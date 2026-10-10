Venerdì 9 ottobre 2026 la prima serata va a The Voice Senior: il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici raccoglie 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share. Su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello Vip si ferma a 1.722.000 spettatori (15,2%). In access Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna con 4.350.000 spettatori.

La prima serata

La sfida del venerdì non ha storia. The Voice Senior chiude con 3.386.000 spettatori e il 24,3%, con un vantaggio di 1.664.000 spettatori sul Grande Fratello Vip, fermo a 1.722.000 e al 15,2%. Il reality di Canale 5 resta sotto la settima puntata, che aveva totalizzato 1.778.000 spettatori e il 16%.

Alle spalle delle due ammiraglie si piazza Quarto Grado: il programma di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tocca 999.000 spettatori e l'8,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza porta a casa 959.000 spettatori e il 5,5%. Su Italia1 il film Land of Bad, con Liam Hemsworth, arriva a 823.000 spettatori (5,1%), poco sopra Propaganda Live di Diego Bianchi su La7, che segna 791.000 spettatori e il 6,3%.

Su Rai2 la serie Estranei ottiene 776.000 spettatori e il 4,7% (783.000 e 4,3% il primo episodio, 770.000 e 5,1% il secondo). Rai3 si ferma al 2,6% con il film Holland e 449.000 spettatori. Su Tv8 Pechino Express, raccontato da Costantino della Gherardesca, raccoglie 325.000 spettatori e il 2,3%.

In seconda serata su Canale 5 GF Vip Night conquista 799.000 spettatori e il 22,1%, seguito da GF Vip Live con 541.000 e il 16,9%. Su Rai1 Tv7 ottiene 539.000 spettatori (10,5%) e Sottovoce e dintorni 246.000 (8,7%). Su Italia1 il film 13 Hours fa 307.000 spettatori e il 5,3%, sul Nove Vajont, una tragedia italiana 273.000 (3,0%). Rete4 propone Rosy Abate con 175.000 spettatori (5,0%), Rai2 Nino La Rocca, una vita sul ring con 187.000 (2,0%), Rai3 Radix e A voce nuda con 149.000 (1,2%) e 105.000 (1,1%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 The Voice Senior 3.386.000 24,3% Rai2 Estranei 776.000 4,7% Rai3 Holland 449.000 2,6% Rete4 Quarto Grado 999.000 8,1% Canale5 Grande Fratello Vip 1.722.000 15,2% Italia1 Land of Bad 823.000 5,1% La7 Propaganda Live 791.000 6,3% Tv8 Pechino Express 325.000 2,3% Nove Fratelli di Crozza 959.000 5,5%

Access prime time

Affari Tuoi vince la fascia con 4.350.000 spettatori e il 22,8%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.026.000 spettatori e il 21,1%, preceduta da Gira la Ruota della Fortuna con 3.311.000 e il 18,1%. Il Tg1 delle 20 raggiunge 4.310.000 spettatori (24,9%), il Tg5 3.278.000 (18,7%). Su La7 Otto e mezzo ottiene 1.573.000 spettatori e l'8,3%, Un posto al sole su Rai3 1.454.000 e il 7,6%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.310.000 24,9% Rai1 Cinque minuti 3.705.000 20,8% Rai1 Affari Tuoi 4.350.000 22,8% Rai1 Presentazione The Voice Senior 3.569.000 19,0% Rai2 Tg2 808.000 4,4% Rai2 Tg2 Post 482.000 2,5% Rai3 Il cavallo e la torre 1.108.000 6,1% Rai3 Un posto al sole 1.454.000 7,6% Rete4 10 minuti 964.000 6,5% Rete4 La Promessa 948.000 5,6% Rete4 Realpolitik (prima parte) 851.000 4,7% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 724.000 3,8% Canale5 Tg5 3.278.000 18,7% Canale5 Gira la Ruota della Fortuna 3.311.000 18,1% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.026.000 21,1% Italia1 N.C.I.S. 1.081.000 5,7% La7 TgLa7 1.471.000 8,4% La7 Otto e mezzo 1.573.000 8,3% Tv8 Foodish 493.000 2,6% Nove Cash or Trash 678.000 3,6%

Il preserale

Reazione a catena si conferma il programma più forte della fascia: la sfida finale tocca 3.862.000 spettatori e il 25,3%, L'intesa vincente 2.716.000 e il 22,6%. Su Canale 5 Caduta libera passa da 1.505.000 spettatori (13,9%) a 2.050.000 (14,8%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 tocca il 14,5% con 2.252.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena, L'intesa vincente 2.716.000 22,6% Rai1 Reazione a catena 3.862.000 25,3% Rai2 I mestieri di Mirko 227.000 3,0% Rai2 Bielorussia-Italia 496.000 3,9% Rai3 Tg3 1.717.000 13,1% Rai3 TgRegione 2.252.000 14,5% Rai3 Blob + Fin che la barca va (prima parte) 882.000 5,2% Rai3 Blob + Fin che la barca va (seconda parte) 858.000 4,9% Rete4 Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino 356.000 4,3% Rete4 Tg4 796.000 6,1% Canale5 Caduta libera, Inizia la sfida 1.505.000 13,9% Canale5 Caduta libera 2.050.000 14,8% Italia1 Studio Aperto 554.000 5,5% Italia1 Grande Fratello Vip 368.000 3,2% Italia1 Studio Aperto Mag 386.000 2,9% Italia1 C.S.I. 574.000 3,4% La7 Ignoto X 369.000 2,9% Tv8 4 Ristoranti 429.000 2,7% Nove Little Big Italy 248.000 2,7% Nove Cash or Trash, Chi offre di più? 446.000 2,8%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina News parte con 237.000 spettatori (13,2%) e sale a 639.000 (17,5%), il Tg1 delle 8 tocca 1.018.000 spettatori (23,0%) e UnoMattina 832.000 (21,6%). Storie italiane ottiene 711.000 (18,7%) e 778.000 (16,2%). Su Canale 5 il Tg5 delle 8 arriva a 1.058.000 spettatori e al 24,1%, Mattino Cinque fa 809.000 (20,9%) e 772.000 (20,5%). Su Rai3 Buongiorno Regione sale all'11,3%, su Rete4 Ore 11 tocca il 9,1%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 237.000 13,2% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 639.000 17,5% Rai1 Tg1 1.018.000 23,0% Rai1 UnoMattina 832.000 21,6% Rai1 Storie italiane (prima parte) 711.000 18,7% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 778.000 16,2% Rai2 Baywatch (primo episodio) 54.000 1,4% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 106.000 2,4% Rai2 Tg2 127.000 3,1% Rai2 Radio2 Social Club 120.000 3,1% Rai2 Tg2 Italia Europa 179.000 4,7% Rai2 Tg2 Flash + Sport (prima parte) 148.000 3,5% Rai2 Tg2 Flash + Sport (seconda parte) 181.000 4,0% Rai2 Un'estate a Maiorca 310.000 4,5% Rai3 Buongiorno Italia 358.000 9,9% Rai3 Buongiorno Regione 487.000 11,3% Rai3 Agorà (prima parte) 187.000 4,5% Rai3 Agorà (seconda parte) 166.000 4,5% Rai3 Agorà (terza parte) 148.000 3,9% Rai3 Elisir (prima parte) 192.000 4,8% Rai3 Elisir (seconda parte) 309.000 6,2% Rete4 La Promessa 183.000 4,3% Rete4 Terra Amara 224.000 5,2% Rete4 Segreti di famiglia 173.000 4,6% Rete4 Tempesta d'amore 208.000 5,5% Rete4 Ore 11 448.000 9,1% Canale5 Prima pagina Tg5 616.000 20,0% Canale5 Tg5 1.058.000 24,1% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 809.000 20,9% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 772.000 20,5% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 49.000 1,2% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 50.000 1,2% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 97.000 2,5% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 111.000 3,0% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali (primo episodio) 129.000 3,1% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali (secondo episodio) 236.000 3,9% La7 Omnibus News 121.000 3,2% La7 TgLa7 214.000 4,9% La7 Omnibus Dibattito 216.000 5,3% La7 Coffee Break 190.000 5,0% La7 L'aria che tira 255.000 5,0%

Il mezzogiorno

È sempre mezzogiorno su Rai1 raccoglie 1.698.000 spettatori e il 18,4%. Il Tg1 delle 13.30 vola a 2.990.000 spettatori e al 25,6%, il Tg5 delle 13 a 2.654.000 e al 23,1%. Forum su Canale 5 si attesta a 1.167.000 spettatori (17,5%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 segna 2.207.000 spettatori e il 19,7%, il Tg2 delle 13 1.368.000 (12,0%) e Studio Aperto 1.145.000 (12,4%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.698.000 18,4% Rai1 Tg1 2.990.000 25,6% Rai1 Tg1 Economia 2.134.000 19,0% Rai2 Tg2 1.368.000 12,0% Rai2 Tg2 Sì, viaggiare 699.000 6,1% Rai3 Tg3 782.000 10,6% Rai3 FuoriTg 641.000 7,2% Rai3 Quante storie + Passato e presente (prima parte) 503.000 4,7% Rai3 Quante storie + Passato e presente (seconda parte) 394.000 3,4% Rai3 TgRegione 2.207.000 19,7% Rai3 Tg3 1.227.000 11,6% Rete4 Tg4 683.000 9,8% Rete4 Ore 11 Cronaca 701.000 8,1% Rete4 Ore 11 Saluti 633.000 6,5% Canale5 Forum 1.167.000 17,5% Canale5 Tg5 2.654.000 23,1% Italia1 Studio Aperto 1.145.000 12,4% Italia1 Grande Fratello Vip 562.000 5,1% Italia1 Sport Mediaset 655.000 5,6% Italia1 Sport Mediaset Extra 407.000 3,6% La7 L'aria che tira Oggi 395.000 4,1% La7 TgLa7 677.000 5,9% Tv8 4 Ristoranti 110.000 1,7% Tv8 Foodish 207.000 1,9%

Il pomeriggio

Canale 5 vince il primo pomeriggio. Uomini e donne raccoglie 2.233.000 spettatori (23,8%) e 2.104.000 (25,6%) nelle due parti, Tutto per la mia famiglia 2.024.000 e il 25,5%, Forbidden Fruit 2.062.000 (19,3%) e Beautiful 1.893.000 (16,8%). Su Rai1 La volta buona ottiene 1.382.000 (13,6%) e 1.311.000 (15,4%), Il paradiso delle signore 1.228.000 (15,4%). Più tardi Vita in diretta arriva a 1.669.000 spettatori e al 19,7%, davanti a Dentro la notizia. Su Rai2 Ore 14 tocca 659.000 spettatori (6,4%), su Rai3 Geo 849.000 (9,9%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.382.000 13,6% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.311.000 15,4% Rai1 Il paradiso delle signore 1.228.000 15,4% Rai1 Tg1 962.000 13,1% Rai1 Presentazione Vita in diretta 1.400.000 18,5% Rai1 Vita in diretta 1.669.000 19,7% Rai2 2 di Picche 529.000 4,7% Rai2 Ore 14 659.000 6,4% Rai2 BellaMa' (prima parte) 404.000 4,8% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 484.000 6,5% Rai3 Berg-a-Mundi + Geo: gusto italiano (prima parte) 269.000 3,2% Rai3 Berg-a-Mundi + Geo: gusto italiano (seconda parte) 361.000 4,7% Rai3 Aspettando Geo 559.000 7,5% Rai3 Geo 849.000 9,9% Rete4 La signora in giallo 769.000 6,6% Rete4 Lo sportello di Forum 699.000 6,8% Rete4 Diario del giorno 571.000 7,0% Canale5 Beautiful 1.893.000 16,8% Canale5 Forbidden Fruit 2.062.000 19,3% Canale5 Uomini e donne (prima parte) 2.233.000 23,8% Canale5 Uomini e donne (seconda parte) 2.104.000 25,6% Canale5 Tutto per la mia famiglia 2.024.000 25,5% Canale5 Dentro la notizia 1.458.000 19,5% Canale5 Dentro la notizia + Saluti (prima parte) 1.252.000 15,8% Canale5 Dentro la notizia + Saluti (seconda parte) 1.211.000 13,3% Italia1 I Simpson 383.000 3,6% Italia1 NCIS: Los Angeles (primo episodio) 291.000 3,0% Italia1 NCIS: Los Angeles (secondo episodio) 391.000 4,7% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 352.000 4,7% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 335.000 4,2% La7 Presentazione Tagadà 460.000 4,4% La7 Tagadà 388.000 4,5% La7 Tagadà Focus 254.000 3,4% La7 La Torre di Babele Doc 191.000 2,4% Tv8 Formula 1 204.000 2,0% Tv8 Gp di Singapore, qualifiche Sprint 222.000 2,2% Tv8 4 Ristoranti 147.000 1,9% Tv8 Amore al primo sguardo 133.000 1,5% Nove Cash or Trash: quando tutto è iniziato 138.000 2,2% Nove Cash or Trash, Chi offre di più? 230.000 2,1% Nove The Cage: prendi e scappa (prima parte) 262.000 2,4% Nove The Cage: prendi e scappa (seconda parte) 201.000 2,2% Nove Faking It: bugie criminali 117.000 1,5%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di venerdì 9 ottobre 2026?

La prima serata di venerdì 9 ottobre 2026 è andata a The Voice Senior su Rai1, condotto da Antonella Clerici, con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.722.000 spettatori e al 15,2%, con un distacco di 1.664.000 spettatori.

Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 9 ottobre 2026?

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 9 ottobre 2026 su Canale 5, ha raccolto 1.722.000 spettatori e il 15,2% di share. La settima puntata si era chiusa con 1.778.000 spettatori e il 16%. In seconda serata GF Vip Night ha ottenuto 799.000 spettatori e il 22,1%.

Chi ha vinto l'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 9 ottobre?

Venerdì 9 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha vinto l'access prime time con 4.350.000 spettatori e il 22,8% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha risposto con 4.026.000 spettatori e il 21,1%, preceduta da Gira la Ruota della Fortuna con 3.311.000 spettatori e il 18,1%.

Come è andato il pomeriggio tv di venerdì 9 ottobre 2026?

Nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre 2026 Uomini e donne su Canale 5 ha raggiunto 2.233.000 spettatori (23,8%) e 2.104.000 (25,6%), Tutto per la mia famiglia 2.024.000 e il 25,5%. Su Rai1 Vita in diretta ha ottenuto 1.669.000 spettatori e il 19,7%, La volta buona 1.382.000 e il 13,6%.