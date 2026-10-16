L'Atalanta batte 3-1 il Pafos, giovedì 15 ottobre 2026 a Bergamo, nella prima giornata della fase campionato di Conference League. Elmas apre le marcature al 1', Raspadori raddoppia su rigore al 18' e Scamacca segna il tris al 44'. All'88' Biel firma il gol dei ciprioti. La squadra di Maurizio Sarri parte con tre punti all'esordio nella competizione.

Le scelte di Sarri

Sarri schiera il 4-2-3-1 e cambia molto rispetto all'ultima partita di campionato. In porta gioca Carnesecchi, la difesa è formata da Zappacosta, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi. Pasalic e Gaetano compongono la coppia di centrocampo, Elmas, Raspadori e Zalewski agiscono alle spalle di Scamacca. Scalvini e Kessié sono fuori per infortunio.

Il Pafos del portoghese Ricardo Sá Pinto risponde con Majecki in porta, il capitano David Luiz al centro della difesa e Biel in attacco.

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Elmas dopo meno di un minuto

L'Atalanta passa subito. Raspadori scappa sulla destra e mette in mezzo, Scamacca prolunga di prima e Elmas calcia in rete dal centro dell'area: il cronometro segna meno di un minuto di gioco.

Al 16' Bruno atterra Zalewski in area e l'arbitro svedese Ladebäck indica il dischetto. Al 18' Raspadori trasforma il rigore del 2-0, ma durante l'esultanza avverte un problema muscolare. Sarri lo sostituisce poco dopo con De Ketelaere.

Scamacca chiude il primo tempo

Al 24' il Pafos spreca la sua occasione più nitida: il tiro finisce alto da buona posizione. Al 37' i ciprioti perdono David Luiz per infortunio, al suo posto entra Sema.

Al 44' l'Atalanta trova il terzo gol. De Ketelaere serve in profondità Scamacca, che si presenta davanti a Majecki e segna il 3-0.

Gestione nella ripresa e gol di Biel

Nel secondo tempo l'Atalanta abbassa i ritmi. Al 49' Majecki devia in angolo un tiro di Zalewski, al 60' una punizione di Gaetano da circa 25 metri sfiora il palo. Sarri inserisce Ederson e Samardzic al posto di Pasalic e Zalewski e all'80' fa debuttare Idele, centrocampista classe 2007.

All'88' Biel accorcia con un destro in diagonale dentro l'area e fissa il punteggio sul 3-1.

Atalanta a tre punti, ora la trasferta di Amsterdam

L'Atalanta parte con tre punti nella fase campionato di Conference League. Giovedì 22 ottobre alle 21 i nerazzurri giocano ad Amsterdam contro l'Ajax, nella sfida più prestigiosa del loro girone unico.

Domande frequenti

Come è finita Atalanta-Pafos in Conference League?

Atalanta-Pafos è finita 3-1, giovedì 15 ottobre 2026 a Bergamo, nella prima giornata della fase campionato di Conference League. Per i nerazzurri hanno segnato Elmas al 1', Raspadori su rigore al 18' e Scamacca al 44'. All'88' Biel ha realizzato il gol della bandiera del Pafos.

Cosa è successo a Raspadori in Atalanta-Pafos?

Giacomo Raspadori ha segnato su rigore il 2-0 al 18' di Atalanta-Pafos, poi ha accusato un problema muscolare durante l'esultanza. L'attaccante ha lasciato il campo pochi minuti dopo ed è stato sostituito da De Ketelaere, che al 44' ha servito a Scamacca l'assist del 3-0.

Chi ha esordito con l'Atalanta contro il Pafos?

Contro il Pafos l'Atalanta ha giocato la sua prima partita di sempre in Conference League. All'80' Maurizio Sarri ha mandato in campo Idele, centrocampista nato nel 2007, al debutto in prima squadra. Nella ripresa sono entrati anche Ederson e Samardzic al posto di Pasalic e Zalewski.

Quando gioca l'Atalanta la prossima partita di Conference League?

L'Atalanta torna in campo in Conference League giovedì 22 ottobre 2026 alle 21 ad Amsterdam contro l'Ajax, nella seconda giornata della fase campionato. I nerazzurri arrivano alla sfida con tre punti, conquistati grazie al 3-1 sul Pafos all'esordio nella competizione.