bonus mamme 2026

Il bonus è previsto dalla legge di Bilancio 2026 e l'INPS ne ha fissato le regole operative con la circolare 106 del 16 ottobre 2026. È una somma di 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, di attività lavorativa nel 2026, fino a dodici mensilità: in tutto, al massimo 720 euro.

Rispetto al 2025 l'importo sale: lo scorso anno il bonus era di 40 euro al mese.

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A chi spetta: i requisiti sui figli

Per avere il bonus servono, in alternativa:

due figli , con il più piccolo sotto i 10 anni;

, con il più piccolo sotto i 10 anni; tre o più figli, con il più piccolo sotto i 18 anni.

Contano anche i figli adottivi e in affido preadottivo. Se il requisito scatta nel corso dell'anno, per esempio con la nascita del secondo figlio, il bonus parte da quel mese.

Chi può chiederlo: le lavoratrici ammesse

Possono accedere al bonus:

le lavoratrici dipendenti , pubbliche e private, compresi i contratti intermittenti e in somministrazione;

, pubbliche e private, compresi i contratti intermittenti e in somministrazione; le lavoratrici autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, comprese le casse professionali e la Gestione separata.

Chi è escluso

Restano fuori:

le lavoratrici domestiche ;

; le madri con tre o più figli assunte a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Per loro c'è già l'esonero totale dalla quota di contributi previdenziali a carico della lavoratrice, valido fino al 31 dicembre 2026, che non si cumula con il bonus. Se un contratto a termine diventa a tempo indeterminato, il bonus si ferma da quel mese.

Il bonus non spetta inoltre per i mesi in cui il rapporto di lavoro è sospeso.

Il limite di reddito: 40.000 euro

Il reddito da lavoro dipendente o autonomo del 2026 non deve superare i 40.000 euro l'anno.

Il bonus non è tassato e non conta nell'ISEE

I 60 euro mensili sono netti: il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi e non si conta nell'ISEE.

Quando arriva il pagamento

Tutte le mensilità del 2026 vengono pagate in un'unica soluzione a dicembre 2026. Per le lavoratrici dipendenti il bonus arriva insieme allo stipendio di dicembre.

Come e quando fare domanda

Il bonus non è automatico: va chiesto all'INPS. La domanda si presenta:

online sui servizi telematici dell'INPS;

tramite un patronato;

attraverso il Contact Center multicanale dell'INPS.

Nella domanda vanno indicati i dati dei figli e la modalità di pagamento, per esempio l'IBAN.

La procedura per le domande non è ancora aperta: la circolare contiene solo le istruzioni, e l'INPS comunicherà con un successivo messaggio la data di apertura del servizio.

Bonus mamme 2026 in sintesi

Voce Dettaglio Importo 60 euro al mese, massimo 720 euro Figli due (il minore sotto 10 anni) o tre o più (il minore sotto 18) Reddito da lavoro fino a 40.000 euro Chi può chiederlo dipendenti, pubbliche e private, e autonome Esclusi lavoro domestico, madri di tre o più figli a tempo indeterminato Pagamento in un'unica soluzione a dicembre 2026 Domanda sito INPS, patronato o Contact Center, dopo l'apertura della procedura

Domande frequenti

Quanto vale il bonus mamme 2026?

Il bonus mamme 2026 vale 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, di lavoro nel 2026, fino a dodici mensilità, per un massimo di 720 euro. L'importo è netto, perché non è tassato, e non conta nell'ISEE. Nel 2025 l'importo era di 40 euro al mese.

Chi ha diritto al bonus mamme 2026?

Hanno diritto al bonus mamme 2026 le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e autonome con due figli, il più piccolo sotto i 10 anni, o con tre o più figli, il più piccolo sotto i 18. Il reddito da lavoro del 2026 non deve superare i 40.000 euro. Sono escluse le lavoratrici domestiche.

Quando si può fare domanda per il bonus mamme 2026?

Per il bonus mamme 2026 la procedura di domanda non è ancora aperta. La circolare INPS 106 del 16 ottobre 2026 contiene le istruzioni, e la data di apertura del servizio sarà comunicata dall'INPS con un messaggio successivo. La domanda si presenterà online, tramite patronato o Contact Center.

Quando viene pagato il bonus mamme 2026?

Il bonus mamme 2026 viene pagato in un'unica soluzione a dicembre 2026, per tutte le mensilità dell'anno. Per le lavoratrici dipendenti arriva insieme allo stipendio di dicembre. Per ottenerlo bisogna però presentare domanda all'INPS, perché il bonus non è riconosciuto in automatico.

Le mamme con tre figli a tempo indeterminato possono avere il bonus?

No. Le madri con tre o più figli assunte a tempo indeterminato, apprendistato compreso, non ricevono il bonus mamme 2026. Per loro è previsto l'esonero totale dalla quota di contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino al 31 dicembre 2026, che non si cumula con il bonus.