Il televoto premia il jive di Ramazzotti e Perotti, il tesoretto porta in testa alla classifica Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, e al debutto in giuria Barbara D'Urso dà cinque 10 mentre Carolyn Smith non va oltre il 6.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno vinto la prima puntata di Ballando con le stelle, sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1, grazie al televoto. In classifica, con il tesoretto, è prima Noemi Bocchi. Nessuna coppia è stata eliminata. Al debutto Barbara D'Urso è la giurata più generosa, Carolyn Smith la più severa.

Chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le stelle

La prima serata della ventunesima edizione l'hanno vinta Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con un jive. La giuria li aveva premiati con 43 punti, a pari merito con Andy Diaz e Gioia Giovanatti. A decidere è stato il voto del pubblico da casa.

La vittoria della serata e la classifica sono due cose diverse. Con i 16 punti del tesoretto davanti a tutti ci sono Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 58 punti, poi Monica Guerritore e Luca Urso con 57. Ramazzotti è terza a pari merito con Diaz.

Nessuna delle 13 coppie in gara è stata eliminata: tutti tornano in pista sabato prossimo.

Com'è andata la nuova giuria di Ballando

La ventunesima edizione cambia volto al tavolo dei giudici. Carolyn Smith resta presidente, accanto a lei sono confermati Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Le novità sono Barbara D'Urso e Alberto Matano, che prendono il posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

Sulle 13 esibizioni della serata i cinque giurati hanno mostrato stili molto diversi.

Giurato Media voti 10 assegnati Voto più basso Barbara D'Urso 7,7 5 4 (Rossi) Ivan Zazzaroni 6,8 2 3 (Rossi) Guillermo Mariotto 6,5 4 0 (Ghini, Rossi) Alberto Matano 6,5 1 3 (Ghione, Rossi) Carolyn Smith 4,8 0 2 (Rossi, Finardi)

Barbara D'Urso, l'esordio più generoso

Barbara D'Urso ha chiuso la serata con la media più alta del tavolo, vicina all'8. Ha dato cinque 10, a Monica Guerritore, Noemi Bocchi, Aurora Ramazzotti, Anna Safroncik e Andy Diaz, e non è mai scesa sotto il 4. Il suo debutto è stato anche il più vivace, con più di una frecciatina durante la serata.

Alberto Matano, un solo 10 per Ramazzotti

Alberto Matano si è tenuto nella media del tavolo. Il suo unico 10 è andato ad Aurora Ramazzotti, poi vincitrice della serata. Sui balli meno riusciti è rimasto sul 3, come per Jimmy Ghione e Riccardo Rossi.

Mariotto tra i 10 e gli zeri, Smith la più severa

Guillermo Mariotto è il giurato degli estremi. Ha dato 10 a Manuela Moreno, Monica Guerritore, Ornella Muti e Andy Diaz, e zero a Massimo Ghini per il charleston e a Riccardo Rossi per la salsa.

Carolyn Smith ha confermato il suo rigore. La presidente non ha mai superato il 6 e ha dato 2 a Riccardo Rossi e a Eugenio Finardi.

I voti della prima puntata

Coppia Ballo Smith Zazzaroni Mariotto D'Urso Matano Totale Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti Jive 6 9 8 10 10 43 Andy Diaz e Gioia Giovanatti Salsa 6 10 10 10 7 43 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice Samba 6 10 8 10 8 42 Anna Safroncik e Leonardo Lini Tango 6 9 8 10 9 42 Monica Guerritore e Luca Urso Paso doble 6 7 10 10 8 41 Ornella Muti e Pasquale La Rocca Tango 6 8 10 7 9 40 Manuela Moreno e Carlo Aloia Quick rock 6 6 10 8 6 36 Alessandro Matri e Giada Lini Jive 6 7 8 9 6 36 Alberto Ravagnani e Erika Martinelli Valzer 5 7 6 7 7 32 Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli Charleston 2 4 6 5 4 21 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina Boogie 3 4 1 5 3 16 Massimo Ghini e Valentina Fiorini Charleston 3 4 0 5 4 16 Riccardo Rossi e Elisa Terrasi Salsa 2 3 0 4 3 12

Il tesoretto e la classifica della prima puntata

Quest'anno il tesoretto è affidato a tre custodi a bordo pista, ognuno con 16 punti da assegnare. Rossella Erra li ha dati a Noemi Bocchi, Francesca Fialdini a Monica Guerritore, Simona Ventura a Eugenio Finardi.

Con il tesoretto la classifica della serata cambia testa.

Posizione Coppia Punti 1 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 58 2 Monica Guerritore e Luca Urso 57 3 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 43 3 Andy Diaz e Gioia Giovanatti 43 5 Anna Safroncik e Leonardo Lini 42 6 Ornella Muti e Pasquale La Rocca 40 7 Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli 37 8 Manuela Moreno e Carlo Aloia 36 8 Alessandro Matri e Giada Lini 36 10 Alberto Ravagnani e Erika Martinelli 32 11 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina 16 11 Massimo Ghini e Valentina Fiorini 16 13 Riccardo Rossi e Elisa Terrasi 12

Federica Sciarelli ballerina per una notte

Federica Sciarelli ha ballato un merengue con il maestro Chiquito. Quattro giurati su cinque le hanno dato 10. Mariotto si è fermato all'8 e ha spiegato che il 10 arriverà quando tornerà a Ballando da concorrente. La giornalista ha detto di voler tornare in tv con le sue inchieste.

Quando va in onda la prossima puntata

Ballando con le stelle va in onda il sabato sera su Rai 1, dal nuovo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, fino alla finale del 19 dicembre 2026. Da questa edizione il pubblico può votare anche online su RaiPlay, dove le puntate si possono rivedere in streaming e on demand.

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima puntata di Ballando con le stelle 2026?

La prima puntata di Ballando con le stelle 2026, andata in onda sabato 3 ottobre su Rai 1, l'hanno vinta Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con un jive. In giuria avevano 43 punti, a pari merito con Andy Diaz, e il televoto li ha premiati. Prima in classifica, con il tesoretto, è Noemi Bocchi.

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Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 3 ottobre?

Nella prima puntata di Ballando con le stelle del 3 ottobre 2026 nessuna coppia è stata eliminata. Tutte e 13 le coppie restano in gara. In fondo alla classifica ci sono Riccardo Rossi con 12 punti e Massimo Ghini e Jimmy Ghione con 16.

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Chi sono i giudici di Ballando con le stelle 2026?

La giuria di Ballando con le stelle 2026 è formata da Carolyn Smith, presidente, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara D'Urso e Alberto Matano. D'Urso e Matano sono le novità di questa edizione e prendono il posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

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Com'è andata Barbara D'Urso al debutto in giuria?

Nella prima puntata del 3 ottobre 2026 Barbara D'Urso è stata la giurata più generosa, con una media vicina all'8 e cinque 10 assegnati, tra cui quello alla vincitrice Aurora Ramazzotti. Il voto più basso, un 4, l'ha dato a Riccardo Rossi.

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Dove rivedere la prima puntata di Ballando con le stelle 2026?

La prima puntata di Ballando con le stelle 2026, andata in onda sabato 3 ottobre su Rai 1, si può rivedere gratis in streaming e on demand su RaiPlay. Il programma torna ogni sabato sera fino alla finale del 19 dicembre 2026.