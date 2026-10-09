Bar Centrale va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1, in diretta dal bar di Castro dei Volsci, borgo antico del Lazio soprannominato il "balcone della Ciociaria". Conduce Elisa Isoardi, con Lorenzo Branchetti inviato e in studio Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei.

Quando va in onda Bar Centrale

L'appuntamento è sabato 10 ottobre alle 14.00 su Rai 1, con Elisa Isoardi. Si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

La tappa: Castro dei Volsci, il "balcone della Ciociaria"

Questa settimana il programma si collega dal bar di Castro dei Volsci, borgo antico del Lazio che tutti chiamano il "balcone della Ciociaria".

A raccogliere voci e umori del Paese c'è Lorenzo Branchetti, inviato speciale in collegamento dal territorio.

Gli ospiti fissi in studio

In studio Elisa Isoardi è affiancata dagli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei.

Il format del bar di paese

Bar Centrale è un people show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me. Racconta l'Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo.

Domande frequenti

Da dove va in onda Bar Centrale sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 Bar Centrale va in onda in diretta dal bar di Castro dei Volsci, borgo antico del Lazio soprannominato il "balcone della Ciociaria". Conduce Elisa Isoardi su Rai 1 alle 14.00, con Lorenzo Branchetti inviato in collegamento dal territorio.

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Chi sono gli ospiti fissi di Bar Centrale?

Gli ospiti fissi di Bar Centrale, il people show del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi, sono Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Francesco Giubilei. L'inviato speciale che porta in studio voci e umori del Paese, in collegamento dal territorio, è Lorenzo Branchetti.

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A che ora va in onda Bar Centrale?

Bar Centrale va in onda il sabato alle 14.00 su Rai 1. La puntata del 10 ottobre 2026 arriva in diretta da Castro dei Volsci, con Elisa Isoardi alla conduzione, e si può seguire anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.