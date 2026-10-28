SUV per le famiglie numerose, berline elettriche per i lunghi viaggi e supercar da sogno: il mese che porta al Natale riempie gli showroom di nuovi modelli. Ecco quali sono e a chi si rivolgono.

Chi sta pensando di cambiare auto ha un motivo in più per guardarsi intorno: novembre 2026 porta in concessionaria la nuova BMW X5, la Mercedes Classe C elettrica, l'Audi Q9 a sette posti e la Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino. Entro fine anno arrivano anche la nuova BMW Serie 3, la Denza Z e la Mitsubishi Eclipse Cross elettrica.

Per le famiglie numerose: Audi Q9 e BMW X5

Chi viaggia in tanti e con tanti bagagli ha due nuove proposte di lusso. L'Audi Q9 è il SUV più grande mai costruito dai quattro anelli: lunga 5,31 metri, offre sette posti di serie e sei a richiesta, con il motore V6 diesel mild hybrid. Parte da 116.900 euro e arriva nell'ultimo trimestre dell'anno.

La nuova BMW X5, alla quinta generazione, debutta a fine novembre con motori a benzina e diesel mild hybrid e prezzi da circa 94.000 euro. Nel 2027 arriveranno le versioni plug-in e la elettrica iX5, che promette fino a 850 km di autonomia.

Per chi macina chilometri in elettrico: Mercedes Classe C

La Classe C, la berlina Mercedes per eccellenza, diventa anche elettrica. Ha la trazione integrale, un'autonomia che supera i 700 km e la tecnologia a 800 volt per ricariche più rapide. Parte da 63.200 euro ed è in concessionaria a novembre: un'idea per chi vuole viaggiare a zero emissioni senza rinunciare all'eleganza.

Per chi ama le berline classiche: BMW Serie 3

Torna, tutta nuova, una delle berline più amate da chi guida per passione. La nuova BMW Serie 3 è già configurabile, con motori mild hybrid e prezzi da circa 52.000 euro. Al vertice c'è la sportiva M350 xDrive da 443 CV.

Per un SUV compatto e silenzioso: Mitsubishi Eclipse Cross

La Eclipse Cross cambia pelle e diventa 100% elettrica: un SUV compatto da 218 CV pensato per la città e le gite del fine settimana, in arrivo nelle concessionarie entro fine anno.

Per sognare: Ferrari Luce e Denza Z

Per chi può permetterselo, o anche solo per sognare, novembre porta due supercar elettriche. La Ferrari Luce è la prima Ferrari a batteria, una svolta storica per Maranello: le prime consegne sono attese entro fine anno.

La Denza Z, marchio di lusso del gruppo BYD, sfida le supercar europee con tre motori e 1.604 CV. I prezzi vanno da 160.350 euro della Coupé ai 194.150 euro della Racing.

Domande frequenti

Quali sono le auto nuove in arrivo a novembre 2026?

A novembre 2026 arrivano in concessionaria la nuova BMW X5, la Mercedes Classe C elettrica e, entro fine anno, l'Audi Q9 a sette posti e la Ferrari Luce, prima Ferrari elettrica. Tra le novità del periodo anche la nuova BMW Serie 3, la supercar Denza Z e la Mitsubishi Eclipse Cross elettrica.

Qual è la nuova auto elettrica più accessibile di novembre 2026?

Tra le novità di novembre 2026 con prezzo già annunciato, l'elettrica più accessibile è la Mercedes Classe C elettrica, da 63.200 euro. È una berlina a trazione integrale con oltre 700 km di autonomia. La Mitsubishi Eclipse Cross elettrica arriverà entro fine anno, ma il prezzo italiano non è ancora stato confermato.