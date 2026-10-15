Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 ottobre 2026 Carter rifiuta l'ultima offerta di Ridge e resta alla guida della Forrester Creations, Steffy accusa Hope di averlo manovrato e Remy torna a cercare Electra.

Nelle puntate di Beautiful dal 19 al 24 ottobre 2026 Ridge offre a Carter una via d'uscita: restituire il controllo della Forrester Creations in cambio di un colpo di spugna. Carter rifiuta e l'avvocato Justin conferma che la società è sua. Brooke si scontra con Hope, Steffy la accusa di vendetta e Zende non accetta il nuovo capo.

Quando va in onda Beautiful dal 19 ottobre

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50. Le puntate si possono vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e restano disponibili on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 19 ottobre: Brooke contro Hope

Zende, Will ed Electra restano fuori dalla porta e si chiedono cosa accada ai piani alti, dove una riunione riservata blocca l'accesso all'ufficio. Allo chalet Brooke capisce la rabbia della figlia per il licenziamento e la linea cancellata, ma pensa che Carter abbia tradito i Forrester e soffre nel vedere Hope coinvolta.

Hope difende Carter. Secondo lei Steffy agisce per vendetta personale e Ridge la asseconda, premiando solo chi porta il cognome Forrester e lasciando in secondo piano perfino Brooke. Carter, sostiene Hope, ha scelto la strada più dura perché ama l'azienda e vuole renderla più giusta.

Martedì 20 ottobre: l'ultima offerta di Ridge

Ridge propone a Carter di rinunciare al controllo legale della Forrester ottenuto con l'inganno: in cambio la famiglia proverà a dimenticare tutto. Eric e Steffy appoggiano l'offerta e lo pregano di non tradire chi lo ha sempre trattato come uno di casa.

Carter non cede. Vuole guidare una Forrester nuova, fondata sul rispetto e sul coraggio imprenditoriale invece che sui rancori di famiglia. Eric lo accusa di arroganza, Justin chiude la discussione: sul piano legale Carter ha il pieno controllo della società.

Giovedì 22 ottobre: Ridge accusa Hope

Alla Forrester Creations esplode lo scontro. Ridge accusa Carter di aver sacrificato amicizia, onore e integrità per Hope. Justin avverte che riprendere l'azienda sarà difficile, ma Steffy, Eric e Ridge giurano di riconquistarla.

Brooke prova a calmare gli animi, ricorda che Carter è sempre stato il migliore amico di Ridge e chiede di non scaricare ogni colpa su Hope. Ridge resta della sua idea. Steffy affronta Carter e Hope e accusa la sorellastra di aver usato Carter per vendicarsi del licenziamento.

Sabato 24 ottobre: Remy ed Electra, Zende contro Carter

Remy porta una pizza a Electra in ufficio e si ferma a chiacchierare, finché Will lo invita a riprendere le consegne. Electra spiega che le fa piacere vedere un volto amico, ma tiene a questa occasione nella moda. Remy se ne va irritato e Will comincia a dubitare di lui.

Rimasto solo, Remy apre al computer una foto di Electra in un programma di ritocco e si prepara a modificarla. Intanto Hope comunica a Zende che Carter è il nuovo capo dell'azienda: Zende lo accusa di aver sottratto la Forrester alla sua famiglia.

Domande frequenti

Cosa succede in Beautiful dal 19 al 24 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 24 ottobre 2026 Carter rifiuta l'offerta di Ridge e mantiene il controllo legale della Forrester Creations, come conferma l'avvocato Justin. Ridge, Eric e Steffy promettono di riprendersi l'azienda, Steffy accusa Hope di aver manovrato Carter e Zende non accetta il nuovo capo.

Carter restituisce la Forrester Creations a Ridge?

No. Martedì 20 ottobre Ridge gli chiede di rinunciare al controllo ottenuto con l'inganno in cambio della pace in famiglia, ma Carter rifiuta e annuncia di voler guidare una nuova Forrester. Justin conferma che, sul piano legale, l'azienda è nelle sue mani e che riprenderla sarà difficile.

A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50, secondo il sito ufficiale Mediaset. Nella settimana dal 19 al 24 ottobre 2026 le puntate si possono seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivedere on demand nei giorni successivi.