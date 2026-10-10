Ascolti tv di venerdì 9 ottobre 2026: The Voice Senior al 24,3% batte il GF Vip, Affari Tuoi vince l'access
Antonella Clerici domina il venerdì di Rai1 con quasi 3,4 milioni di spettatori, mentre Quarto Grado e Fratelli di Crozza guidano il gruppo delle reti minori.
Venerdì 9 ottobre 2026 la prima serata va a The Voice Senior: il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici raccoglie 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share. Su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello Vip si ferma a 1.722.000 spettatori (15,2%). In access Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna con 4.350.000 spettatori.
La prima serata
La sfida del venerdì non ha storia. The Voice Senior chiude con 3.386.000 spettatori e il 24,3%, con un vantaggio di 1.664.000 spettatori sul Grande Fratello Vip, fermo a 1.722.000 e al 15,2%. Il reality di Canale 5 resta sotto la settima puntata, che aveva totalizzato 1.778.000 spettatori e il 16%.
Alle spalle delle due ammiraglie si piazza Quarto Grado: il programma di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tocca 999.000 spettatori e l'8,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza porta a casa 959.000 spettatori e il 5,5%. Su Italia1 il film Land of Bad, con Liam Hemsworth, arriva a 823.000 spettatori (5,1%), poco sopra Propaganda Live di Diego Bianchi su La7, che segna 791.000 spettatori e il 6,3%.
Su Rai2 la serie Estranei ottiene 776.000 spettatori e il 4,7% (783.000 e 4,3% il primo episodio, 770.000 e 5,1% il secondo). Rai3 si ferma al 2,6% con il film Holland e 449.000 spettatori. Su Tv8 Pechino Express, raccontato da Costantino della Gherardesca, raccoglie 325.000 spettatori e il 2,3%.
In seconda serata su Canale 5 GF Vip Night conquista 799.000 spettatori e il 22,1%, seguito da GF Vip Live con 541.000 e il 16,9%. Su Rai1 Tv7 ottiene 539.000 spettatori (10,5%) e Sottovoce e dintorni 246.000 (8,7%). Su Italia1 il film 13 Hours fa 307.000 spettatori e il 5,3%, sul Nove Vajont, una tragedia italiana 273.000 (3,0%). Rete4 propone Rosy Abate con 175.000 spettatori (5,0%), Rai2 Nino La Rocca, una vita sul ring con 187.000 (2,0%), Rai3 Radix e A voce nuda con 149.000 (1,2%) e 105.000 (1,1%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
The Voice Senior
3.386.000
24,3%
Rai2
Estranei
776.000
4,7%
Rai3
Holland
449.000
2,6%
Rete4
Quarto Grado
999.000
8,1%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.722.000
15,2%
Italia1
Land of Bad
823.000
5,1%
La7
Propaganda Live
791.000
6,3%
Tv8
Pechino Express
325.000
2,3%
Nove
Fratelli di Crozza
959.000
5,5%
Access prime time
Affari Tuoi vince la fascia con 4.350.000 spettatori e il 22,8%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.026.000 spettatori e il 21,1%, preceduta da Gira la Ruota della Fortuna con 3.311.000 e il 18,1%. Il Tg1 delle 20 raggiunge 4.310.000 spettatori (24,9%), il Tg5 3.278.000 (18,7%). Su La7 Otto e mezzo ottiene 1.573.000 spettatori e l'8,3%, Un posto al sole su Rai3 1.454.000 e il 7,6%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.310.000
24,9%
Rai1
Cinque minuti
3.705.000
20,8%
Rai1
Affari Tuoi
4.350.000
22,8%
Rai1
Presentazione The Voice Senior
3.569.000
19,0%
Rai2
Tg2
808.000
4,4%
Rai2
Tg2 Post
482.000
2,5%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.108.000
6,1%
Rai3
Un posto al sole
1.454.000
7,6%
Rete4
10 minuti
964.000
6,5%
Rete4
La Promessa
948.000
5,6%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
851.000
4,7%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
724.000
3,8%
Canale5
Tg5
3.278.000
18,7%
Canale5
Gira la Ruota della Fortuna
3.311.000
18,1%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.026.000
21,1%
Italia1
N.C.I.S.
1.081.000
5,7%
La7
TgLa7
1.471.000
8,4%
La7
Otto e mezzo
1.573.000
8,3%
Tv8
Foodish
493.000
2,6%
Nove
Cash or Trash
678.000
3,6%
Il preserale
Reazione a catena si conferma il programma più forte della fascia: la sfida finale tocca 3.862.000 spettatori e il 25,3%, L'intesa vincente 2.716.000 e il 22,6%. Su Canale 5 Caduta libera passa da 1.505.000 spettatori (13,9%) a 2.050.000 (14,8%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 tocca il 14,5% con 2.252.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena, L'intesa vincente
2.716.000
22,6%
Rai1
Reazione a catena
3.862.000
25,3%
Rai2
I mestieri di Mirko
227.000
3,0%
Rai2
Bielorussia-Italia
496.000
3,9%
Rai3
Tg3
1.717.000
13,1%
Rai3
TgRegione
2.252.000
14,5%
Rai3
Blob + Fin che la barca va (prima parte)
882.000
5,2%
Rai3
Blob + Fin che la barca va (seconda parte)
858.000
4,9%
Rete4
Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino
356.000
4,3%
Rete4
Tg4
796.000
6,1%
Canale5
Caduta libera, Inizia la sfida
1.505.000
13,9%
Canale5
Caduta libera
2.050.000
14,8%
Italia1
Studio Aperto
554.000
5,5%
Italia1
Grande Fratello Vip
368.000
3,2%
Italia1
Studio Aperto Mag
386.000
2,9%
Italia1
C.S.I.
574.000
3,4%
La7
Ignoto X
369.000
2,9%
Tv8
4 Ristoranti
429.000
2,7%
Nove
Little Big Italy
248.000
2,7%
Nove
Cash or Trash, Chi offre di più?
446.000
2,8%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina News parte con 237.000 spettatori (13,2%) e sale a 639.000 (17,5%), il Tg1 delle 8 tocca 1.018.000 spettatori (23,0%) e UnoMattina 832.000 (21,6%). Storie italiane ottiene 711.000 (18,7%) e 778.000 (16,2%). Su Canale 5 il Tg5 delle 8 arriva a 1.058.000 spettatori e al 24,1%, Mattino Cinque fa 809.000 (20,9%) e 772.000 (20,5%). Su Rai3 Buongiorno Regione sale all'11,3%, su Rete4 Ore 11 tocca il 9,1%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
237.000
13,2%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
639.000
17,5%
Rai1
Tg1
1.018.000
23,0%
Rai1
UnoMattina
832.000
21,6%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
711.000
18,7%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
778.000
16,2%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
54.000
1,4%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
106.000
2,4%
Rai2
Tg2
127.000
3,1%
Rai2
Radio2 Social Club
120.000
3,1%
Rai2
Tg2 Italia Europa
179.000
4,7%
Rai2
Tg2 Flash + Sport (prima parte)
148.000
3,5%
Rai2
Tg2 Flash + Sport (seconda parte)
181.000
4,0%
Rai2
Un'estate a Maiorca
310.000
4,5%
Rai3
Buongiorno Italia
358.000
9,9%
Rai3
Buongiorno Regione
487.000
11,3%
Rai3
Agorà (prima parte)
187.000
4,5%
Rai3
Agorà (seconda parte)
166.000
4,5%
Rai3
Agorà (terza parte)
148.000
3,9%
Rai3
Elisir (prima parte)
192.000
4,8%
Rai3
Elisir (seconda parte)
309.000
6,2%
Rete4
La Promessa
183.000
4,3%
Rete4
Terra Amara
224.000
5,2%
Rete4
Segreti di famiglia
173.000
4,6%
Rete4
Tempesta d'amore
208.000
5,5%
Rete4
Ore 11
448.000
9,1%
Canale5
Prima pagina Tg5
616.000
20,0%
Canale5
Tg5
1.058.000
24,1%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
809.000
20,9%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
772.000
20,5%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
49.000
1,2%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
50.000
1,2%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
97.000
2,5%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
111.000
3,0%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali (primo episodio)
129.000
3,1%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali (secondo episodio)
236.000
3,9%
La7
Omnibus News
121.000
3,2%
La7
TgLa7
214.000
4,9%
La7
Omnibus Dibattito
216.000
5,3%
La7
Coffee Break
190.000
5,0%
La7
L'aria che tira
255.000
5,0%
Il mezzogiorno
È sempre mezzogiorno su Rai1 raccoglie 1.698.000 spettatori e il 18,4%. Il Tg1 delle 13.30 vola a 2.990.000 spettatori e al 25,6%, il Tg5 delle 13 a 2.654.000 e al 23,1%. Forum su Canale 5 si attesta a 1.167.000 spettatori (17,5%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 segna 2.207.000 spettatori e il 19,7%, il Tg2 delle 13 1.368.000 (12,0%) e Studio Aperto 1.145.000 (12,4%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.698.000
18,4%
Rai1
Tg1
2.990.000
25,6%
Rai1
Tg1 Economia
2.134.000
19,0%
Rai2
Tg2
1.368.000
12,0%
Rai2
Tg2 Sì, viaggiare
699.000
6,1%
Rai3
Tg3
782.000
10,6%
Rai3
FuoriTg
641.000
7,2%
Rai3
Quante storie + Passato e presente (prima parte)
503.000
4,7%
Rai3
Quante storie + Passato e presente (seconda parte)
394.000
3,4%
Rai3
TgRegione
2.207.000
19,7%
Rai3
Tg3
1.227.000
11,6%
Rete4
Tg4
683.000
9,8%
Rete4
Ore 11 Cronaca
701.000
8,1%
Rete4
Ore 11 Saluti
633.000
6,5%
Canale5
Forum
1.167.000
17,5%
Canale5
Tg5
2.654.000
23,1%
Italia1
Studio Aperto
1.145.000
12,4%
Italia1
Grande Fratello Vip
562.000
5,1%
Italia1
Sport Mediaset
655.000
5,6%
Italia1
Sport Mediaset Extra
407.000
3,6%
La7
L'aria che tira Oggi
395.000
4,1%
La7
TgLa7
677.000
5,9%
Tv8
4 Ristoranti
110.000
1,7%
Tv8
Foodish
207.000
1,9%
Il pomeriggio
Canale 5 vince il primo pomeriggio. Uomini e donne raccoglie 2.233.000 spettatori (23,8%) e 2.104.000 (25,6%) nelle due parti, Tutto per la mia famiglia 2.024.000 e il 25,5%, Forbidden Fruit 2.062.000 (19,3%) e Beautiful 1.893.000 (16,8%). Su Rai1 La volta buona ottiene 1.382.000 (13,6%) e 1.311.000 (15,4%), Il paradiso delle signore 1.228.000 (15,4%). Più tardi Vita in diretta arriva a 1.669.000 spettatori e al 19,7%, davanti a Dentro la notizia. Su Rai2 Ore 14 tocca 659.000 spettatori (6,4%), su Rai3 Geo 849.000 (9,9%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.382.000
13,6%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.311.000
15,4%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.228.000
15,4%
Rai1
Tg1
962.000
13,1%
Rai1
Presentazione Vita in diretta
1.400.000
18,5%
Rai1
Vita in diretta
1.669.000
19,7%
Rai2
2 di Picche
529.000
4,7%
Rai2
Ore 14
659.000
6,4%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
404.000
4,8%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
484.000
6,5%
Rai3
Berg-a-Mundi + Geo: gusto italiano (prima parte)
269.000
3,2%
Rai3
Berg-a-Mundi + Geo: gusto italiano (seconda parte)
361.000
4,7%
Rai3
Aspettando Geo
559.000
7,5%
Rai3
Geo
849.000
9,9%
Rete4
La signora in giallo
769.000
6,6%
Rete4
Lo sportello di Forum
699.000
6,8%
Rete4
Diario del giorno
571.000
7,0%
Canale5
Beautiful
1.893.000
16,8%
Canale5
Forbidden Fruit
2.062.000
19,3%
Canale5
Uomini e donne (prima parte)
2.233.000
23,8%
Canale5
Uomini e donne (seconda parte)
2.104.000
25,6%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
2.024.000
25,5%
Canale5
Dentro la notizia
1.458.000
19,5%
Canale5
Dentro la notizia + Saluti (prima parte)
1.252.000
15,8%
Canale5
Dentro la notizia + Saluti (seconda parte)
1.211.000
13,3%
Italia1
I Simpson
383.000
3,6%
Italia1
NCIS: Los Angeles (primo episodio)
291.000
3,0%
Italia1
NCIS: Los Angeles (secondo episodio)
391.000
4,7%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
352.000
4,7%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
335.000
4,2%
La7
Presentazione Tagadà
460.000
4,4%
La7
Tagadà
388.000
4,5%
La7
Tagadà Focus
254.000
3,4%
La7
La Torre di Babele Doc
191.000
2,4%
Tv8
Formula 1
204.000
2,0%
Tv8
Gp di Singapore, qualifiche Sprint
222.000
2,2%
Tv8
4 Ristoranti
147.000
1,9%
Tv8
Amore al primo sguardo
133.000
1,5%
Nove
Cash or Trash: quando tutto è iniziato
138.000
2,2%
Nove
Cash or Trash, Chi offre di più?
230.000
2,1%
Nove
The Cage: prendi e scappa (prima parte)
262.000
2,4%
Nove
The Cage: prendi e scappa (seconda parte)
201.000
2,2%
Nove
Faking It: bugie criminali
117.000
1,5%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di venerdì 9 ottobre 2026?
La prima serata di venerdì 9 ottobre 2026 è andata a The Voice Senior su Rai1, condotto da Antonella Clerici, con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.722.000 spettatori e al 15,2%, con un distacco di 1.664.000 spettatori.
Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 9 ottobre 2026?
L'ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 9 ottobre 2026 su Canale 5, ha raccolto 1.722.000 spettatori e il 15,2% di share. La settima puntata si era chiusa con 1.778.000 spettatori e il 16%. In seconda serata GF Vip Night ha ottenuto 799.000 spettatori e il 22,1%.
Chi ha vinto l'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 9 ottobre?
Venerdì 9 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha vinto l'access prime time con 4.350.000 spettatori e il 22,8% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha risposto con 4.026.000 spettatori e il 21,1%, preceduta da Gira la Ruota della Fortuna con 3.311.000 spettatori e il 18,1%.
Come è andato il pomeriggio tv di venerdì 9 ottobre 2026?
Nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre 2026 Uomini e donne su Canale 5 ha raggiunto 2.233.000 spettatori (23,8%) e 2.104.000 (25,6%), Tutto per la mia famiglia 2.024.000 e il 25,5%. Su Rai1 Vita in diretta ha ottenuto 1.669.000 spettatori e il 19,7%, La volta buona 1.382.000 e il 13,6%.