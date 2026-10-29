Nelle puntate di Beautiful dal 2 al 7 novembre 2026 Carter, al comando della Forrester Creations, propone a Brooke il ruolo di amministratore delegato. Brooke accetta dopo molti dubbi, sapendo di rischiare il matrimonio con Ridge. Zende si dimette, Ridge, Eric e Steffy giurano di non tornare in azienda e chiedono a Justin di trovare un appiglio legale.

Quando va in onda Beautiful dal 2 novembre

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50, nella fascia del primo pomeriggio. La settimana conta sei puntate, da lunedì 2 a sabato 7 novembre. Chi le perde può recuperarle su Mediaset Infinity, in diretta streaming durante la messa in onda oppure on demand nelle ore successive.

Il punto di partenza: Ridge fuori casa, Carter al comando

La settimana scorsa si è chiusa con la frattura più profonda degli ultimi mesi. Ridge ha chiesto a Brooke di allontanare Hope, lei si è rifiutata e lui se n'è andato, trovando rifugio da Steffy e Taylor. Alla Forrester Creations, intanto, Carter esercita il controllo legale ottenuto con la firma dei documenti e ha riportato Hope al suo posto.

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Da lunedì il racconto si sposta dalle mura di casa al palazzo della moda. Carter deve dimostrare di saper guidare l'azienda, mentre i Forrester studiano come riprendersela.

Lunedì 2 novembre: Zende annuncia le dimissioni

Eric, Ridge e Steffy vivono la perdita della Forrester come un tradimento. Carter, ormai al comando, vuole trasformare il marchio in un gruppo globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Restituisce a Hope il suo ruolo e sostiene la sua linea.

Zende non accetta il nuovo assetto. Indignato per quello che considera un furto ai danni della famiglia, annuncia le dimissioni.

Martedì 3 novembre: Ridge non lavorerà per Carter

Ridge ribadisce che non lavorerà mai sotto Carter e Hope. La sua posizione pesa sul rapporto con Brooke, già incrinato dalla lite della settimana precedente. Eric e Steffy condividono la sua rabbia.

Carter pianifica l'espansione internazionale dell'azienda. Zende, intanto, riflette sulle conseguenze della sua scelta.

Mercoledì 4 novembre: la proposta a Brooke

Carter confessa a Hope di non sentirsi pronto a guidare la Forrester da solo. La soluzione che propone sorprende tutti: offre a Brooke il ruolo di amministratore delegato e tiene per sé la gestione amministrativa.

Hope è contenta della scelta, ma teme che l'incarico possa rovinare del tutto il rapporto tra la madre e Ridge. Ridge, Steffy ed Eric decidono di non rimettere piede in azienda finché non ne avranno ripreso il controllo.

Giovedì 5 novembre: Ridge e quella firma

Brooke valuta la proposta e sa bene cosa rischia con Ridge. Ridge, dal canto suo, si pente di aver firmato i documenti senza leggerli. Resta convinto che Carter non sia all'altezza di guidare la Forrester. La famiglia comincia a cercare un modo per riprendersi la società.

Venerdì 6 novembre: Brooke accetta, Justin al lavoro

Carter e Hope convincono Brooke, che alla fine accetta l'incarico. A casa di Eric i Forrester discutono come reagire. L'arrivo di Taylor fa emergere tutta la delusione verso Carter.

Ridge incarica l'avvocato Justin di trovare una via legale per annullare il contratto. Steffy accusa Hope di aver manipolato Carter. Alla Forrester Creations arrivano i giornalisti e Carter prepara una dichiarazione da pubblicare sui canali social dell'azienda.

Sabato 7 novembre: la pressione dei giornalisti

Brooke fa i conti con le conseguenze della sua scelta e con l'effetto che potrà avere sul rapporto con Ridge. Carter gestisce la comunicazione del nuovo assetto, mentre la pressione della stampa cresce.

I Forrester continuano a cercare una strategia per riprendere il controllo. Ridge aspetta da Justin un appiglio legale ed Eric teme per il futuro dell'azienda che porta il suo nome.

Le storie da seguire nella settimana

La nomina di Brooke cambia il quadro. Fino alla settimana scorsa Brooke difendeva Hope da fuori. Da venerdì diventa il volto della nuova Forrester, nell'azienda che Ridge considera rubata alla sua famiglia. Il matrimonio, già in crisi, si trova davanti a una scelta professionale che Ridge vivrà come un secondo tradimento.

L'altra partita si gioca sul piano legale. Ridge ammette l'errore della firma e punta tutto su Justin, mentre Carter cerca di presentarsi alla stampa come un leader credibile.

Domande frequenti

Cosa succede in Beautiful dal 2 al 7 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 al 7 novembre 2026 Carter guida la Forrester Creations e offre a Brooke il ruolo di amministratore delegato. Brooke accetta venerdì 6, nonostante il rischio per il matrimonio con Ridge. Zende si dimette, mentre Ridge chiede all'avvocato Justin di trovare un modo legale per annullare il contratto.

Brooke accetta di guidare la Forrester Creations?

Sì. Mercoledì 4 novembre Carter le propone il ruolo di amministratore delegato, tenendo per sé la parte amministrativa. Brooke esita perché teme le conseguenze sul rapporto con Ridge. Venerdì 6, convinta da Carter e Hope, accetta l'incarico e sabato 7 affronta le prime conseguenze della sua scelta.

Perché Zende si dimette?

Lunedì 2 novembre Zende annuncia le dimissioni dalla Forrester Creations. Considera il passaggio dell'azienda a Carter un tradimento ai danni della famiglia Forrester e non accetta di lavorare con il nuovo assetto. Martedì 3 riflette sulle conseguenze della sua scelta, mentre Carter prepara l'espansione internazionale.

Ridge può riprendersi la Forrester Creations?

Ridge si pente di aver firmato i documenti senza leggerli e venerdì 6 novembre incarica l'avvocato Justin di cercare una via legale per annullare il contratto. Con Eric e Steffy decide di non tornare in azienda finché la famiglia non avrà ripreso il controllo. Le trame della settimana non dicono se ci riuscirà.

A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50. Nella settimana dal 2 al 7 novembre 2026 le sei puntate si possono seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivedere on demand dopo la messa in onda, gratis con un account.