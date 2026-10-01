Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2026 Ridge ha la prova del colpo di mano di Carter sulla Forrester Creations, gli offre un'ultima possibilità e poi lo caccia dall'azienda.

Nelle puntate di Beautiful dal 5 all'11 ottobre 2026 Ridge esamina con l'avvocato Justin Barber il riassetto societario firmato la settimana prima e scopre che Carter ha costruito un piano legale per prendersi la Forrester Creations. Gli chiede di lasciare Hope, Carter rifiuta e Ridge lo licenzia. Brooke intanto rimprovera la figlia.

Quando va in onda Beautiful dal 5 ottobre

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.50. Chi perde una puntata la ritrova in diretta e on demand su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita del gruppo, dove Mediaset pubblica ogni settimana anche le trame ufficiali della soap.

Lunedì 5 ottobre: Ridge legge le carte con l'avvocato Barber

Ridge si siede con l'avvocato Justin Barber e passa al setaccio i documenti del nuovo assetto societario preparati da Carter. La verifica conferma il sospetto: il legale ha messo in piedi un'operazione del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations.

Ridge non riesce a capacitarsi di come l'uomo che considerava un fratello abbia usato la sua fiducia per amore di Hope. Brooke condanna il gesto, ma prova a ricordargli da dove nasce tutto: la reazione di Steffy all'incidente con Finn nell'ufficio stilisti, che ha portato al licenziamento di Hope. Ridge resta irremovibile.

Allo chalet Hope e Carter oscillano tra senso di colpa e speranza. Un messaggio di Ridge li illude che lo stilista sia pronto a riportare in vita la linea "Hope for the Future".

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre: l'ultima possibilità

Ridge affronta Carter e gli mette davanti una sola strada: rinunciare a Hope, che considera la vera responsabile, e ricominciare come se nulla fosse successo. Carter rifiuta, si prende tutta la responsabilità del piano e difende il suo amore.

Nello stesso giorno Brooke rimprovera la figlia. Capisce il dolore per il licenziamento e per la cancellazione della sua linea, ma le ricorda che lei e Carter hanno scelto di tradire la fiducia dei Forrester. Hope replica che Steffy è stata ingiusta e che Carter ha agito per dare un futuro migliore all'azienda e ai dipendenti. Il confronto tra Ridge e Carter si inasprisce.

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre: Ridge prepara la contromossa

Carter esce sconvolto dallo scontro. Ridge si sfoga con Brooke: ha offerto all'amico una via d'uscita e lui ha scelto Hope. Hope si sente responsabile, perché è stata Brooke a raccontare tutto a Ridge. Carter la rassicura, ma ammette che la delusione di Ridge gli brucia più della sua rabbia.

Ridge intanto si muove per difendere l'azienda e si prepara a reagire anche sul piano legale.

Sabato 10 ottobre: Carter licenziato

Alla Forrester Creations esplode la crisi. Ridge licenzia Carter, il collaboratore più fidato e il suo migliore amico. Steffy prova a capire come un uomo sempre leale sia arrivato a tanto. Dietro la scelta di Carter c'è Hope, con cui ha iniziato una relazione: lei difende il piano come un modo per riportare equità in un'azienda dove si è sentita messa ai margini.

Domande frequenti

Cosa succede in Beautiful dal 5 all'11 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 all'11 ottobre 2026 Ridge scopre con l'avvocato Justin Barber che Carter ha orchestrato un piano legale per prendere il controllo della Forrester Creations. Gli offre un'ultima possibilità in cambio della rinuncia a Hope, Carter rifiuta e Ridge lo licenzia dall'azienda di famiglia.

Perché Ridge licenzia Carter in Beautiful?

Ridge licenzia Carter perché il legale, d'accordo con Hope, ha preparato un riassetto societario che gli avrebbe dato il controllo della Forrester Creations. Ridge si sente tradito dal suo migliore amico e, dopo il rifiuto di Carter di lasciare Hope, lo allontana e prepara anche una reazione sul piano legale.

A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.50 secondo Mediaset. Le puntate si possono vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e restano disponibili on demand nei giorni successivi, con un semplice account gratuito.