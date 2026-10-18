Nella terza puntata su Rai 1 il paso doble dell'attrice prende quattro dieci e vale il primo posto con il tesoretto di Simona Ventura. Andy Diaz secondo, Alberto Ravagnani terzo. Scintille tra Finardi e Matano, ultimo Massimo Ghini.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca vincono la terza puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 17 ottobre 2026 su Rai 1. Il loro paso doble prende 48 punti dalla giuria, che salgono a 78 con il tesoretto di Simona Ventura. Secondi Andy Diaz e Gioia Giovanatti, terzi Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. Nessuna coppia eliminata.

Ornella Muti e il paso doble da quattro dieci

La serata è di Ornella Muti. Il suo paso doble con Pasquale La Rocca conquista lo studio, che si alza in piedi, e la giuria: Ivan Zazzaroni, Barbara d'Urso, Alberto Matano e Guillermo Mariotto danno 10, Carolyn Smith 8, per un totale di 48 punti, il più alto della puntata.

Prima dell'esibizione l'attrice ha raccontato di aver ritrovato fiducia negli uomini grazie al suo maestro. Con i 30 punti del tesoretto di Simona Ventura la coppia sale a 78 e si prende il primo posto. Per la vittoria Muti e La Rocca partiranno con 20 punti di vantaggio nella prossima puntata.

Pubblicità

Andy Diaz e Ravagnani sul podio

Al secondo posto ci sono Andy Diaz e Gioia Giovanatti, con uno slow fox da 44 punti e il dieci di Mariotto. Con il tesoretto di Francesca Fialdini salgono a 74. Terzi Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli: 42 punti dalla giuria e 30 dal tesoretto di Rossella Erra, per un totale di 72.

Guerritore quarta con il bonus

Monica Guerritore, vincitrice della puntata precedente, balla una rumba con Luca Urso e prende 42 punti, accolta da una standing ovation. Mariotto la trova meno incisiva rispetto alle serate passate. Con i 20 punti di bonus della scorsa settimana chiude a 62, al quarto posto.

Lambertucci contro la Signora Coriandoli

La sfida delle ballerine per una notte mette di fronte due volti storici del programma. Rosanna Lambertucci balla un jive con Dario Scuderi. La Signora Coriandoli, il personaggio di Maurizio Ferrini, risponde con un merengue insieme a Chiquito. La giuria si divide e alla fine prevale Lambertucci, che porta in palio un tesoretto da 90 punti.

Scintille tra Finardi e Matano

Il momento più teso della serata riguarda Eugenio Finardi. Dopo il suo paso doble con Rebecca Gabrielli, Matano apprezza il racconto del cantautore ma boccia il ballo. Finardi replica piccato, rimandando il giudizio al mittente. La coppia chiude con 28 punti.

Le difficoltà di Anna Safroncik e i progressi di Ghione

Serata complicata per Anna Safroncik. Il quickstep con Leonardo Lini vale appena 22 punti e la giuria le rimprovera poca motivazione. L'attrice ammette che con il maestro manca intesa e che la coppia sta attraversando un momento difficile.

Jimmy Ghione, con un valzer insieme ad Anastasia Kuzmina, prende 25 punti. Il pubblico lo accoglie con calore e parte della giuria riconosce i suoi progressi. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, con una samba, chiudono a 22 punti, a pari merito con Safroncik.

La classifica della terza puntata

Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 78 punti (48 + 30 del tesoretto di Simona Ventura) Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 74 (44 + 30 di Francesca Fialdini) Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli: 72 (42 + 30 di Rossella Erra) Monica Guerritore e Luca Urso: 62 (42 + 20 di bonus) Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 46 Manuela Moreno e Carlo Aloia: 44 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 42 Alessandro Matri e Giada Lini: 38 Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli: 28 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina: 25 Anna Safroncik e Leonardo Lini: 22 Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 22 Massimo Ghini e Valentina Fiorini: 19

Nessuna coppia è stata eliminata: tutte e tredici tornano in pista nella quarta puntata.

Domande frequenti

Chi ha vinto la puntata di Ballando con le stelle del 17 ottobre 2026?

La terza puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 17 ottobre 2026 su Rai 1, l'hanno vinta Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Il loro paso doble ha preso 48 punti, con quattro dieci, saliti a 78 con il tesoretto di Simona Ventura. Nella prossima puntata partiranno con 20 punti di bonus.

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 17 ottobre?

Nella puntata di Ballando con le stelle del 17 ottobre 2026 nessuna coppia è stata eliminata. Tutte e tredici le coppie restano in gara e tornano in pista nella quarta puntata. Ultimi in classifica Massimo Ghini e Valentina Fiorini, con 19 punti, il punteggio più basso della serata.

Chi ha vinto tra Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli?

Nella sfida tra ballerine per una notte del 17 ottobre 2026 ha vinto Rosanna Lambertucci, che ha ballato un jive con Dario Scuderi. La Signora Coriandoli, interpretata da Maurizio Ferrini, aveva proposto un merengue con Chiquito. La giuria si è divisa e Lambertucci ha messo in palio un tesoretto da 90 punti.

Cosa è successo tra Eugenio Finardi e Alberto Matano?

Nella puntata del 17 ottobre 2026 Alberto Matano ha apprezzato il racconto di Eugenio Finardi, ma ha bocciato il suo paso doble con Rebecca Gabrielli. Il cantautore ha risposto piccato, rimandando il giudizio negativo al giurato. La coppia ha chiuso la serata con 28 punti, al nono posto in classifica.