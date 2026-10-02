Il people show del sabato pomeriggio racconta l'Italia dal bancone di un bar di provincia, ogni settimana diverso, con Lorenzo Branchetti inviato e un tavolo di ospiti fissi in studio.

Bar Centrale torna da sabato 3 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1, condotto da Elisa Isoardi. Il people show racconta l'Italia partendo dal bar di paese, ogni settimana in un luogo diverso. La prima puntata va in diretta da un bar di Cisternino, in provincia di Brindisi, con l'inviato Lorenzo Branchetti.

Il bar di paese come racconto collettivo

Il format parte da un'idea semplice. Al bar si discute, si commenta, si osserva, e ogni notizia diventa conversazione. Bar Centrale porta in tv questo luogo quotidiano e lo trasforma in un racconto condiviso, per ritrovare il senso più spontaneo della comunità il sabato pomeriggio.

Ogni settimana il programma si collega con un autentico bar di provincia, sempre diverso.

Lorenzo Branchetti inviato, si parte da Cisternino

A raccogliere voci e umori del Paese è Lorenzo Branchetti, inviato speciale in collegamento dal territorio. Nella prima puntata Branchetti è in diretta da un bar di Cisternino, borgo della provincia di Brindisi.

In studio con Elisa Isoardi

Lo studio riproduce l'atmosfera di un bar. Elisa Isoardi guida il pubblico in uno spazio familiare di confronto, affiancata dagli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei.

Davide Rondoni interviene in collegamento per commentare l'attualità con il suo sguardo leggero e attento.

Produzione

Bar Centrale è un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime della Rai in collaborazione con Stand by Me. Il programma si può seguire in diretta streaming e rivedere on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando torna Bar Centrale su Rai 1?

Bar Centrale torna da sabato 3 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1, condotto da Elisa Isoardi. Il people show racconta l'Italia dal bar di paese, collegandosi ogni settimana con un bar di provincia diverso. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

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Da dove parte la prima puntata di Bar Centrale?

La prima puntata del 3 ottobre 2026 va in diretta da un bar di Cisternino, in provincia di Brindisi. Il collegamento è affidato a Lorenzo Branchetti, inviato speciale del programma, che ogni settimana raccoglie voci e umori da un borgo diverso.

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Chi sono gli ospiti fissi di Bar Centrale?

In studio, accanto a Elisa Isoardi, siedono Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei. Davide Rondoni interviene in collegamento per commentare l'attualità.