Bar Centrale, sabato 24 ottobre 2026 su Rai 1: Elisa Isoardi in studio, Lorenzo Branchetti in diretta da San Damiano d'Asti nel Monferrato
Nella quarta puntata il talk del sabato pomeriggio si collega con uno storico bar del borgo medievale nelle Terre Alfieri. In studio con la conduttrice gli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei, in collegamento Davide Rondoni.
Sabato 24 ottobre 2026 alle 14 torna su Rai 1 Bar Centrale, il programma che ogni settimana parte da un vero bar di provincia. Nella quarta puntata l'inviato Lorenzo Branchetti è in diretta da uno storico locale nel cuore di San Damiano d'Asti, borgo medievale tra le colline del Monferrato. In studio conduce Elisa Isoardi.
Il bar della settimana: San Damiano d'Asti
Ogni sabato Bar Centrale sceglie un bar diverso per raccogliere voci e umori del Paese. Questa volta tocca a uno storico bar di San Damiano d'Asti, vivace borgo medievale tra le colline del Monferrato, nel territorio delle Terre Alfieri.
A raccontarlo è Lorenzo Branchetti, inviato speciale in collegamento dal territorio.
In studio con Elisa Isoardi
In studio, in diretta, Elisa Isoardi guida il pubblico in uno spazio familiare di confronto e riflessione. Al suo fianco gli ospiti fissi:
- Serena Bortone;
- Rosanna Lambertucci;
- Gigi Marzullo;
- Francesco Giubilei.
In collegamento c'è Davide Rondoni, chiamato a commentare l'attualità con il suo sguardo lucido, intelligente e leggero.
Quando e dove vedere Bar Centrale
Bar Centrale
Puntata
quarta
Data e orario
sabato 24 ottobre 2026, ore 14
Canale
Rai 1
Conduttrice
Elisa Isoardi
Inviato
Lorenzo Branchetti
Bar della settimana
San Damiano d'Asti (Monferrato)
Domande frequenti
Da dove va in onda Bar Centrale sabato 24 ottobre 2026?
Sabato 24 ottobre 2026 alle 14 su Rai 1 Bar Centrale si collega con uno storico bar di San Damiano d'Asti, borgo medievale tra le colline del Monferrato, nelle Terre Alfieri. In diretta dal territorio c'è l'inviato Lorenzo Branchetti, mentre in studio conduce Elisa Isoardi.
Chi sono gli ospiti di Bar Centrale?
Gli ospiti fissi di Bar Centrale, il talk del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi, sono Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei. In collegamento c'è Davide Rondoni per commentare l'attualità, mentre l'inviato Lorenzo Branchetti racconta ogni settimana un diverso bar di provincia.