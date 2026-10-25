Atalanta e Frosinone pareggiano 4-4 a Bergamo nell'ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre 2026, in una partita da otto gol. Per i nerazzurri di Maurizio Sarri segnano Krstović due volte, Ederson su rigore ed Elmas. Per il Frosinone di Alvini vanno a segno Schmid con una doppietta, Calò e Terzic, autore del 4-4 all'82'.

Il primo tempo: cinque gol in 45 minuti

La partita si accende subito. Al primo minuto il Frosinone è già avanti con Romano Schmid, che batte Carnesecchi.

L'Atalanta reagisce e pareggia al 14' con Nikola Krstović, ma tre minuti dopo Schmid firma la sua doppietta: 1-2.

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I nerazzurri non mollano. Al 33' Ederson trasforma il rigore del 2-2 e allo scadere del primo tempo Krstović firma la doppietta personale e il sorpasso: si va al riposo sul 3-2.

La ripresa: Calò, Elmas e il pari di Terzic

Il secondo tempo riparte con lo stesso ritmo. Al 48' Calò pareggia per il Frosinone, ma due minuti dopo Elmas riporta avanti l'Atalanta sul 4-3.

La squadra di Sarri sembra avere in mano la partita, ma il Frosinone non si arrende. All'82' Terzic trova il gol del 4-4 che chiude una partita spettacolare.

I numeri della partita

Statistica Atalanta Frosinone Possesso palla 50% 50% Tiri totali 17 22 Tiri in porta 7 9 Calci d'angolo 8 9 Ammonizioni 1 4

Il Frosinone ha tirato più dell'Atalanta, 22 conclusioni contro 17, con 9 tiri nello specchio.

Il tabellino

Atalanta-Frosinone 4-4 (primo tempo 3-2)

Marcatori: 1' Schmid (F), 14' Krstović (A), 17' Schmid (F), 33' rig. Ederson (A), 45' Krstović (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)

Atalanta (all. Sarri): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obrić, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović.

Frosinone (all. Alvini): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

La classifica

Con questo pareggio l'Atalanta sale a 10 punti, mentre il Frosinone arriva a 14 e si conferma una delle sorprese del campionato, nella parte alta della classifica.

Domande frequenti

Come è finita Atalanta-Frosinone?

Atalanta-Frosinone è finita 4-4, domenica 25 ottobre 2026 a Bergamo nell'ottava giornata di Serie A. Per l'Atalanta hanno segnato Krstović con una doppietta, Ederson su rigore ed Elmas. Per il Frosinone Schmid con una doppietta, Calò e Terzic, autore del pareggio all'82'.

Chi ha segnato in Atalanta-Frosinone 4-4?

In Atalanta-Frosinone 4-4 hanno segnato Schmid al 1' e al 17', Krstović al 14' e al 45', Ederson su rigore al 33', Calò al 48', Elmas al 50' e Terzic all'82'. Il primo tempo si era chiuso sul 3-2 per l'Atalanta di Sarri.