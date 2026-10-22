Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 26 a sabato 31 ottobre 2026 Carter e Hope guidano la Forrester Creations, Ridge pretende che Brooke allontani la figlia e, davanti al suo rifiuto, se ne va da casa.

Nelle puntate di Beautiful dal 26 al 31 ottobre 2026 Carter e Hope prendono il pieno controllo della Forrester Creations. Ridge insulta Hope e chiede a Brooke di mandarla via di casa. Brooke rifiuta e Ridge si rifugia da Steffy e Taylor. Zende accusa Carter di tradimento, mentre Remy mostra un interesse inquietante per Electra.

Quando va in onda Beautiful dal 26 ottobre

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50, nella fascia del primo pomeriggio. Chi perde la puntata la ritrova su Mediaset Infinity, in diretta streaming durante la messa in onda e on demand nelle ore successive. La settimana conta sei episodi, da lunedì 26 a sabato 31 ottobre.

Il punto di partenza: la Forrester in mano a Carter

La settimana riparte dal colpo di mano che ha cambiato gli equilibri a Los Angeles. Carter ha ottenuto il controllo legale della Forrester Creations e lo esercita insieme a Hope, rientrata in azienda dopo il licenziamento e la cancellazione della sua linea decisi da Steffy. Eric, Ridge e Steffy parlano di tradimento e considerano Hope la vera regista dell'operazione.

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Carter non perde tempo. Vuole trasformare l'azienda in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni, restituisce a Hope il suo ruolo e garantisce pieno sostegno e finanziamenti a Hope for the Future. Ridge ribadisce che non lavorerà mai per Carter e Hope, e la sua rabbia finisce per travolgere anche il matrimonio con Brooke.

Lunedì 26 ottobre: Zende non accetta il nuovo capo

Remy porta una pizza a Electra in ufficio e si ferma a chiacchierare con lei. Will lo invita a riprendere il giro delle consegne per non metterla in difficoltà sul lavoro. Electra spiega a Remy che le fa piacere vedere un volto amico, ma tiene a questa occasione nel mondo della moda dopo tutto quello che si è lasciata alle spalle. Remy esce alterato e Will comincia a farsi domande su di lui e sul motivo della sua presenza a Los Angeles.

Rimasto solo, Remy apre al computer una foto di Electra dentro un programma di ritocco e sembra pronto a modificarla. Intanto Hope comunica a Zende che Carter è il nuovo capo della Forrester Creations. Zende reagisce male: per lui l'azienda appartiene ai Forrester e deve restare alla famiglia. Accusa Carter di avergliela sottratta, mentre Hope e Carter difendono la scelta e la presentano come una risposta alle decisioni di Ridge.

Martedì 27 ottobre: Will sospetta di Remy

Zende continua a vivere il passaggio di consegne come un tradimento nei confronti della famiglia. Hope e Carter ripetono le loro ragioni: si sono sentiti trattati in modo ingiusto dentro l'azienda e hanno reagito. Il confronto lascia tutti sulle proprie posizioni.

Sul fronte di Electra la tensione sale. Remy torna a guardare la fotografia della ragazza e si prepara a intervenire sull'immagine con il programma di ritocco. Will, sempre più sospettoso, teme che dietro la presenza di Remy in città ci sia qualcosa di poco chiaro.

Mercoledì 28 ottobre: lo scontro tra Ridge e Brooke

A casa Ridge e Brooke si affrontano in uno scontro durissimo, ancora scossi dal colpo di mano alla Forrester Creations. Ridge descrive Hope come una manipolatrice senza scrupoli e la accusa di aver corrotto Carter per raggiungere i propri obiettivi.

Brooke non approva i metodi della figlia e lo dice. La difende comunque e ricorda al marito gli anni in cui i Logan sono rimasti ai margini dell'azienda, citando successi come la formula Belief e la linea Bedroom. Quando Ridge insulta Hope con parole pesanti, Brooke rivede le umiliazioni subite in passato. Ridge arriva a pretendere che la moglie allontani Hope dalla casa che condividono.

Giovedì 29 ottobre: Brooke sceglie la figlia

Brooke rifiuta di cacciare Hope, nonostante le pressioni del marito. Ridge non le perdona di difendere ancora la figlia dopo quello che ha fatto ai Forrester. Brooke, dal canto suo, gli rimprovera di non voler vedere le responsabilità della sua famiglia e ripete che i Logan sono stati messi da parte troppe volte.

Le accuse reciproche scavano un solco nel matrimonio. A fine puntata Ridge sembra deciso a prendere le distanze dalla moglie.

Venerdì 30 ottobre: Ridge si rifugia da Steffy

Katie fatica a credere che Carter, da sempre leale e rispettoso delle regole, abbia preso la Forrester con l'inganno. Brooke prova a spiegarle che Carter e Hope si sono sentiti emarginati per anni e hanno risposto alle scelte di Steffy, a partire dalla cancellazione della linea di Hope e dal suo licenziamento.

Ridge trova conforto a casa di Steffy, dove c'è anche Taylor. Le due attribuiscono a Hope la responsabilità di tutto e accusano Brooke di difendere la figlia a occhi chiusi. Ridge ammette di aver perso il controllo durante la lite, di aver insultato Hope e di aver chiesto alla moglie di mandarla via. Davanti al rifiuto di Brooke, racconta, ha deciso di andarsene.

Sabato 31 ottobre: la frattura si allarga

Alla Forrester Creations il nuovo assetto continua a dividere. Katie resta sconvolta dal comportamento di Carter, mentre Brooke prova a far capire le ragioni che hanno spinto lui e Hope ad agire contro i Forrester.

Ridge rimane accanto a Steffy e Taylor, che continuano a indicare Hope come la principale responsabile della crisi. Tra Ridge e Brooke la distanza cresce: lui non accetta che la moglie abbia scelto di proteggere la figlia, lei non intende lasciare Hope sola nel momento più difficile.

Le storie da seguire nella settimana

La linea principale riguarda la coppia Ridge e Brooke, messa in crisi dalla guerra per la Forrester Creations. La lite nasce da una questione aziendale e diventa personale, con Taylor accanto a Ridge nella casa di Steffy.

Il secondo filone segue Remy ed Electra. Le visite in ufficio, la foto ritoccata al computer e i sospetti di Will costruiscono una tensione che le trame di questa settimana lasciano aperta.

Domande frequenti

Cosa succede in Beautiful dal 26 al 31 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 26 al 31 ottobre 2026 Carter e Hope guidano la Forrester Creations e Zende li accusa di tradimento. Ridge insulta Hope e chiede a Brooke di mandarla via di casa. Brooke rifiuta e Ridge se ne va, trovando conforto da Steffy e Taylor. Remy intanto ritocca al computer una foto di Electra.

Ridge e Brooke si lasciano?

Mercoledì 28 ottobre Ridge pretende che Brooke allontani Hope dopo il colpo di mano alla Forrester Creations. Giovedì 29 Brooke rifiuta e venerdì 30 Ridge racconta a Steffy e Taylor di essersene andato di casa. Sabato 31 la frattura tra i due resta aperta e nessuno dei due fa un passo indietro.

Cosa vuole fare Carter con la Forrester Creations?

Carter vuole trasformare la Forrester Creations in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Appena preso il comando restituisce a Hope il suo ruolo in azienda e garantisce sostegno e finanziamenti a Hope for the Future. Eric, Ridge e Steffy considerano l'intera operazione un tradimento della famiglia.

Cosa fa Remy con la foto di Electra?

Lunedì 26 ottobre Remy porta una pizza a Electra in ufficio e se ne va alterato quando Will lo invita a riprendere le consegne. Rimasto solo, apre una foto della ragazza in un programma di ritocco. Martedì 27 torna sull'immagine e si prepara a modificarla, mentre Will sospetta di lui.

A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50. Nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026 le sei puntate si possono seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivedere on demand dopo la messa in onda, gratis con un account.