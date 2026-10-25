Il tesoretto di Francesca Fialdini rilancia l'ex calciatore fino alla vittoria di serata, Ornella Muti e Pasquale La Rocca chiudono in testa alla classifica di giuria. Primo eliminato al ballottaggio con Jimmy Ghione, lacrime per Monica Guerritore e scintille tra Pernice e Mariotto.

Alessandro Matri e Giada Lini vincono la quarta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 24 ottobre 2026 su Rai 1 con Milly Carlucci. Massimo Ghini e Valentina Fiorini sono la prima coppia eliminata, dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. In testa alla classifica ci sono Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Matri e Lini vincono la serata

La coppia formata da Alessandro Matri e Giada Lini conquista la vittoria della quarta puntata. Decisivo il tesoretto di Francesca Fialdini, che ha scelto di premiare proprio l'ex calciatore e la sua maestra.

Eliminati Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Per la prima volta in questa edizione una coppia lascia la gara. Al ballottaggio finiscono Massimo Ghini con Valentina Fiorini e Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina. Il pubblico salva Ghione e Kuzmina: Ghini e Fiorini sono i primi eliminati. Nessuno ha usato la wild card per salvarli.

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Ghini e Fiorini avevano chiuso anche la classifica della serata, con 18 punti per la loro samba.

Il tesoretto di Ventura, Fialdini ed Erra

A bordo pista il tesoretto è stato diviso in tre parti da 30 punti:

Francesca Fialdini ha premiato Alessandro Matri e Giada Lini;

ha premiato Alessandro Matri e Giada Lini; Simona Ventura ha scelto Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli;

ha scelto Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli; Rossella Erra ha dato i suoi punti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

La classifica della quarta puntata

Pos. Coppia Punti 1 Ornella Muti e Pasquale La Rocca 95 2 Alessandro Matri e Giada Lini 73 3 Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli 64 4 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 49 5 Monica Guerritore e Luca Urso 48 6 Andy Díaz e Gioia Giovanatti 44 7 Manuela Moreno e Carlo Aloia 41 8 Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli 40 9 Anna Safroncik e Leonardo Lini 37 10 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 36 11 Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi 34 12 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina 26 13 Massimo Ghini e Valentina Fiorini 18

La classifica comprende i voti della giuria, i bonus e il tesoretto, senza il voto del pubblico. Ornella Muti e Pasquale La Rocca sommano ai punti del loro valzer i 20 punti di bonus della vittoria della settimana scorsa e i 30 del tesoretto di Rossella Erra.

Le lacrime di Monica Guerritore

Uno dei momenti più emozionanti della serata riguarda Monica Guerritore. Dopo il charleston con Luca Urso, premiato con 48 punti, l'attrice si commuove per gli applausi e i complimenti ricevuti.

Pernice contro Mariotto

Momenti di tensione invece dopo il charleston di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che ha ottenuto 49 punti, il miglior voto di giuria della serata. Il ballerino si è scontrato con il giurato Guillermo Mariotto.

Le ballerine per una notte

Ospiti della puntata, come annunciato, Bianca Guaccero e Federica Nargi, scese in pista come ballerine per una notte.

Domande frequenti

Chi ha vinto la quarta puntata di Ballando con le stelle 2026?

La quarta puntata di Ballando con le stelle 2026, sabato 24 ottobre su Rai 1, l'hanno vinta Alessandro Matri e Giada Lini, spinti dal tesoretto di Francesca Fialdini. In testa alla classifica di giuria e tesoretto ci sono Ornella Muti e Pasquale La Rocca con 95 punti, davanti proprio a Matri e Lini.

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 24 ottobre 2026?

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, sabato 24 ottobre 2026, sono stati eliminati Massimo Ghini e Valentina Fiorini, la prima coppia a lasciare la gara. Al ballottaggio il pubblico ha salvato Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Nessuno ha usato la wild card per Ghini e Fiorini.