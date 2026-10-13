La sesta giornata di Serie A si è chiusa lunedì 12 ottobre con due vittorie casalinghe. L'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, con la doppietta di Krstovic e il gol di Kessie, e ha interrotto una serie di tre sconfitte. Il Torino ha superato 2-1 l'Udinese, che incassa il quarto ko consecutivo.

Atalanta-Venezia 3-1: tre gol in mezz'ora

Maurizio Sarri ha cambiato pelle alla squadra dopo tre sconfitte di fila. Ha lasciato il tridente per un 4-2-3-1, con Elmas a destra e De Ketelaere alle spalle di Krstovic, e l'Atalanta ha chiuso la partita prima dell'intervallo.

Dopo quattro minuti Franck Kessie ha scavalcato Stankovic con un pallonetto, al termine di un'azione costruita con Krstovic e De Ketelaere. Due minuti dopo Nikola Krstovic ha raddoppiato di testa su calcio d'angolo di Elmas. Il montenegrino ha firmato il 3-0 alla mezz'ora.

Il Venezia di Giovanni Stroppa ha accorciato con Hainaut al 37'. Nella ripresa gli ospiti hanno preso due legni e si sono visti annullare per fuorigioco un gol di Adams. Nel finale l'Atalanta è rimasta in dieci per l'espulsione di Elmas, arrivata dopo una revisione al VAR per un intervento su Helgason.

Il tabellino

Marcatori : Kessie 4', Krstovic 6' e 30', Hainaut 37'

: Kessie 4', Krstovic 6' e 30', Hainaut 37' Atalanta (4-2-3-1) : Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Kessie; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Kessie; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri Venezia (3-5-2) : Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Correia (8' Sagrado); Yeboah, Adams. All. Stroppa

: Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Correia (8' Sagrado); Yeboah, Adams. All. Stroppa Arbitro: Tremolada

Venezia ancora a zero punti

Il Venezia ha tenuto il pallone per il 62% del tempo, ma la squadra di Stroppa ha perso la sesta partita su sei e resta ultima a zero punti. L'Atalanta sale a 9 punti, al decimo posto.

Torino-Udinese 2-1: l'errore di Okoye decide la partita

All'Olimpico Grande Torino la squadra di Ignazio Abate ha vinto con meno possesso e meno tiri. L'Udinese di Kosta Runjaic ha tenuto il pallone per il 62% del tempo, ma ha centrato la porta solo due volte.

Il Torino è passato al 37'. Che Adams ha colpito il palo su punizione e Daniel Bragança ha ribadito in rete, segnando il suo primo gol in Serie A. Prima dell'intervallo Ekkelenkamp ha pareggiato con un sinistro su assist di Ebosse.

Al 67' è arrivato l'episodio decisivo. Il portiere Maduka Okoye è uscito dai pali, si è scontrato con il compagno Bertola e ha lasciato il pallone a Kulenovic, che ha segnato a porta vuota.

Il debutto di Alaba

Al 72' David Alaba è entrato al posto di Vojvoda per la sua prima partita con la maglia dell'Udinese. L'austriaco non ha cambiato il corso della gara.

Il tabellino

Marcatori : Bragança 37', Ekkelenkamp 43', Kulenovic 67'

: Bragança 37', Ekkelenkamp 43', Kulenovic 67' Allenatori : Ignazio Abate (Torino), Kosta Runjaic (Udinese)

: Ignazio Abate (Torino), Kosta Runjaic (Udinese) Arbitro : Crezzini

: Crezzini Ammonito: Bertola (Udinese)

La classifica dopo i posticipi

Il Torino sale a 7 punti e si stacca dalla zona bassa. L'Udinese resta a 4 punti, insieme a Monza, Genoa, Parma e Fiorentina, con quattro sconfitte consecutive dopo un buon avvio.

In vetta comandano Inter e Lazio a 16 punti, davanti alla Roma a 14 e al Cagliari a 13. Il Milan è quinto a 12, Juventus e Como seguono a 11.

Domande frequenti sui posticipi della sesta giornata

Chi ha segnato in Atalanta-Venezia 3-1?

L'Atalanta ha segnato tre gol nella prima mezz'ora: Kessie al 4' con un pallonetto, poi Krstovic al 6' di testa e al 30'. Per il Venezia ha accorciato Hainaut al 37'. Nella ripresa l'Atalanta è rimasta in dieci per l'espulsione di Elmas, decisa dopo una revisione al VAR.

Chi ha segnato in Torino-Udinese 2-1?

Il Torino è passato in vantaggio al 37' con Bragança, primo gol in Serie A, sulla respinta del palo colpito da Che Adams. Ekkelenkamp ha pareggiato al 43'. Al 67' Kulenovic ha segnato il 2-1 a porta vuota dopo lo scontro tra il portiere Okoye e il compagno Bertola.

Quanti punti ha il Venezia dopo sei giornate?

Il Venezia di Giovanni Stroppa è ultimo in classifica a zero punti, con sei sconfitte nelle prime sei partite di campionato. Contro l'Atalanta la squadra ha tenuto il possesso per il 62% del tempo e ha colpito due legni, ma ha subito tre gol nella prima mezz'ora.