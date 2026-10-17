L'Inter batte 3-1 il Bologna sabato 17 ottobre 2026 al Dall'Ara, nella settima giornata di Serie A. Tommaso Pobega porta avanti i padroni di casa al 10', Marcus Thuram pareggia di testa al 44'. Nella ripresa i cambi di Cristian Chivu decidono la partita: segnano Carlos Augusto al 69' e Ange-Yoan Bonny all'83'.

Pobega sblocca, Thuram risponde di testa

Il Bologna parte forte. Al 10' Luis Henrique perde palla, Pobega si infila tra Bisseck e Akanji e batte Josep Martinez con il sinistro per l'1-0.

L'Inter tiene il pallone ma fatica a sfondare, e poco prima dell'intervallo Pobega sfiora il raddoppio colpendo la traversa. Al 44' arriva il pareggio: Nicolò Barella crossa dalla destra e Thuram stacca più in alto di Casale per l'1-1.

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I cambi di Chivu cambiano la partita

Nella ripresa Chivu ridisegna l'attacco. Al 58' Bonny prende il posto di Francesco Pio Esposito, al 69' entrano Carlos Augusto per Federico Dimarco e Diouf per Luis Henrique.

L'effetto è immediato. Al 69' Carlos Augusto, appena entrato, riceve da Piotr Zielinski e firma con il sinistro il 2-1. All'83' è lo stesso Carlos Augusto a servire Bonny, che chiude la partita sul 3-1.

I numeri della partita

L'Inter ha avuto il 67% di possesso palla, ha tirato 15 volte con 7 conclusioni nello specchio e ha battuto 6 calci d'angolo. Il Bologna ha tirato 11 volte, 4 nello specchio. La partita, diretta da Daniele Doveri, è stata nervosa: quattro ammoniti per il Bologna, tre per l'Inter, nessun espulso.

Classifica: Inter a 19 punti

Con la sesta vittoria in sette giornate l'Inter sale a 19 punti e si rialza dopo la sconfitta interna in Champions League con il Club Brugge. Il Bologna di Raffaele Palladino resta a 5 punti.

Nel prossimo turno i nerazzurri ospitano la Fiorentina a San Siro, domenica 25 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Bologna-Inter?

Bologna-Inter è finita 1-3, sabato 17 ottobre 2026 al Dall'Ara, nella settima giornata di Serie A. Il Bologna è passato in vantaggio con Pobega al 10', poi l'Inter ha ribaltato la partita con Thuram al 44', Carlos Augusto al 69' e Bonny all'83'.

Chi ha segnato per l'Inter contro il Bologna?

Contro il Bologna il 17 ottobre 2026 per l'Inter hanno segnato Marcus Thuram, di testa su cross di Barella al 44', Carlos Augusto al 69', pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, e Ange-Yoan Bonny all'83', su assist dello stesso Carlos Augusto. Il gol del Bologna è di Pobega.

Quanti punti ha l'Inter in classifica?

Dopo il 3-1 al Bologna del 17 ottobre 2026 l'Inter di Cristian Chivu ha 19 punti in sette giornate di Serie A, con sei vittorie e un pareggio. Nel prossimo turno di campionato i nerazzurri ospitano la Fiorentina a San Siro, domenica 25 ottobre.