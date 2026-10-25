Atalanta-Frosinone 4-4, pareggio pirotecnico a Bergamo: doppiette di Krstović e Schmid, Terzic firma il pari all'82
Otto gol alla New Balance Arena nell'ottava giornata di Serie A: i ciociari passano dopo un minuto, la squadra di Sarri ribalta e va sul 4-3 a inizio ripresa con Ederson su rigore ed Elmas, poi il Frosinone di Alvini la riprende nel finale.
Atalanta e Frosinone pareggiano 4-4 a Bergamo nell'ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre 2026, in una partita da otto gol. Per i nerazzurri di Maurizio Sarri segnano Krstović due volte, Ederson su rigore ed Elmas. Per il Frosinone di Alvini vanno a segno Schmid con una doppietta, Calò e Terzic, autore del 4-4 all'82'.
Il primo tempo: cinque gol in 45 minuti
La partita si accende subito. Al primo minuto il Frosinone è già avanti con Romano Schmid, che batte Carnesecchi.
L'Atalanta reagisce e pareggia al 14' con Nikola Krstović, ma tre minuti dopo Schmid firma la sua doppietta: 1-2.
I nerazzurri non mollano. Al 33' Ederson trasforma il rigore del 2-2 e allo scadere del primo tempo Krstović firma la doppietta personale e il sorpasso: si va al riposo sul 3-2.
La ripresa: Calò, Elmas e il pari di Terzic
Il secondo tempo riparte con lo stesso ritmo. Al 48' Calò pareggia per il Frosinone, ma due minuti dopo Elmas riporta avanti l'Atalanta sul 4-3.
La squadra di Sarri sembra avere in mano la partita, ma il Frosinone non si arrende. All'82' Terzic trova il gol del 4-4 che chiude una partita spettacolare.
I numeri della partita
Statistica
Atalanta
Frosinone
Possesso palla
50%
50%
Tiri totali
17
22
Tiri in porta
7
9
Calci d'angolo
8
9
Ammonizioni
1
4
Il Frosinone ha tirato più dell'Atalanta, 22 conclusioni contro 17, con 9 tiri nello specchio.
Il tabellino
Atalanta-Frosinone 4-4 (primo tempo 3-2)
Marcatori: 1' Schmid (F), 14' Krstović (A), 17' Schmid (F), 33' rig. Ederson (A), 45' Krstović (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)
Atalanta (all. Sarri): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obrić, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović.
Frosinone (all. Alvini): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
La classifica
Con questo pareggio l'Atalanta sale a 10 punti, mentre il Frosinone arriva a 14 e si conferma una delle sorprese del campionato, nella parte alta della classifica.
Domande frequenti
Come è finita Atalanta-Frosinone?
Atalanta-Frosinone è finita 4-4, domenica 25 ottobre 2026 a Bergamo nell'ottava giornata di Serie A. Per l'Atalanta hanno segnato Krstović con una doppietta, Ederson su rigore ed Elmas. Per il Frosinone Schmid con una doppietta, Calò e Terzic, autore del pareggio all'82'.
Chi ha segnato in Atalanta-Frosinone 4-4?
In Atalanta-Frosinone 4-4 hanno segnato Schmid al 1' e al 17', Krstović al 14' e al 45', Ederson su rigore al 33', Calò al 48', Elmas al 50' e Terzic all'82'. Il primo tempo si era chiuso sul 3-2 per l'Atalanta di Sarri.