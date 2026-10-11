Nella seconda puntata Guerritore e Luca Urso conquistano il primo posto, Ornella Muti e Pasquale La Rocca accendono lo studio e Massimo Ghini chiude ultimo.

Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto la seconda puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 10 ottobre 2026 su Rai 1. Alle loro spalle Ornella Muti con Pasquale La Rocca e Alessandro Matri con Giada Lini. Nessuna coppia è stata eliminata: tutte e tredici tornano in pista sabato 17 ottobre.

Monica Guerritore vince la puntata

L'attrice ha ballato una samba con Luca Urso sulle note di Che vita meravigliosa, chiusa con la standing ovation dello studio. La giuria le ha dato 45 punti, a pari merito con Anna Safroncik. Il tesoretto di Rossella Erra l'ha poi spinta in vetta alla classifica.

La vittoria vale 20 punti di bonus, che Guerritore e Urso si porteranno nella terza puntata. Lo stesso premio aveva aiutato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori del debutto: questa volta la loro salsa si è fermata a 32 punti dalla giuria e Carolyn Smith ha ammesso di aspettarsi di più. Con il bonus sono arrivati quarti.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca, il bacio e lo scontro con Barbara d'Urso

Il momento più discusso della serata porta la firma di Ornella Muti. L'attrice e il maestro hanno chiuso la coreografia con un bacio, e lo studio è esploso. La giuria ha assegnato 41 punti e il tesoretto di Simona Ventura li ha portati al secondo posto.

Barbara d'Urso, giurata e partner di La Rocca nella scorsa edizione, ha criticato l'esibizione. Ha detto che il maestro con cui aveva ballato lei era più severo, e che adesso le sembra più morbido. La Rocca ha replicato chiedendosi se quello vissuto insieme l'anno scorso fosse stato davvero speciale, visto che lei non prova gelosia. Alberto Matano ha chiesto un applauso per Ornella Muti, lodando il suo stile.

La tensione arriva da lontano. Già dopo la prima puntata d'Urso era stata l'unica giurata a non elogiare la coppia, e in settimana La Rocca aveva risposto di aspettarsi un commento sull'impegno di Ornella.

Le altre coppie in gara

Alessandro Matri e Giada Lini hanno ballato un tango da 36 punti. Il tesoretto di Francesca Fialdini li ha fatti salire dal settimo al terzo posto.

Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno raccolto 45 punti con una salsa su Ossessione, nonostante le tensioni emerse durante le prove. Andy Díaz e Gioia Giovanatti si sono confermati tra le sorprese dell'edizione: il loro charleston su Che bambola! di Fred Buscaglione ha ottenuto 44 punti.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno portato un jive su Gloria da 38 punti, scendendo dal secondo al settimo posto. Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli hanno ballato un moderno su Il cielo di Renato Zero (33 punti), e in clip l'ex sacerdote ha parlato della sua scelta di lasciare il ministero.

Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno ottenuto 31 punti con un boogie-woogie. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli si sono fermati a 27 con una rumba, senza perdere il sorriso. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina (samba su Nessun dolore) e Riccardo Rossi con Elisa Terrasi (charleston) hanno chiuso appaiati a 21 punti.

Massimo Ghini ultimo in classifica

Serata difficile per Massimo Ghini. Con Valentina Fiorini ha portato un tango argentino su una rivisitazione di Alta marea di Antonello Venditti, ma l'emozione lo ha bloccato. L'attore ha ammesso di aver contato i passi, e Guillermo Mariotto gli ha dato zero. Il totale si è fermato a 14 punti, il più basso della serata. Dallo studio la figlia Camilla lo ha invitato a lasciarsi andare e divertirsi.

I ballerini per una notte

Elena Sofia Ricci ha aperto la serie dei ballerini per una notte con un paso doble su Bring Me to Life degli Evanescence, guidata dal maestro Moreno Porcu. Milly Carlucci l'ha presentata con grande calore e lo studio l'ha accolta con un lungo applauso.

Stefano Fresi e Giacomo Giorgio hanno invece portato in pista un numero ispirato ai Blues Brothers, ballando con Sophia Berto su Everybody Needs Somebody to Love.

La classifica della seconda puntata

Posizione Coppia Voto giuria 1 Monica Guerritore e Luca Urso 45 + tesoretto 2 Ornella Muti e Pasquale La Rocca 41 + tesoretto 3 Alessandro Matri e Giada Lini 36 + tesoretto 4 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 32 + 20 bonus 5 Anna Safroncik e Leonardo Lini 45 6 Andy Díaz e Gioia Giovanatti 44 7 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 38 8 Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli 33 9 Manuela Moreno e Carlo Aloia 31 10 Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli 27 11 Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi 21 11 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina 21 13 Massimo Ghini e Valentina Fiorini 14

In giuria sedevano Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara d'Urso.

Domande frequenti

Chi ha vinto la puntata di Ballando con le stelle del 10 ottobre 2026?

La seconda puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 10 ottobre 2026 su Rai 1, è stata vinta da Monica Guerritore e Luca Urso con una samba su Che vita meravigliosa. La coppia porta 20 punti di bonus nella terza puntata. Secondi Ornella Muti e Pasquale La Rocca, terzi Alessandro Matri e Giada Lini.

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 10 ottobre?

Nessuno. Nella seconda puntata di Ballando con le stelle, il 10 ottobre 2026, non ci sono stati ballottaggi né eliminazioni, e tutte le tredici coppie in gara tornano in pista nella puntata successiva. Ultimo in classifica Massimo Ghini con Valentina Fiorini, fermo a 14 punti dopo un tango argentino segnato dall'emozione.

Cosa è successo tra Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d'Urso?

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno chiuso la loro esibizione con un bacio. Barbara d'Urso, che nella scorsa edizione ballava con La Rocca, ha criticato la coppia sostenendo che il maestro le sembra meno severo di un tempo. La Rocca ha risposto chiedendosi se il loro percorso dell'anno scorso fosse stato davvero speciale.

Chi sono stati i ballerini per una notte del 10 ottobre?

Nella puntata del 10 ottobre 2026 di Ballando con le stelle i ballerini per una notte sono stati Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio. L'attrice ha ballato un paso doble su Bring Me to Life con Moreno Porcu, mentre i due attori hanno portato un numero sui Blues Brothers insieme a Sophia Berto.

Quando va in onda la prossima puntata di Ballando con le stelle?

La terza puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 17 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, dopo Affari tuoi, con la conduzione di Milly Carlucci. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay. Monica Guerritore e Luca Urso partiranno con i 20 punti di bonus conquistati vincendo la seconda serata.