Ballando con le stelle, puntata del 3 ottobre 2026: Ramazzotti vince al televoto, Bocchi prima in classifica, la nuova giuria tra D'Urso generosa e gli zeri di Mariotto
Il televoto premia il jive di Ramazzotti e Perotti, il tesoretto porta in testa alla classifica Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, e al debutto in giuria Barbara D'Urso dà cinque 10 mentre Carolyn Smith non va oltre il 6.
Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno vinto la prima puntata di Ballando con le stelle, sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1, grazie al televoto. In classifica, con il tesoretto, è prima Noemi Bocchi. Nessuna coppia è stata eliminata. Al debutto Barbara D'Urso è la giurata più generosa, Carolyn Smith la più severa.
Chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le stelle
La prima serata della ventunesima edizione l'hanno vinta Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con un jive. La giuria li aveva premiati con 43 punti, a pari merito con Andy Diaz e Gioia Giovanatti. A decidere è stato il voto del pubblico da casa.
La vittoria della serata e la classifica sono due cose diverse. Con i 16 punti del tesoretto davanti a tutti ci sono Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 58 punti, poi Monica Guerritore e Luca Urso con 57. Ramazzotti è terza a pari merito con Diaz.
Nessuna delle 13 coppie in gara è stata eliminata: tutti tornano in pista sabato prossimo.
Com'è andata la nuova giuria di Ballando
La ventunesima edizione cambia volto al tavolo dei giudici. Carolyn Smith resta presidente, accanto a lei sono confermati Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Le novità sono Barbara D'Urso e Alberto Matano, che prendono il posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.
Sulle 13 esibizioni della serata i cinque giurati hanno mostrato stili molto diversi.
Giurato
Media voti
10 assegnati
Voto più basso
Barbara D'Urso
7,7
5
4 (Rossi)
Ivan Zazzaroni
6,8
2
3 (Rossi)
Guillermo Mariotto
6,5
4
0 (Ghini, Rossi)
Alberto Matano
6,5
1
3 (Ghione, Rossi)
Carolyn Smith
4,8
0
2 (Rossi, Finardi)
Barbara D'Urso, l'esordio più generoso
Barbara D'Urso ha chiuso la serata con la media più alta del tavolo, vicina all'8. Ha dato cinque 10, a Monica Guerritore, Noemi Bocchi, Aurora Ramazzotti, Anna Safroncik e Andy Diaz, e non è mai scesa sotto il 4. Il suo debutto è stato anche il più vivace, con più di una frecciatina durante la serata.
Alberto Matano, un solo 10 per Ramazzotti
Alberto Matano si è tenuto nella media del tavolo. Il suo unico 10 è andato ad Aurora Ramazzotti, poi vincitrice della serata. Sui balli meno riusciti è rimasto sul 3, come per Jimmy Ghione e Riccardo Rossi.
Mariotto tra i 10 e gli zeri, Smith la più severa
Guillermo Mariotto è il giurato degli estremi. Ha dato 10 a Manuela Moreno, Monica Guerritore, Ornella Muti e Andy Diaz, e zero a Massimo Ghini per il charleston e a Riccardo Rossi per la salsa.
Carolyn Smith ha confermato il suo rigore. La presidente non ha mai superato il 6 e ha dato 2 a Riccardo Rossi e a Eugenio Finardi.
I voti della prima puntata
Coppia
Ballo
Smith
Zazzaroni
Mariotto
D'Urso
Matano
Totale
Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
Jive
6
9
8
10
10
43
Andy Diaz e Gioia Giovanatti
Salsa
6
10
10
10
7
43
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
Samba
6
10
8
10
8
42
Anna Safroncik e Leonardo Lini
Tango
6
9
8
10
9
42
Monica Guerritore e Luca Urso
Paso doble
6
7
10
10
8
41
Ornella Muti e Pasquale La Rocca
Tango
6
8
10
7
9
40
Manuela Moreno e Carlo Aloia
Quick rock
6
6
10
8
6
36
Alessandro Matri e Giada Lini
Jive
6
7
8
9
6
36
Alberto Ravagnani e Erika Martinelli
Valzer
5
7
6
7
7
32
Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli
Charleston
2
4
6
5
4
21
Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina
Boogie
3
4
1
5
3
16
Massimo Ghini e Valentina Fiorini
Charleston
3
4
0
5
4
16
Riccardo Rossi e Elisa Terrasi
Salsa
2
3
0
4
3
12
Il tesoretto e la classifica della prima puntata
Quest'anno il tesoretto è affidato a tre custodi a bordo pista, ognuno con 16 punti da assegnare. Rossella Erra li ha dati a Noemi Bocchi, Francesca Fialdini a Monica Guerritore, Simona Ventura a Eugenio Finardi.
Con il tesoretto la classifica della serata cambia testa.
Posizione
Coppia
Punti
1
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
58
2
Monica Guerritore e Luca Urso
57
3
Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
43
3
Andy Diaz e Gioia Giovanatti
43
5
Anna Safroncik e Leonardo Lini
42
6
Ornella Muti e Pasquale La Rocca
40
7
Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli
37
8
Manuela Moreno e Carlo Aloia
36
8
Alessandro Matri e Giada Lini
36
10
Alberto Ravagnani e Erika Martinelli
32
11
Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina
16
11
Massimo Ghini e Valentina Fiorini
16
13
Riccardo Rossi e Elisa Terrasi
12
Federica Sciarelli ballerina per una notte
Federica Sciarelli ha ballato un merengue con il maestro Chiquito. Quattro giurati su cinque le hanno dato 10. Mariotto si è fermato all'8 e ha spiegato che il 10 arriverà quando tornerà a Ballando da concorrente. La giornalista ha detto di voler tornare in tv con le sue inchieste.
Quando va in onda la prossima puntata
Ballando con le stelle va in onda il sabato sera su Rai 1, dal nuovo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, fino alla finale del 19 dicembre 2026. Da questa edizione il pubblico può votare anche online su RaiPlay, dove le puntate si possono rivedere in streaming e on demand.
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le stelle 2026?
La prima puntata di Ballando con le stelle 2026, andata in onda sabato 3 ottobre su Rai 1, l'hanno vinta Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con un jive. In giuria avevano 43 punti, a pari merito con Andy Diaz, e il televoto li ha premiati. Prima in classifica, con il tesoretto, è Noemi Bocchi.
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Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 3 ottobre?
Nella prima puntata di Ballando con le stelle del 3 ottobre 2026 nessuna coppia è stata eliminata. Tutte e 13 le coppie restano in gara. In fondo alla classifica ci sono Riccardo Rossi con 12 punti e Massimo Ghini e Jimmy Ghione con 16.
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Chi sono i giudici di Ballando con le stelle 2026?
La giuria di Ballando con le stelle 2026 è formata da Carolyn Smith, presidente, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara D'Urso e Alberto Matano. D'Urso e Matano sono le novità di questa edizione e prendono il posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.
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Com'è andata Barbara D'Urso al debutto in giuria?
Nella prima puntata del 3 ottobre 2026 Barbara D'Urso è stata la giurata più generosa, con una media vicina all'8 e cinque 10 assegnati, tra cui quello alla vincitrice Aurora Ramazzotti. Il voto più basso, un 4, l'ha dato a Riccardo Rossi.
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Dove rivedere la prima puntata di Ballando con le stelle 2026?
La prima puntata di Ballando con le stelle 2026, andata in onda sabato 3 ottobre su Rai 1, si può rivedere gratis in streaming e on demand su RaiPlay. Il programma torna ogni sabato sera fino alla finale del 19 dicembre 2026.