Giovedì 8 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Doc - Nelle tue mani 4 raccoglie 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share, più del doppio di Tutto per la mia famiglia su Canale5 (1.643.000, 11,4%). In access Affari Tuoi vince con 4.487.000 spettatori e il 22,6%, davanti alla Ruota della Fortuna.

La prima serata

Doc - Nelle tue mani 4 manda in onda due nuovi episodi: il primo è visto da 4.240.000 spettatori con il 23,7%, il secondo da 3.733.000 con il 27,7%. Canale5 risponde con la serie turca Tutto per la mia famiglia, ferma a 1.643.000 spettatori. La sfida più combattuta è quella tra Rai2 e Italia1: Ore 14 Sera di Salvo Sottile arriva al 7,4% con 1.023.000 spettatori, Le Iene condotte da Veronica Gentili al 7,2% con 812.000. Su La7 Piazzapulita di Corrado Formigli ottiene il 5,8%, su Rete4 Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio il 5,4%. Tv8 con il film The Equalizer 2 - Senza perdono supera Rai3, che con Hit Man - Killer per caso resta al 2,5%.

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 segna 639.000 spettatori e l'11,6%. Su Italia1 Pregiudizio universale raccoglie 408.000 spettatori (13,6%) e Sono Lillo 257.000 (10,2%). Su Canale5 Risiko - Sfide di potere si ferma a 304.000 spettatori e al 7%, su Rai2 Francesco d'Assisi e i suoi ribelli ne ottiene 251.000 (4,7%). Tg3 Linea Notte chiude con 136.000 spettatori e il 2,3%.

Sull'intera giornata le reti Rai totalizzano il 36,9% di share, quelle Mediaset il 38,1%. In prima serata il confronto è 36,2% contro 38,1%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Doc - Nelle tue mani 4 3.979.000 25,4% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.643.000 11,4% Rai2 Ore 14 Sera 1.023.000 7,4% Italia1 Le Iene 812.000 7,2% La7 Piazzapulita 745.000 5,8% Rete4 Dritto e rovescio 670.000 5,4% Tv8 The Equalizer 2 - Senza perdono 572.000 3,7% Rai3 Hit Man - Killer per caso 453.000 2,5% Nove Buy it now - Mai più senza 350.000 2,1%

Access prime time

Stefano De Martino vince la sfida dei giochi con Affari Tuoi: 4.487.000 spettatori e il 22,6%, contro i 4.377.000 e il 22,2% della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il distacco è di 110.000 spettatori. Prima dei pacchi, Cinque minuti su Rai1 tocca 4.017.000 spettatori. Su La7 Otto e mezzo arriva all'8,9% con 1.751.000 spettatori, su Rai3 Un posto al sole al 7,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Cinque minuti 4.017.000 21,3% Rai1 Affari Tuoi 4.487.000 22,6% Canale5 Gira la Ruota della Fortuna 3.627.000 18,8% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.377.000 22,2% La7 Otto e mezzo 1.751.000 8,9% Rai3 Il cavallo e la torre 1.111.000 5,9% Rai3 Un posto al sole 1.443.000 7,3% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.023.000 5,4% Rete4 4 di sera (seconda parte) 825.000 4,1% Italia1 NCIS 935.000 4,8% Rai2 Tg2 Post 634.000 3,2% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 674.000 3,4% Tv8 Foodish 545.000 2,8%

Il preserale

Reazione a catena porta Rai1 al 25% con 4.058.000 spettatori, dopo i 2.708.000 (21,6%) della prima parte. Su Canale5 Caduta libera si ferma al 15,7% con 2.283.000 spettatori. Il Tg1 delle 20 è visto da 4.386.000 spettatori (24,3%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raccoglie 2.512.000 spettatori e il 15,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena - L'intesa vincente 2.708.000 21,6% Rai1 Reazione a catena 4.058.000 25,0% Rai1 Tg1 4.386.000 24,3% Canale5 Caduta libera - Inizia la sfida 1.569.000 14,3% Canale5 Caduta libera 2.283.000 15,7% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 660.000 4,6% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 849.000 4,8% Rai2 Tg2 988.000 5,2% Rai3 Tg3 1.799.000 13,1% Rai3 TgRegione 2.512.000 15,2% Rai3 Blob 1.003.000 5,7% Rai3 Fin che la barca va 892.000 4,8% Rete4 Tg4 691.000 5,1% Rete4 10 minuti 950.000 6,1% Rete4 La promessa 1.004.000 5,7% Italia1 Studio Aperto 546.000 5,2% Italia1 Grande Fratello Vip 353.000 3,0% Italia1 Studio Aperto Mag 241.000 1,8% Italia1 CSI 404.000 2,4% La7 Ignoto X 310.000 2,3% La7 TgLa7 1.394.000 7,6% Nove Little Big Italy 245.000 2,5% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 468.000 2,8% Tv8 4 Ristoranti 438.000 2,7%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 delle 8 raccoglie 1.034.000 spettatori e il 21,6%, UnoMattina 857.000 (19,5%) e Storie italiane arriva a 800.000 nella seconda parte. Canale5 apre con il 25,5% del Tg5 delle 8 e prosegue con Mattino Cinque intorno al 20,6-20,9%; Forum sale a 1.148.000 spettatori. Su Rai3 Buongiorno Regione tocca l'11,5%, su Rete4 Ore 11 il 9,5%. La7 porta L'aria che tira a 259.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 258.000 14,2% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 649.000 17,3% Rai1 Tg1 1.034.000 21,6% Rai1 UnoMattina 857.000 19,5% Rai1 Storie italiane (prima parte) 798.000 18,6% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 800.000 16,0% Canale5 Prima pagina Tg5 629.000 19,7% Canale5 Tg5 1.221.000 25,5% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 902.000 20,6% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 891.000 20,9% Canale5 Forum 1.148.000 17,0% Rai2 Baywatch 111.000 2,5% Rai2 Tg2 140.000 3,0% Rai2 Radio2 Social Club 181.000 4,2% Rai2 Tg2 Italia Europa 191.000 4,5% Rai2 Rai Parlamento - Speciale Camera 216.000 3,8% Rai3 Buongiorno Italia 419.000 11,1% Rai3 Buongiorno Regione 532.000 11,5% Rai3 Agorà 211.000 4,6% Rai3 Fuori Agorà 145.000 3,4% Rai3 Agorà Extra 158.000 3,7% Rai3 Elisir (prima parte) 194.000 4,3% Rai3 Elisir (seconda parte) 326.000 6,4% Rete4 4 di sera (replica, prima parte) 95.000 4,0% Rete4 4 di sera (replica, seconda parte) 97.000 2,9% Rete4 La promessa 192.000 4,3% Rete4 Terra amara 248.000 5,2% Rete4 Segreti di famiglia 178.000 4,1% Rete4 Tempesta d'amore 215.000 5,0% Rete4 Ore 11 482.000 9,5% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 61.000 1,4% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 127.000 2,7% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 152.000 3,5% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 142.000 3,3% Italia1 Law & Order SVU (primo episodio) 174.000 3,9% Italia1 Law & Order SVU (secondo episodio) 224.000 3,7% La7 Omnibus News 130.000 3,3% La7 TgLa7 190.000 4,1% La7 Meteo 243.000 5,1% La7 Omnibus Dibattito 241.000 5,3% La7 Coffee Break 196.000 4,6% La7 L'aria che tira 259.000 5,0%

Il mezzogiorno

È sempre mezzogiorno porta Rai1 a 1.597.000 spettatori e al 17,7%. Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più visto della fascia con 2.847.000 spettatori e il 24,5%, il Tg5 delle 13 ne raccoglie 2.316.000 (21,1%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 arriva al 18,5%, su Italia1 Studio Aperto al 12,4%. Il Tg2 delle 13 segna il 10,7%.

Rete Programma Spettatori Share Rai3 Tg3 809.000 10,8% Rete4 Tg4 678.000 9,6% Rai1 È sempre mezzogiorno 1.597.000 17,7% Rai3 FuoriTg 741.000 8,4% Rete4 Ore 11 Cronaca 606.000 7,0% Rete4 Ore 11 Saluti 602.000 6,2% Italia1 Studio Aperto 1.135.000 12,4% Rai2 Radio2 Social Club - Il meglio 248.000 2,7% La7 L'aria che tira Oggi 411.000 4,4% Rai2 Tg2 1.166.000 10,7% Canale5 Tg5 2.316.000 21,1% Rai3 Quante storie 658.000 6,3% Rai3 Passato e presente 496.000 4,3% Rai1 Tg1 2.847.000 24,5% Rai1 Tg1 Economia 2.249.000 19,8% La7 TgLa7 819.000 7,1% Rai2 Tg2 Tutto il bello che c'è 810.000 6,9% Rai2 Tg2 Medicina 33 690.000 6,0% Rai3 TgRegione 2.077.000 18,5% Rai3 Tg3 1.199.000 11,2% Rai3 Leonardo 859.000 8,6%

Il pomeriggio

Su Canale5 Uomini e donne guida il pomeriggio con 2.219.000 spettatori e il 24,3%, seguito dalla serie Tutto per la mia famiglia (1.908.000, 24,4%). Forbidden Fruit raccoglie 2.210.000 spettatori, Beautiful 2.001.000, il Grande Fratello Vip 1.793.000. Su Rai1 La volta buona passa dal 14% al 18,8%, Il Paradiso delle signore ottiene il 17,1% e Vita in diretta arriva a 1.689.000 spettatori. Dentro la notizia apre al 19,6%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.409.000 14,0% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.583.000 18,8% Rai1 Il Paradiso delle signore 1.339.000 17,1% Rai1 Tg1 1.060.000 14,4% Rai1 Vita in diretta (presentazione) 1.477.000 19,2% Rai1 Vita in diretta 1.689.000 18,9% Canale5 Grande Fratello Vip 1.793.000 15,3% Canale5 Beautiful 2.001.000 17,7% Canale5 Forbidden Fruit 2.210.000 20,4% Canale5 Uomini e donne 2.219.000 24,3% Canale5 Uomini e donne (seconda parte) 1.936.000 23,9% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.908.000 24,4% Canale5 Dentro la notizia 1.465.000 19,6% Canale5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.296.000 15,5% Canale5 Dentro la notizia - Saluti 1.242.000 12,7% Rai2 2 di picche 571.000 5,0% Rai2 Ore 14 765.000 7,5% Rai2 BellaMa' (prima parte) 321.000 3,9% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 359.000 4,8% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 259.000 3,3% Rai2 Tg2 305.000 3,2% Rai2 Tg Sport 481.000 4,4% Rai3 Question Time 282.000 3,1% Rai3 Aspettando Geo 416.000 5,5% Rai3 Geo 915.000 10,3% Rete4 La signora in giallo 776.000 6,9% Rete4 Lo sportello di Forum 586.000 5,7% Rete4 Diario del giorno 443.000 5,5% Rete4 Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare 386.000 4,5% Italia1 Grande Fratello Vip 665.000 6,4% Italia1 Sport Mediaset 677.000 5,9% Italia1 Sport Mediaset Extra 456.000 4,0% Italia1 I Simpson 404.000 3,7% Italia1 NCIS: Los Angeles (primo episodio) 388.000 4,1% Italia1 NCIS: Los Angeles (secondo episodio) 374.000 4,6% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 329.000 4,4% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 359.000 4,3% La7 Tagadà (presentazione) 523.000 5,0% La7 Tagadà 438.000 5,2% La7 Taga Focus 273.000 3,6% La7 La torre di Babele Doc 229.000 2,7%

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti della prima serata di giovedì 8 ottobre 2026?

La prima serata di giovedì 8 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con Doc - Nelle tue mani 4, che ha raccolto 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia si è fermata a 1.643.000 spettatori e all'11,4%, con un distacco di oltre 2,3 milioni.

Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna l'8 ottobre 2026?

Giovedì 8 ottobre 2026 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access prime time su Rai1 con 4.487.000 spettatori e il 22,6%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha ottenuto 4.377.000 spettatori e il 22,2%, con una differenza di 110.000 spettatori.

Quanto hanno fatto Ore 14 Sera e Le Iene giovedì 8 ottobre 2026?

Nella prima serata di giovedì 8 ottobre 2026 Ore 14 Sera, condotto da Salvo Sottile su Rai2, ha raccolto 1.023.000 spettatori e il 7,4% di share. Le Iene su Italia1, condotte da Veronica Gentili, si sono fermate a 812.000 spettatori e al 7,2%, due decimi sotto il programma di Rai2.

Quali sono stati gli ascolti dei talk di Rete4 e La7 l'8 ottobre 2026?

Giovedì 8 ottobre 2026 Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 ha ottenuto 745.000 spettatori e il 5,8% di share. Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4 ha raccolto 670.000 spettatori e il 5,4%. In access Otto e mezzo su La7 è arrivato a 1.751.000 spettatori e all'8,9%.