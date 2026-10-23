Ballando con le stelle 2026, anticipazioni della quarta puntata del 24 ottobre: Bianca Guaccero e Federica Nargi ballerine per una notte
Sabato alle 21.25 su Rai 1 Milly Carlucci guida il quarto appuntamento in diretta: tredici esibizioni tra balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa. Si riparte dalla classifica guidata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, dopo una puntata senza eliminati.
Sabato 24 ottobre 2026 alle 21.25 torna in diretta su Rai 1 Ballando con le stelle con la quarta puntata. Milly Carlucci accoglie due ballerine per una notte, Bianca Guaccero e Federica Nargi, mentre le tredici coppie si sfidano tra balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa.
Le ballerine per una notte
Le ospiti della quarta puntata sono Bianca Guaccero e Federica Nargi, che scenderanno in pista come «Ballerine per una notte».
Tredici esibizioni e prove a sorpresa
Sono tredici le esibizioni in programma. Le coppie si misureranno con stili diversi: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa pensate per valutare il loro grado di preparazione.
Si riparte dalla classifica della terza puntata
Sabato scorso nessuna coppia è stata eliminata. La terza puntata l'hanno vinta Ornella Muti e Pasquale La Rocca, davanti ad Andy Díaz e Gioia Giovanatti e ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. In fondo alla classifica Massimo Ghini e Valentina Fiorini.
Pos.
Coppia
Punti
1
Ornella Muti e Pasquale La Rocca
78
2
Andy Díaz e Gioia Giovanatti
74
3
Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli
72
4
Monica Guerritore e Luca Urso
62
5
Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
46
6
Manuela Moreno e Carlo Aloia
44
7
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
42
8
Alessandro Matri e Giada Lini
38
9
Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli
28
10
Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina
25
11
Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi
22
11
Anna Safroncik e il suo maestro
22
13
Massimo Ghini e Valentina Fiorini
19
La giuria, il tesoretto e i Tribuni del popolo
La giuria di esperti è presieduta da Carolyn Smith ed è composta da Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.
A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini divideranno il tesoretto in tre parti insieme a Rossella Erra, facendo salire in classifica le coppie che ritengono più meritevoli.
Tornano anche i «Tribuni del popolo»: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni delle coppie.
Il voto del pubblico
Il giudizio finale spetta come sempre al pubblico da casa, che può votare le coppie preferite sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle, e su RaiPlay.
La musica e il dietro le quinte
Le coppie balleranno sul ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà. Per approfondimenti e curiosità dal dietro le quinte c'è «Ballando Segreto» su RaiPlay.
Le cartoline dalla Sicilia
La Sicilia è presente in Ballando con le stelle e negli spin-off «Ballando on the Road» e «Ballando con Te» grazie alla convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com. Durante le esibizioni il pubblico vedrà vere e proprie «cartoline» con i luoghi più belli e iconici dell'isola, raccontati da Milly Carlucci.
Quando e dove vedere Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Puntata
quarta
Data e orario
sabato 24 ottobre 2026, ore 21.25
Canale
Rai 1, in diretta
Conduttrice
Milly Carlucci
Ospiti
Bianca Guaccero e Federica Nargi
Giuria
Carolyn Smith (presidente), Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto
Voto
social ufficiali e RaiPlay
Domande frequenti
Chi sono le ospiti di Ballando con le stelle il 24 ottobre 2026?
Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, sabato 24 ottobre 2026 alle 21.25 su Rai 1, le ospiti sono Bianca Guaccero e Federica Nargi, che scenderanno in pista come «Ballerine per una notte». In gara le tredici coppie, impegnate in balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa.
Chi ha vinto la terza puntata di Ballando con le stelle 2026?
La terza puntata di Ballando con le stelle 2026, sabato 17 ottobre, l'hanno vinta Ornella Muti e Pasquale La Rocca con 78 punti, davanti ad Andy Díaz e Gioia Giovanatti e ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. Nessuna coppia è stata eliminata e tutte sono in gara nella quarta puntata.
Chi c'è nella giuria di Ballando con le stelle 2026?
La giuria di Ballando con le stelle 2026 è presieduta da Carolyn Smith ed è composta da Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra assegnano il tesoretto, mentre il voto finale spetta al pubblico da casa.