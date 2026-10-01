"Ballando con le stelle" riparte sabato 3 ottobre su Rai 1 e cambia molto. Alla conferenza stampa di oggi, giorno del suo compleanno, Milly Carlucci ha presentato la ventunesima edizione: in giuria entrano Barbara d'Urso e Alberto Matano al posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, a bordo campo arrivano Simona Ventura e Francesca Fialdini, e per la prima volta il pubblico potrà votare gratis anche su RaiPlay. Secondo la conduttrice il programma «ha cambiato completamente pelle».

La nuova giuria

È il cambio più vistoso. Dopo anni di scontri e polemiche in diretta, Selvaggia Lucarelli lascia il tavolo della giuria, e con lei esce anche Fabio Canino. Al loro posto siedono Barbara d'Urso e Alberto Matano.

Restano invece i tre storici: Carolyn Smith, che presiede la giuria, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

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Ventura, Fialdini e il tesoretto diviso in tre

Accanto a Milly Carlucci arrivano due volti nuovi per il programma: Simona Ventura e Francesca Fialdini. Il tesoretto, i punti extra assegnati alle coppie durante la serata, viene diviso in tre parti: una gestita da Matteo Addino, una da Francesca Fialdini e una da Simona Ventura.

Cambia anche la Sala delle Stelle. Paolo Belli, in convalescenza, non ci sarà: al suo posto come inviato c'è il maestro Simone Di Pasquale. «Paolo Belli ci ha rassicurato che sta recuperando le sue energie», ha raccontato Di Pasquale. Carlucci lo ha salutato così: «Paolo ti aspettiamo».

Il voto del pubblico su RaiPlay

La novità tecnica riguarda il voto da casa. Per la prima volta in un programma Rai il pubblico potrà votare online e gratis, da RaiPlay e tramite QR code, oltre che con i social come negli anni scorsi.

Il cast dei concorrenti

Sono tredici i vip in gara:

Aurora Ramazzotti

Jimmy Ghione

Manuela Moreno

Riccardo Rossi

Eugenio Finardi

Massimo Ghini

Monica Guerritore

Ornella Muti

Alessandro Matri

Noemi Bocchi

Andy Diaz

Anna Safroncik

Alberto Ravagnani

La prima ballerina per una notte della stagione è Federica Sciarelli, volto storico di "Chi l'ha visto?".

Noemi Bocchi: «Tutti hanno parlato di me tranne io»

Il nome più atteso del cast è quello di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti. «Non so se a spingermi è stato il coraggio, non so se ce l'ho ma ci provo», ha detto in conferenza. Le prove, ha ammesso, sono state più dure del previsto: «Non pensavo fosse così difficile». E poi l'obiettivo: «Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere, visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io».

Carlucci l'ha difesa: «Lei arriva con una valanga di pregiudizi». Su Totti, invece, nessuna speranza per ora. «Questa estate gli ho chiesto di aiutarmi a ballare, ma ha rifiutato», ha raccontato Bocchi. Secondo la conduttrice l'ex capitano della Roma «si vergogna a ballare», ma non si arrende: «Chissà se vedendo Noemi Bocchi felice si possa convincere. Il ballo fa stare bene».

Il nuovo studio Pippo Baudo

Lo show va in onda dal nuovo studio Pippo Baudo nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra, a Roma. «Mi aspetto di vedere un programma diverso», ha detto Carlucci.

Domande frequenti

Quando inizia Ballando con le stelle 2026?

La ventunesima edizione di "Ballando con le stelle" inizia sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1, condotta da Milly Carlucci. Lo show va in onda dal nuovo studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, a Roma. Il pubblico può votare anche gratis su RaiPlay.

Chi sono i giudici di Ballando con le stelle 2026?

I giudici di "Ballando con le stelle" 2026 sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e le due new entry Barbara d'Urso e Alberto Matano. Escono dalla giuria Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2026?

I concorrenti sono Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Monica Guerritore, Ornella Muti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi, Andy Diaz, Anna Safroncik e Alberto Ravagnani. La prima ballerina per una notte è Federica Sciarelli.