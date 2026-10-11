Dopo due puntate senza Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, il tavolo di Milly Carlucci ha trovato una protagonista in d'Urso e un giudice di classe in Matano. Il nodo resta il peso del tesoretto.

La giuria di Ballando con le stelle 2026 ha cambiato volto: accanto a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto siedono Barbara d'Urso e Alberto Matano, al posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Dopo due puntate d'Urso domina la scena, Matano si è rivelato la sorpresa più piacevole e il tesoretto pesa più del voto tecnico.

Una giuria nata per raccontare

Milly Carlucci lo aveva detto alla vigilia, presentando la ventunesima edizione: "Non so quale sarà la temperatura del racconto". La parola chiave era proprio quella, racconto. Ballando vive da anni sul confronto tra pista e tavolo dei giudici, e senza Lucarelli il programma ha perso la sua voce più tagliente. Canino, che di quella giuria era il volto ironico, se n'è andato con lei.

La scelta di sostituirli con Barbara d'Urso e Alberto Matano dice molto. Sono due conduttori, due professionisti della televisione che sanno tenere il tempo di uno studio. Nessuno dei due arriva dalla danza. Alla giuria, in altre parole, si chiede prima di tutto di produrre storie.

Barbara d'Urso, giurata e protagonista

Sul fronte dello spettacolo la scommessa è vinta. D'Urso è già il centro di gravità del tavolo. Nella prima puntata ha debuttato tra palette e frecciatine, nella seconda ha costruito il momento più discusso della serata: il confronto con Pasquale La Rocca, il maestro con cui lei stessa aveva gareggiato un anno fa, oggi in coppia con Ornella Muti.

D'Urso ha criticato la loro esibizione e ha detto di trovare il "suo" maestro meno severo di un tempo. La Rocca le ha risposto chiedendosi se il loro percorso dell'anno scorso fosse davvero stato speciale. Una scena che in televisione funziona benissimo, e infatti i social ne hanno parlato più di ogni ballo.

Ed è proprio questo il punto debole. Quando una giurata commenta il suo ex insegnante e la nuova allieva, il pubblico smette di guardare i passi e segue la storia. La gelosia, vera o recitata, diventa il contenuto principale, e il tango, la rumba o qualunque cosa abbiano ballato Muti e La Rocca passa in secondo piano.

Alberto Matano, la sorpresa della giuria

Se d'Urso è il fuoco, Alberto Matano è la misura. Il conduttore di Vita in diretta è arrivato al tavolo dei giudici in punta di piedi e in due puntate si è preso un ruolo che a Ballando mancava: quello del giudice garbato, che guarda alle persone prima che agli errori e sa dire una cosa scomoda senza umiliare nessuno.

Il momento che lo racconta meglio è arrivato nella serata più tesa. Mentre attorno al bacio tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca montava la polemica, Matano ha chiesto allo studio un applauso per la lezione di stile dell'attrice. Una frase sola, e il caso è tornato dal pettegolezzo al rispetto per chi era in pista. È la cifra di un giurato che non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare.

Matano porta in giuria l'abitudine al racconto quotidiano della diretta, la capacità di leggere il clima di uno studio e una cortesia che in televisione è diventata rara. Ballando guadagna un volto credibile anche per il pubblico che non ama le risse. Se c'è qualcuno, al tavolo, che può tenere insieme spettacolo ed equilibrio, è lui.

Carolyn Smith, Mariotto e Zazzaroni

Il presidio tecnico resta Carolyn Smith. È lei a ricordare che si tratta di una gara di ballo, come quando ha ammesso di aspettarsi di più da Aurora Ramazzotti dopo la vittoria all'esordio. Mariotto e Zazzaroni fanno quello che hanno sempre fatto: il primo con i voti estremi, come lo zero a Massimo Ghini, il secondo con la battuta pronta.

Il tesoretto conta più della giuria tecnica

C'è poi un dato che pesa più delle polemiche. Nella seconda puntata le tre coppie salite sul podio, Monica Guerritore, Ornella Muti e Alessandro Matri, sono le stesse che hanno ricevuto il tesoretto di Rossella Erra, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Anna Safroncik aveva avuto dalla giuria lo stesso voto di Guerritore, 45, ed è finita quinta. Andy Díaz, con 44, sesto.

Il tesoretto è un meccanismo legittimo e fa parte del gioco. Ma se a decidere la classifica sono tre conduttrici fuori dalla giuria, il voto dei cinque giudici rischia di diventare un dettaglio. Chi segue Ballando per la danza ha qualche motivo per preoccuparsi.

Il verdetto, per ora

La nuova giuria funziona come macchina televisiva. Ha una protagonista, Barbara d'Urso, una presidente che difende la tecnica, Carolyn Smith, due veterani che conoscono il copione e, in Alberto Matano, l'ingresso più riuscito dell'edizione. Il suo stile è la strada giusta per riportare ogni sabato la discussione sulla pista.

Siamo solo alla seconda puntata e la finale è fissata per il 19 dicembre. C'è tutto il tempo per trovare un equilibrio. Ma se Ballando vuole restare una gara oltre che uno show, la giuria dovrà ricordarsi che il centro della scena è la pista.

Domande frequenti

Chi sono i giudici di Ballando con le stelle 2026?

La giuria di Ballando con le stelle 2026, in onda il sabato su Rai 1, è presieduta da Carolyn Smith ed è composta anche da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara d'Urso e Alberto Matano. D'Urso e Matano sono le novità dell'edizione. Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra assegnano invece il tesoretto, i punti extra che possono cambiare la classifica.

Perché Selvaggia Lucarelli non è più in giuria a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli non fa più parte della giuria di Ballando con le stelle dall'edizione 2026, e con lei è uscito anche Fabio Canino. Il programma non ha spiegato in pubblico i motivi della loro uscita. Al loro posto Milly Carlucci ha scelto Barbara d'Urso e Alberto Matano, ufficializzati a pochi giorni dal debutto del 3 ottobre.

Chi è Alberto Matano, nuovo giudice di Ballando con le stelle?

Alberto Matano è il giornalista e conduttore di Vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai 1. Nell'edizione 2026 di Ballando con le stelle è entrato in giuria accanto a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, prendendo il posto lasciato da Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. In pista si è distinto per i giudizi garbati.

Cos'è il tesoretto di Ballando con le stelle 2026?

Il tesoretto è un bonus di punti affidato a Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra, che ogni sabato lo assegnano a una coppia ciascuna. I punti si sommano ai voti della giuria e possono ribaltare la classifica: nella seconda puntata del 10 ottobre 2026 le tre coppie premiate sono finite tutte sul podio.

Barbara d'Urso ha gareggiato a Ballando con le stelle?

Sì. Prima di entrare in giuria nell'edizione 2026, Barbara d'Urso ha partecipato a Ballando con le stelle come concorrente nell'edizione precedente, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. Quest'anno La Rocca balla con Ornella Muti, e tra lui e l'ex allieva, ora giurata, c'è già stato un acceso confronto in diretta.