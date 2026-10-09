Sabato 10 ottobre su Rai 1 Milly Carlucci guida il secondo appuntamento con tredici coppie in gara, le prime nomination per l'eliminazione e tre ospiti dal mondo del cinema e della fiction.

Ballando con le stelle torna sabato 10 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 con la seconda puntata. Elena Sofia Ricci balla un Paso Doble con Moreno Porcu, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio entrano in pista come i Blues Brothers. In gara tredici coppie, con Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti in testa grazie ai 20 punti bonus vinti all'esordio.

Quando va in onda la seconda puntata

Ballando con le stelle va in onda sabato 10 ottobre in prima serata su Rai 1 dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, a Roma. Conduce Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale. La puntata è visibile anche in streaming su RaiPlay.

Elena Sofia Ricci, un Paso Doble sulle note degli Evanescence

La ballerina per una notte è Elena Sofia Ricci. L'attrice, che da lunedì 12 ottobre torna su Rai 1 con la nuova stagione de "I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere", balla un intenso Paso Doble con Moreno Porcu. La musica è "Bring Me to Life" degli Evanescence, una canzone cara a lei e alla sorella Elisa.

È un'esibizione energica e cinematografica, costruita per esaltare la forza interpretativa dell'attrice, che per una sera si mette alla prova davanti alla giuria.

Stefano Fresi e Giacomo Giorgio nei panni dei Blues Brothers

Ritmo, ironia e cinema arrivano con altri due ballerini per una notte: Stefano Fresi e Giacomo Giorgio. Insieme a Sophia Berto entrano in scena come i Blues Brothers sulle note di "Everybody Needs Somebody to Love". L'esibizione, tra danza, musica e comicità, accompagna l'uscita di "Sotto a chi tocca", il nuovo film di cui sono protagonisti.

La gara: Aurora Ramazzotti in testa, arrivano le prime nomination

Dopo la prima puntata nessuna coppia è stata eliminata. In vetta alla classifica ci sono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che vincendo l'esordio si sono aggiudicati 20 punti bonus da sommare al punteggio conquistato in pista.

Sabato vengono nominati i primi candidati all'eliminazione, che come sempre arriva alla fine del programma.

Le coppie in gara sabato 10 ottobre

Vip Maestro Aurora Ramazzotti Nikita Perotti Manuela Moreno Carlo Aloia Noemi Bocchi Giovanni Pernice Alessandro Matri Giada Lini Massimo Ghini Valentina Fiorini Andy Diaz Gioia Giovanatti Jimmy Ghione Anastasia Kuzmina Anna Safroncik Leonardo Lini Alberto Ravagnani Erika Martinelli Monica Guerritore Luca Urso Riccardo Rossi Elisa Terrasi Eugenio Finardi Rebecca Gabrielli Ornella Muti Pasquale La Rocca

A giudicare i vip ci sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D'Urso, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni. A bordo pista tornano i Tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, che possono contestare i voti e, in una fase della gara, premiare un concorrente penalizzato.

Le commentatrici Simona Ventura e Francesca Fialdini, insieme a Rossella Erra, si dividono il tesoretto in tre. L'ultima parola su eliminazioni e promozioni spetta al pubblico da casa, che vota sui social ufficiali del programma e online su RaiPlay.

Musica, Ballando Segreto e le cartoline dalla Sicilia

La colonna sonora dal vivo è affidata alla Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà. Le esibizioni si rivedono sul sito ballandoconlestelle.rai.it, mentre il dietro le quinte è su Ballando Segreto, su RaiPlay.

Grazie a una convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com, le esibizioni sono accompagnate da "cartoline" dedicate ai luoghi più belli dell'isola, raccontati da Milly Carlucci. Il progetto coinvolge anche gli spin-off "Ballando on the Road" e "Ballando con Te".

Chi fa Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è l'adattamento del format Bbc "Strictly Come Dancing" ed è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Maria Cristina Maselli, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. Produttore esecutivo Sandra Nicola, regia di Luca Alcini.

Domande frequenti

Chi è il ballerino per una notte di Ballando con le stelle sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 la ballerina per una notte è Elena Sofia Ricci, che balla un Paso Doble con Moreno Porcu su "Bring Me to Life" degli Evanescence. In pista anche Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, che con Sophia Berto si esibiscono come Blues Brothers per lanciare il film "Sotto a chi tocca".

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Chi è in testa alla classifica di Ballando con le stelle 2026?

Dopo la prima puntata in testa alla classifica ci sono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Vincendo l'esordio hanno conquistato 20 punti bonus, che si aggiungono al punteggio ottenuto in pista. Nessuna coppia è stata ancora eliminata: le prime nomination arrivano nella puntata di sabato 10 ottobre su Rai 1.

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Chi sono i giudici di Ballando con le stelle 2026?

La giuria di Ballando con le stelle 2026 è formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D'Urso, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni. A bordo pista ci sono i Tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, mentre Simona Ventura e Francesca Fialdini commentano la gara.