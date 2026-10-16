Nella terza puntata su Rai 1 le ballerine per una notte sono due protagoniste storiche del programma. In pista tutte e tredici le coppie, dopo una seconda serata senza eliminati.

Ballando con le stelle torna sabato 17 ottobre 2026 su Rai 1 con la terza puntata, subito dopo Affari Tuoi. Milly Carlucci ha annunciato due ballerine per una notte: la Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci, che si sfideranno in pista davanti alla giuria. Monica Guerritore e Luca Urso partono con 20 punti di bonus.

Coriandoli contro Lambertucci, le ballerine per una notte

La conduttrice ha svelato le ospiti in collegamento con La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo. Sabato in pista arrivano la Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci, due volti legati alla storia di Ballando con le stelle, chiamati a una sfida tra loro giudicata dalla giuria.

Carlucci ha anche anticipato una serata movimentata, dopo le polemiche dei giorni scorsi: "Quanti sassolini sono stati lanciati", ha detto parlando della settimana appena trascorsa.

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Tutte le coppie in gara

Sabato 10 ottobre nessuna coppia è stata eliminata, e in pista tornano tutti e tredici i concorrenti:

Monica Guerritore e Luca Urso

e Luca Urso Ornella Muti e Pasquale La Rocca

e Pasquale La Rocca Alessandro Matri e Giada Lini

e Giada Lini Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

e Nikita Perotti Anna Safroncik e Leonardo Lini

e Leonardo Lini Andy Díaz e Gioia Giovanatti

e Gioia Giovanatti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

e Giovanni Pernice Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

ed Erika Martinelli Manuela Moreno e Carlo Aloia

e Carlo Aloia Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli

e Rebecca Gabrielli Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi

ed Elisa Terrasi Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

e Anastasia Kuzmina Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Com'è finita la seconda puntata

La serata del 10 ottobre l'hanno vinta Monica Guerritore e Luca Urso con 65 punti, aiutati dal tesoretto di Rossella Erra. Al secondo posto Ornella Muti e Pasquale La Rocca con 61, sostenuti dal tesoretto di Simona Ventura. Terzi Alessandro Matri e Giada Lini con 56, grazie al tesoretto di Francesca Fialdini.

In fondo alla classifica è finito Massimo Ghini con 14 punti, criticato dalla giuria per la scarsa mobilità e difeso in studio dalla figlia Camilla. Con la vittoria, Guerritore e Urso partono sabato con 20 punti in più da sommare ai voti dei giudici.

La giuria e il caso Barbara d'Urso

Al tavolo siedono Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara d'Urso, la novità di questa edizione. Proprio d'Urso è al centro delle polemiche della settimana, dopo le critiche rivolte a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che le hanno risposto a distanza.

Dove vedere Ballando con le stelle

La puntata va in onda sabato 17 ottobre in prima serata su Rai 1, dopo Affari Tuoi, e si può seguire in diretta streaming su RaiPlay. Conduce Milly Carlucci.

Domande frequenti

Chi sono i ballerini per una notte di Ballando con le stelle il 17 ottobre?

Nella puntata di Ballando con le stelle del 17 ottobre 2026 le ballerine per una notte sono la Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci, due protagoniste storiche del programma. Le ha annunciate Milly Carlucci a La Volta Buona. Le due si sfideranno in pista con il giudizio della giuria.

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 10 ottobre?

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 10 ottobre 2026, nessuna coppia è stata eliminata e tutte e tredici restano in gara. Hanno vinto Monica Guerritore e Luca Urso con 65 punti, davanti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Ultimo Massimo Ghini con 14 punti.

Chi sono i giudici di Ballando con le stelle 2026?

La giuria di Ballando con le stelle 2026 è formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara d'Urso, al debutto al tavolo in questa edizione. Ogni settimana i tesoretti di Rossella Erra, Simona Ventura e Francesca Fialdini possono cambiare la classifica finale.

A che ora inizia Ballando con le stelle stasera?

La terza puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 17 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi. Conduce Milly Carlucci. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay e rivedere on demand sulla stessa piattaforma.