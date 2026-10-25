Un motore a benzina e uno elettrico che si danno il cambio da soli, una batteria che non va mai attaccata alla presa e consumi più bassi soprattutto in città. Tutto quello che c'è da sapere prima di comprarne una.

Un'auto full hybrid ha due motori: uno a benzina e uno elettrico. Lavorano insieme o si alternano da soli, senza che chi guida debba fare nulla. La batteria si ricarica durante la marcia e in frenata, quindi non serve mai la presa di corrente. In città l'auto può muoversi per brevi tratti in silenzio, a sola elettricità.

Due motori in un'auto sola

Immagina una squadra in cui due giocatori si passano la palla a seconda del momento. In un'auto full hybrid succede proprio questo:

il motore a benzina fa il grosso del lavoro, soprattutto quando si va veloci;

fa il grosso del lavoro, soprattutto quando si va veloci; il motore elettrico aiuta nelle partenze, nel traffico e quando serve più spinta;

aiuta nelle partenze, nel traffico e quando serve più spinta; la batteria conserva l'energia recuperata e la restituisce quando serve.

A decidere chi lavora e quando è l'elettronica dell'auto. Chi guida si limita ad accelerare e frenare, come su una normale auto con il cambio automatico.

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Come si guida, giorno per giorno

In città e nel traffico. Nelle partenze e a bassa velocità l'auto può andare a sola elettricità: niente rumore e niente benzina consumata. È il terreno in cui la full hybrid dà il meglio.

Quando acceleri. I due motori spingono insieme, e la risposta è pronta.

In autostrada. A velocità alta e costante lavora soprattutto il motore a benzina, e il risparmio sui consumi si riduce.

Quando freni o alzi il piede. Il motore elettrico diventa una piccola centrale e trasforma la frenata in energia per la batteria. Si chiama frenata rigenerativa.

Non è un'elettrica e non è una plug-in

Tra le auto ibride c'è un po' di confusione. In parole semplici:

Mild hybrid Full hybrid Plug-in hybrid Va da sola in elettrico no sì, per brevi tratti sì, anche per decine di chilometri Si attacca alla presa no no sì Per chi è chi vuole un piccolo risparmio chi guida molto in città chi ricarica spesso a casa o al lavoro

La mild hybrid ha un aiuto elettrico piccolo, che non muove l'auto da solo. La plug-in ha una batteria grande da ricaricare alla colonnina o a casa. La full hybrid sta nel mezzo: si muove anche in elettrico e non si attacca mai alla presa.

I vantaggi

Si consuma meno in città , dove il motore elettrico lavora di più.

, dove il motore elettrico lavora di più. Zero pensieri per la ricarica : si fa solo il pieno, come sempre.

: si fa solo il pieno, come sempre. È piacevole da guidare , silenziosa nelle partenze e con il cambio automatico.

, silenziosa nelle partenze e con il cambio automatico. I freni si consumano meno , perché parte della frenata la fa il motore elettrico.

, perché parte della frenata la fa il motore elettrico. In molte città può avere regole più favorevoli per ZTL e parcheggi, da controllare comune per comune.

I limiti

Costa di più della stessa auto solo a benzina.

della stessa auto solo a benzina. In autostrada il risparmio è minore .

. In elettrico si fanno pochi chilometri : per andare lontano a batteria serve una plug-in o un'elettrica.

: per andare lontano a batteria serve una plug-in o un'elettrica. In accelerazione il motore può sembrare su di giri, una sensazione che non a tutti piace.

Fa per te?

Una full hybrid è una buona idea se usi l'auto soprattutto in città, passi molto tempo nel traffico e non vuoi pensare alla ricarica. Se invece macini chilometri in autostrada, il vantaggio sui consumi è più piccolo e vale la pena fare due conti prima di scegliere.

Domande frequenti

Cos'è un'auto full hybrid?

Un'auto full hybrid è un'auto con un motore a benzina e un motore elettrico che lavorano insieme o si alternano da soli. Può muoversi per brevi tratti a sola elettricità, soprattutto in città, e la batteria si ricarica durante la marcia e in frenata, senza mai bisogno della presa di corrente.

Un'auto full hybrid va ricaricata?

No, un'auto full hybrid non va mai ricaricata alla presa. La batteria si ricarica da sola mentre si guida, recuperando energia in frenata e quando si alza il piede dall'acceleratore, e grazie al motore a benzina. Si usa come una normale auto a benzina: basta fare il pieno al distributore.

Meglio full hybrid o plug-in?

Dipende da come usi l'auto. La full hybrid è comoda per chi guida molto in città e non vuole pensare alla ricarica. La plug-in ha una batteria più grande e percorre più chilometri in elettrico: conviene a chi può ricaricarla spesso, a casa o al lavoro.