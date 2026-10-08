Nelle puntate di Beautiful dal 12 al 18 ottobre 2026 Carter porta a termine il suo piano: deposita i documenti della nuova forma giuridica della Forrester Creations e si nomina manager dell'azienda. Steffy accusa Hope di averlo manipolato, Eric e Ridge chiedono a Justin Barber di annullare l'operazione e Brooke giudica il gesto di Carter un tradimento.

Quando va in onda Beautiful dal 12 ottobre

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.50 secondo Mediaset. Le puntate si vedono anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e restano disponibili on demand nei giorni successivi.

Lunedì 12 ottobre: Steffy allo chalet

Alla Forrester quasi nessuno sa ancora cosa sia successo dopo il tentato colpo di mano di Carter. Ridge informa Steffy, che corre subito allo chalet per affrontare Hope.

Hope si difende: lei e Carter volevano salvare l'azienda da quella che considera la pessima gestione di Steffy. Ribadisce poi di non aver mai cercato di sedurre Finn e spiega che la lingerie era per Carter. Steffy le ricorda che il licenziamento è legato al fallimento di "Hope for the Future". Le due restano su posizioni opposte.

Martedì 13 ottobre: Hope fuori per sempre

Steffy dà a Hope tutta la colpa e la accusa di aver traviato Carter. Le conferma che non rimetterà più piede alla Forrester Creations.

Ridge intanto racconta tutto a Taylor. Taylor resta colpita dal voltafaccia di Carter e anche lei pensa che Hope abbia avuto un peso decisivo nella vicenda.

Mercoledì 14 ottobre: Carter manager della Forrester

Carter deposita i documenti della nuova forma giuridica dell'azienda. Con quelle carte, fatte firmare con l'inganno, si nomina manager della Forrester Creations.

Eric, Ridge e Steffy restano sconvolti e chiedono all'avvocato Justin Barber di verificare se l'operazione si possa annullare. Carter e Hope, dal canto loro, sono convinti di aver fatto la scelta giusta.

Giovedì 15 ottobre: le ragioni di Carter

Carter spiega di aver agito perché Ridge e Steffy hanno sempre ignorato i suoi consigli, favorendo i Forrester a danno dei Logan. Hope vede in lui la possibilità di rendere l'azienda più giusta e più competitiva.

Brooke scopre da Hope che i documenti sono già stati depositati e che Carter sta affrontando a viso aperto la famiglia Forrester. Teme che la situazione sfugga di mano.

Venerdì 16 ottobre: la riunione a porte chiuse

Zende, Will ed Electra si chiedono cosa stia succedendo ai piani alti: c'è una riunione così importante che nessuno può entrare nell'ufficio.

Brooke capisce la rabbia di Hope per il licenziamento e per la cancellazione della sua linea. Resta però convinta che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester e soffre nel vedere la figlia coinvolta.

Sabato 17 ottobre: Hope difende Carter

Hope prende le parti di Carter. Secondo lei Steffy si lascia guidare da vendette personali e Ridge la appoggia senza condizioni, premiando solo chi porta il cognome Forrester e lasciando in secondo piano perfino Brooke. Carter, dice Hope, ha scelto una strada sofferta perché ama la Forrester e vuole renderla più giusta. Alla riunione la tensione continua a salire.

Domande frequenti

Cosa succede in Beautiful dal 12 al 18 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 18 ottobre 2026 Carter deposita i documenti della nuova forma giuridica della Forrester Creations e si nomina manager dell'azienda. Steffy accusa Hope di averlo manipolato e la bandisce dalla Forrester, Eric e Ridge si affidano all'avvocato Justin Barber, Brooke giudica Carter un traditore.

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Carter prende il controllo della Forrester Creations?

Mercoledì 14 ottobre Carter deposita i documenti che Ridge aveva firmato senza capirne il contenuto e si autonomina manager della Forrester Creations. Eric, Ridge e Steffy chiedono a Justin Barber di verificare se l'operazione possa essere annullata. Le trame della settimana non svelano ancora l'esito del ricorso legale.

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A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.50 secondo il sito ufficiale Mediaset. Le puntate si possono seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e restano disponibili on demand nei giorni successivi alla messa in onda.