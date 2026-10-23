Sabato alle 21.25 su Rai 1 Milly Carlucci guida il quarto appuntamento in diretta: tredici esibizioni tra balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa. Si riparte dalla classifica guidata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, dopo una puntata senza eliminati.

Sabato 24 ottobre 2026 alle 21.25 torna in diretta su Rai 1 Ballando con le stelle con la quarta puntata. Milly Carlucci accoglie due ballerine per una notte, Bianca Guaccero e Federica Nargi, mentre le tredici coppie si sfidano tra balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa.

Le ballerine per una notte

Le ospiti della quarta puntata sono Bianca Guaccero e Federica Nargi, che scenderanno in pista come «Ballerine per una notte».

Tredici esibizioni e prove a sorpresa

Sono tredici le esibizioni in programma. Le coppie si misureranno con stili diversi: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa pensate per valutare il loro grado di preparazione.

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Si riparte dalla classifica della terza puntata

Sabato scorso nessuna coppia è stata eliminata. La terza puntata l'hanno vinta Ornella Muti e Pasquale La Rocca, davanti ad Andy Díaz e Gioia Giovanatti e ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. In fondo alla classifica Massimo Ghini e Valentina Fiorini.

Pos. Coppia Punti 1 Ornella Muti e Pasquale La Rocca 78 2 Andy Díaz e Gioia Giovanatti 74 3 Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli 72 4 Monica Guerritore e Luca Urso 62 5 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 46 6 Manuela Moreno e Carlo Aloia 44 7 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 42 8 Alessandro Matri e Giada Lini 38 9 Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli 28 10 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina 25 11 Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi 22 11 Anna Safroncik e il suo maestro 22 13 Massimo Ghini e Valentina Fiorini 19

La giuria, il tesoretto e i Tribuni del popolo

La giuria di esperti è presieduta da Carolyn Smith ed è composta da Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

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La giuria di Ballando con le stelle 2026 .Nella foto : Ivan Zazzaroni,Alberto Matano,Carolyn Smith,Barbara D'Urso,Guillermo Mariotto Maurizio D'Avanzo/MDPhoto/ipa-agency.net

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A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini divideranno il tesoretto in tre parti insieme a Rossella Erra, facendo salire in classifica le coppie che ritengono più meritevoli.

Tornano anche i «Tribuni del popolo»: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni delle coppie.

Il voto del pubblico

Il giudizio finale spetta come sempre al pubblico da casa, che può votare le coppie preferite sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle, e su RaiPlay.

La musica e il dietro le quinte

Le coppie balleranno sul ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà. Per approfondimenti e curiosità dal dietro le quinte c'è «Ballando Segreto» su RaiPlay.

Le cartoline dalla Sicilia

La Sicilia è presente in Ballando con le stelle e negli spin-off «Ballando on the Road» e «Ballando con Te» grazie alla convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com. Durante le esibizioni il pubblico vedrà vere e proprie «cartoline» con i luoghi più belli e iconici dell'isola, raccontati da Milly Carlucci.

Quando e dove vedere Ballando con le stelle

Ballando con le stelle Puntata quarta Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 21.25 Canale Rai 1, in diretta Conduttrice Milly Carlucci Ospiti Bianca Guaccero e Federica Nargi Giuria Carolyn Smith (presidente), Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto Voto social ufficiali e RaiPlay

Domande frequenti

Chi sono le ospiti di Ballando con le stelle il 24 ottobre 2026?

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, sabato 24 ottobre 2026 alle 21.25 su Rai 1, le ospiti sono Bianca Guaccero e Federica Nargi, che scenderanno in pista come «Ballerine per una notte». In gara le tredici coppie, impegnate in balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa.

Chi ha vinto la terza puntata di Ballando con le stelle 2026?

La terza puntata di Ballando con le stelle 2026, sabato 17 ottobre, l'hanno vinta Ornella Muti e Pasquale La Rocca con 78 punti, davanti ad Andy Díaz e Gioia Giovanatti e ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. Nessuna coppia è stata eliminata e tutte sono in gara nella quarta puntata.

Chi c'è nella giuria di Ballando con le stelle 2026?

La giuria di Ballando con le stelle 2026 è presieduta da Carolyn Smith ed è composta da Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra assegnano il tesoretto, mentre il voto finale spetta al pubblico da casa.