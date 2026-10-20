Per un anno niente tassa automobilistica su un'auto a benzina o diesel per persona, con potenza fino a circa 109 cavalli e assicurazione in regola. Non è l'abolizione del bollo: ecco come funziona, chi resta fuori e cosa fare.

Nel 2027 tante famiglie potranno risparmiare il bollo auto. Un decreto legge del settembre 2026 prevede che chi possiede un'auto a benzina o diesel, anche ibrida, con potenza fino a 80 kW e assicurata in regola non paghi la tassa per le scadenze del 2027. L'esenzione vale per una sola auto a persona e solo per un anno.

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1. Cos'è l'esenzione del bollo 2027

È uno sconto totale sulla tassa automobilistica, previsto dal decreto legge 162 del 17 settembre 2026. Riguarda i bolli con scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Il bollo non viene abolito: dal 2028 si torna a pagare, con nuove regole sulle scadenze.

2. Quali auto sono esenti

L'auto deve avere queste caratteristiche:

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motore a benzina o diesel , anche ibrido;

, anche ibrido; potenza non superiore a 80 kW , circa 109 cavalli;

, circa 109 cavalli; assicurazione in regola;

in regola; intestata a una persona fisica.

La potenza in kW si legge sulla carta di circolazione: è il dato da controllare per capire se la propria auto rientra.

3. Una sola auto per persona

Chi ha più auto con i requisiti non sceglie quale esentare. L'esenzione va all'auto meno potente e, a parità di kW, a quella con il bollo più basso. Le altre pagano come sempre.

4. Moto e scooter

Anche moto e ciclomotori possono essere esenti, ma solo se il proprietario non ha un'auto con i requisiti. In caso contrario lo sconto va all'auto e la moto paga il bollo come sempre.

5. Chi resta escluso e cosa fare

Restano fuori le auto più potenti di 80 kW, i veicoli non assicurati e quelli intestati a società. Le auto elettriche e quelle a GPL o metano non sono citate tra le alimentazioni ammesse. Nelle Regioni a statuto speciale serve un accordo con lo Stato.

Per ora non è prevista una domanda. Il decreto deve però essere convertito in legge dal Parlamento e le regole potrebbero cambiare: prima della scadenza del 2027 conviene verificare la propria posizione sul sito della Regione o con l'ACI.

Cosa cambia dal 2028

Dal 1° gennaio 2028, con la riforma dei tributi regionali, il bollo diventa annuale e si paga in base al mese di immatricolazione dell'auto: il primo entro la fine del mese successivo all'immatricolazione, i rinnovi entro la fine del mese di immatricolazione. Già dal 2027, per le auto a noleggio a lungo termine, a pagare sarà chi usa l'auto indicato nel contratto.

Domande frequenti

Nel 2027 si paga il bollo auto?

Nel 2027 il bollo auto non si paga per un'auto per persona, se è a benzina o diesel, anche ibrida, con potenza fino a 80 kW e assicurata in regola. Lo prevede il decreto legge 162/2026 per le scadenze tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Per le altre auto il bollo resta dovuto.

Come faccio a sapere se la mia auto è sotto gli 80 kW?

La potenza dell'auto in kilowatt è riportata sulla carta di circolazione. Per l'esenzione dal bollo 2027 non deve superare gli 80 kW, circa 109 cavalli. Molte utilitarie e compatte rientrano nelle versioni meno potenti. L'auto deve essere anche a benzina o diesel, anche ibrida, e assicurata.

Bisogna fare domanda per l'esenzione del bollo 2027?

Al momento il decreto legge 162/2026 non prevede una domanda per l'esenzione del bollo 2027. Il decreto deve però essere convertito in legge e le istruzioni attuative non sono ancora state diffuse: conviene controllare la propria posizione sul sito della Regione o con l'ACI prima della scadenza.