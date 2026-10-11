A ottobre 2026 il bonus bollette si muove su due fronti. L'ARERA ha registrato a settembre un aumento del 12,7% della bolletta gas per i clienti vulnerabili. Ha poi dato istruzioni ad Acquirente Unico per pubblicare l'elenco dei fornitori che applicano lo sconto fino a 60 euro alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

Gas, a settembre +12,7% per i clienti vulnerabili

Il 2 ottobre l'ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha aggiornato il prezzo del gas per i 2,3 milioni di clienti del servizio di tutela della vulnerabilità. Per i consumi di settembre la materia prima costa 78,80 euro al megawattora e la spesa della famiglia tipo sale del 12,7% rispetto ad agosto.

Tradotto in euro, un cliente vulnerabile con consumi di 1.100 metri cubi l'anno spenderebbe 1.782 euro per il gas nei dodici mesi tra settembre 2026 e agosto 2027, se i prezzi restassero fermi. Rispetto ad agosto sono circa 201 euro in più.

Le associazioni dei consumatori hanno alzato la voce. Il Codacons calcola un aumento del 52% rispetto a settembre 2025, pari a circa 611 euro l'anno a utente. L'Unione nazionale consumatori parla di prezzo record, superiore del 7,1% al picco di dicembre 2022, con il riscaldamento ancora da accendere.

Perché il bonus gas conta di più in inverno

Per chi ha diritto al bonus sociale il rincaro pesa meno. Lo sconto sul gas viene aggiornato dall'ARERA ogni trimestre e cresce nei mesi freddi, quando entra in gioco il riscaldamento. L'importo dipende dal numero di componenti del nucleo, dall'uso del gas (solo cottura e acqua calda, oppure anche riscaldamento) e dalla zona climatica.

Il bonus sociale spetta alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, o fino a 20.000 euro con almeno quattro figli a carico. Arriva in automatico a chi presenta la DSU all'INPS e dura dodici mesi.

Lo sconto fino a 60 euro: in arrivo l'elenco dei fornitori

La seconda novità riguarda il contributo per le famiglie che non ricevono il bonus sociale ma hanno un ISEE fino a 25.000 euro, previsto dal decreto Bollette per il 2026 e il 2027. Secondo Quotidiano Energia, il 7 ottobre l'ARERA ha dato istruzioni ad Acquirente Unico per pubblicare sul proprio sito una pagina dedicata ai venditori di luce che hanno aderito. Il sito dell'Autorità rimanderà a quella pagina. La platea potenziale è di circa 4,5 milioni di famiglie.

L'elenco conta perché lo sconto è facoltativo: lo applicano solo i fornitori che hanno scelto di aderire entro il 31 agosto. Tra quelli che hanno confermato l'adesione sul proprio sito ci sono A2A Energia, Edison Energia ed Eni Plenitude.

La delibera ARERA 238/2026/R/eel fissa i requisiti:

fornitura elettrica domestica nella casa di residenza, escluse le seconde case;

nessun bonus sociale elettrico in corso;

consumi sotto i 500 kWh a gennaio e febbraio e sotto i 3.000 kWh nei dodici mesi precedenti;

lo stesso fornitore dal 1° gennaio fino all'erogazione.

Lo sconto è legato ai consumi di gennaio e febbraio. Con 300 kWh vale circa 36 euro, con 499 kWh circa 60 euro.

Chi presenta l'ISEE adesso è ancora in tempo

Chi non ha ancora rinnovato l'ISEE può farlo anche adesso. Per il bonus sociale la DSU fa scattare lo sconto in automatico, anche se servono alcuni mesi prima di vederlo in bolletta. Per il contributo fino a 60 euro, la delibera ARERA prevede che l'INPS trasmetta ogni mese le nuove DSU al Sistema informativo integrato, fino a gennaio 2028. In quel caso lo sconto arriva nella bolletta successiva all'invio dei dati, sempre che il fornitore abbia aderito.

Restano in vigore le altre misure del 2026: il bonus sociale elettrico da 146 a 204,40 euro l'anno, a seconda dei componenti del nucleo, e il contributo una tantum da 115 euro per chi era titolare del bonus al 21 febbraio 2026. Le regole complete sono nella nostra guida al bonus bollette 2026 e all'ISEE.

Domande frequenti

Quali sono le novità del bonus bollette a ottobre 2026?

A ottobre 2026 l'ARERA ha dato istruzioni ad Acquirente Unico per pubblicare l'elenco dei fornitori che applicano lo sconto fino a 60 euro alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Nello stesso periodo ha certificato un aumento del 12,7% della bolletta gas di settembre per i clienti vulnerabili, a ridosso della stagione del riscaldamento.

Come si sa se il proprio fornitore applica lo sconto fino a 60 euro?

L'elenco dei venditori che hanno aderito al contributo per gli ISEE fino a 25.000 euro viene pubblicato da Acquirente Unico su una pagina dedicata, raggiungibile anche dal sito dell'ARERA. Tra i fornitori che hanno confermato l'adesione sul proprio sito ci sono A2A Energia, Edison Energia ed Eni Plenitude. Chi ha un fornitore non aderente non ha diritto allo sconto.

Quanto è aumentato il gas a settembre 2026?

Per i 2,3 milioni di clienti vulnerabili la bolletta gas di settembre 2026 è salita del 12,7% rispetto ad agosto, con la materia prima a 78,80 euro al megawattora. A prezzi costanti la famiglia tipo, con 1.100 metri cubi l'anno, spenderebbe 1.782 euro nei dodici mesi successivi, circa 201 euro in più.

Si può ancora ottenere il bonus bollette presentando l'ISEE a ottobre?

Sì. Il bonus sociale per le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, o 20.000 euro con quattro figli, scatta in automatico dopo la DSU all'INPS e dura dodici mesi. Per il contributo fino a 60 euro l'INPS trasmette le nuove DSU ogni mese fino a gennaio 2028, e lo sconto arriva nella bolletta successiva.