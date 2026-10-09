Ascolti tv di giovedì 8 ottobre 2026: Doc 4 al 25,4% domina la prima serata, Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Su Rai1 la fiction con Luca Argentero sfiora i quattro milioni, Canale5 si ferma all'11,4% con Tutto per la mia famiglia e su Rai2 Ore 14 Sera tiene testa alle Iene.
Giovedì 8 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Doc - Nelle tue mani 4 raccoglie 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share, più del doppio di Tutto per la mia famiglia su Canale5 (1.643.000, 11,4%). In access Affari Tuoi vince con 4.487.000 spettatori e il 22,6%, davanti alla Ruota della Fortuna.
La prima serata
Doc - Nelle tue mani 4 manda in onda due nuovi episodi: il primo è visto da 4.240.000 spettatori con il 23,7%, il secondo da 3.733.000 con il 27,7%. Canale5 risponde con la serie turca Tutto per la mia famiglia, ferma a 1.643.000 spettatori. La sfida più combattuta è quella tra Rai2 e Italia1: Ore 14 Sera di Salvo Sottile arriva al 7,4% con 1.023.000 spettatori, Le Iene condotte da Veronica Gentili al 7,2% con 812.000. Su La7 Piazzapulita di Corrado Formigli ottiene il 5,8%, su Rete4 Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio il 5,4%. Tv8 con il film The Equalizer 2 - Senza perdono supera Rai3, che con Hit Man - Killer per caso resta al 2,5%.
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 segna 639.000 spettatori e l'11,6%. Su Italia1 Pregiudizio universale raccoglie 408.000 spettatori (13,6%) e Sono Lillo 257.000 (10,2%). Su Canale5 Risiko - Sfide di potere si ferma a 304.000 spettatori e al 7%, su Rai2 Francesco d'Assisi e i suoi ribelli ne ottiene 251.000 (4,7%). Tg3 Linea Notte chiude con 136.000 spettatori e il 2,3%.
Sull'intera giornata le reti Rai totalizzano il 36,9% di share, quelle Mediaset il 38,1%. In prima serata il confronto è 36,2% contro 38,1%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Doc - Nelle tue mani 4
3.979.000
25,4%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.643.000
11,4%
Rai2
Ore 14 Sera
1.023.000
7,4%
Italia1
Le Iene
812.000
7,2%
La7
Piazzapulita
745.000
5,8%
Rete4
Dritto e rovescio
670.000
5,4%
Tv8
The Equalizer 2 - Senza perdono
572.000
3,7%
Rai3
Hit Man - Killer per caso
453.000
2,5%
Nove
Buy it now - Mai più senza
350.000
2,1%
Access prime time
Stefano De Martino vince la sfida dei giochi con Affari Tuoi: 4.487.000 spettatori e il 22,6%, contro i 4.377.000 e il 22,2% della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il distacco è di 110.000 spettatori. Prima dei pacchi, Cinque minuti su Rai1 tocca 4.017.000 spettatori. Su La7 Otto e mezzo arriva all'8,9% con 1.751.000 spettatori, su Rai3 Un posto al sole al 7,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Cinque minuti
4.017.000
21,3%
Rai1
Affari Tuoi
4.487.000
22,6%
Canale5
Gira la Ruota della Fortuna
3.627.000
18,8%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.377.000
22,2%
La7
Otto e mezzo
1.751.000
8,9%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.111.000
5,9%
Rai3
Un posto al sole
1.443.000
7,3%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.023.000
5,4%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
825.000
4,1%
Italia1
NCIS
935.000
4,8%
Rai2
Tg2 Post
634.000
3,2%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
674.000
3,4%
Tv8
Foodish
545.000
2,8%
Il preserale
Reazione a catena porta Rai1 al 25% con 4.058.000 spettatori, dopo i 2.708.000 (21,6%) della prima parte. Su Canale5 Caduta libera si ferma al 15,7% con 2.283.000 spettatori. Il Tg1 delle 20 è visto da 4.386.000 spettatori (24,3%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raccoglie 2.512.000 spettatori e il 15,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena - L'intesa vincente
2.708.000
21,6%
Rai1
Reazione a catena
4.058.000
25,0%
Rai1
Tg1
4.386.000
24,3%
Canale5
Caduta libera - Inizia la sfida
1.569.000
14,3%
Canale5
Caduta libera
2.283.000
15,7%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
660.000
4,6%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
849.000
4,8%
Rai2
Tg2
988.000
5,2%
Rai3
Tg3
1.799.000
13,1%
Rai3
TgRegione
2.512.000
15,2%
Rai3
Blob
1.003.000
5,7%
Rai3
Fin che la barca va
892.000
4,8%
Rete4
Tg4
691.000
5,1%
Rete4
10 minuti
950.000
6,1%
Rete4
La promessa
1.004.000
5,7%
Italia1
Studio Aperto
546.000
5,2%
Italia1
Grande Fratello Vip
353.000
3,0%
Italia1
Studio Aperto Mag
241.000
1,8%
Italia1
CSI
404.000
2,4%
La7
Ignoto X
310.000
2,3%
La7
TgLa7
1.394.000
7,6%
Nove
Little Big Italy
245.000
2,5%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
468.000
2,8%
Tv8
4 Ristoranti
438.000
2,7%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 delle 8 raccoglie 1.034.000 spettatori e il 21,6%, UnoMattina 857.000 (19,5%) e Storie italiane arriva a 800.000 nella seconda parte. Canale5 apre con il 25,5% del Tg5 delle 8 e prosegue con Mattino Cinque intorno al 20,6-20,9%; Forum sale a 1.148.000 spettatori. Su Rai3 Buongiorno Regione tocca l'11,5%, su Rete4 Ore 11 il 9,5%. La7 porta L'aria che tira a 259.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
258.000
14,2%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
649.000
17,3%
Rai1
Tg1
1.034.000
21,6%
Rai1
UnoMattina
857.000
19,5%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
798.000
18,6%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
800.000
16,0%
Canale5
Prima pagina Tg5
629.000
19,7%
Canale5
Tg5
1.221.000
25,5%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
902.000
20,6%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
891.000
20,9%
Canale5
Forum
1.148.000
17,0%
Rai2
Baywatch
111.000
2,5%
Rai2
Tg2
140.000
3,0%
Rai2
Radio2 Social Club
181.000
4,2%
Rai2
Tg2 Italia Europa
191.000
4,5%
Rai2
Rai Parlamento - Speciale Camera
216.000
3,8%
Rai3
Buongiorno Italia
419.000
11,1%
Rai3
Buongiorno Regione
532.000
11,5%
Rai3
Agorà
211.000
4,6%
Rai3
Fuori Agorà
145.000
3,4%
Rai3
Agorà Extra
158.000
3,7%
Rai3
Elisir (prima parte)
194.000
4,3%
Rai3
Elisir (seconda parte)
326.000
6,4%
Rete4
4 di sera (replica, prima parte)
95.000
4,0%
Rete4
4 di sera (replica, seconda parte)
97.000
2,9%
Rete4
La promessa
192.000
4,3%
Rete4
Terra amara
248.000
5,2%
Rete4
Segreti di famiglia
178.000
4,1%
Rete4
Tempesta d'amore
215.000
5,0%
Rete4
Ore 11
482.000
9,5%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
61.000
1,4%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
127.000
2,7%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
152.000
3,5%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
142.000
3,3%
Italia1
Law & Order SVU (primo episodio)
174.000
3,9%
Italia1
Law & Order SVU (secondo episodio)
224.000
3,7%
La7
Omnibus News
130.000
3,3%
La7
TgLa7
190.000
4,1%
La7
Meteo
243.000
5,1%
La7
Omnibus Dibattito
241.000
5,3%
La7
Coffee Break
196.000
4,6%
La7
L'aria che tira
259.000
5,0%
Il mezzogiorno
È sempre mezzogiorno porta Rai1 a 1.597.000 spettatori e al 17,7%. Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più visto della fascia con 2.847.000 spettatori e il 24,5%, il Tg5 delle 13 ne raccoglie 2.316.000 (21,1%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 arriva al 18,5%, su Italia1 Studio Aperto al 12,4%. Il Tg2 delle 13 segna il 10,7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai3
Tg3
809.000
10,8%
Rete4
Tg4
678.000
9,6%
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.597.000
17,7%
Rai3
FuoriTg
741.000
8,4%
Rete4
Ore 11 Cronaca
606.000
7,0%
Rete4
Ore 11 Saluti
602.000
6,2%
Italia1
Studio Aperto
1.135.000
12,4%
Rai2
Radio2 Social Club - Il meglio
248.000
2,7%
La7
L'aria che tira Oggi
411.000
4,4%
Rai2
Tg2
1.166.000
10,7%
Canale5
Tg5
2.316.000
21,1%
Rai3
Quante storie
658.000
6,3%
Rai3
Passato e presente
496.000
4,3%
Rai1
Tg1
2.847.000
24,5%
Rai1
Tg1 Economia
2.249.000
19,8%
La7
TgLa7
819.000
7,1%
Rai2
Tg2 Tutto il bello che c'è
810.000
6,9%
Rai2
Tg2 Medicina 33
690.000
6,0%
Rai3
TgRegione
2.077.000
18,5%
Rai3
Tg3
1.199.000
11,2%
Rai3
Leonardo
859.000
8,6%
Il pomeriggio
Su Canale5 Uomini e donne guida il pomeriggio con 2.219.000 spettatori e il 24,3%, seguito dalla serie Tutto per la mia famiglia (1.908.000, 24,4%). Forbidden Fruit raccoglie 2.210.000 spettatori, Beautiful 2.001.000, il Grande Fratello Vip 1.793.000. Su Rai1 La volta buona passa dal 14% al 18,8%, Il Paradiso delle signore ottiene il 17,1% e Vita in diretta arriva a 1.689.000 spettatori. Dentro la notizia apre al 19,6%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.409.000
14,0%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.583.000
18,8%
Rai1
Il Paradiso delle signore
1.339.000
17,1%
Rai1
Tg1
1.060.000
14,4%
Rai1
Vita in diretta (presentazione)
1.477.000
19,2%
Rai1
Vita in diretta
1.689.000
18,9%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.793.000
15,3%
Canale5
Beautiful
2.001.000
17,7%
Canale5
Forbidden Fruit
2.210.000
20,4%
Canale5
Uomini e donne
2.219.000
24,3%
Canale5
Uomini e donne (seconda parte)
1.936.000
23,9%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.908.000
24,4%
Canale5
Dentro la notizia
1.465.000
19,6%
Canale5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.296.000
15,5%
Canale5
Dentro la notizia - Saluti
1.242.000
12,7%
Rai2
2 di picche
571.000
5,0%
Rai2
Ore 14
765.000
7,5%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
321.000
3,9%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
359.000
4,8%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
259.000
3,3%
Rai2
Tg2
305.000
3,2%
Rai2
Tg Sport
481.000
4,4%
Rai3
Question Time
282.000
3,1%
Rai3
Aspettando Geo
416.000
5,5%
Rai3
Geo
915.000
10,3%
Rete4
La signora in giallo
776.000
6,9%
Rete4
Lo sportello di Forum
586.000
5,7%
Rete4
Diario del giorno
443.000
5,5%
Rete4
Rosamunde Pilcher: Un giardino per ricominciare
386.000
4,5%
Italia1
Grande Fratello Vip
665.000
6,4%
Italia1
Sport Mediaset
677.000
5,9%
Italia1
Sport Mediaset Extra
456.000
4,0%
Italia1
I Simpson
404.000
3,7%
Italia1
NCIS: Los Angeles (primo episodio)
388.000
4,1%
Italia1
NCIS: Los Angeles (secondo episodio)
374.000
4,6%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
329.000
4,4%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
359.000
4,3%
La7
Tagadà (presentazione)
523.000
5,0%
La7
Tagadà
438.000
5,2%
La7
Taga Focus
273.000
3,6%
La7
La torre di Babele Doc
229.000
2,7%
Domande frequenti
Chi ha vinto gli ascolti della prima serata di giovedì 8 ottobre 2026?
La prima serata di giovedì 8 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con Doc - Nelle tue mani 4, che ha raccolto 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia si è fermata a 1.643.000 spettatori e all'11,4%, con un distacco di oltre 2,3 milioni.
Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna l'8 ottobre 2026?
Giovedì 8 ottobre 2026 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access prime time su Rai1 con 4.487.000 spettatori e il 22,6%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha ottenuto 4.377.000 spettatori e il 22,2%, con una differenza di 110.000 spettatori.
Quanto hanno fatto Ore 14 Sera e Le Iene giovedì 8 ottobre 2026?
Nella prima serata di giovedì 8 ottobre 2026 Ore 14 Sera, condotto da Salvo Sottile su Rai2, ha raccolto 1.023.000 spettatori e il 7,4% di share. Le Iene su Italia1, condotte da Veronica Gentili, si sono fermate a 812.000 spettatori e al 7,2%, due decimi sotto il programma di Rai2.
Quali sono stati gli ascolti dei talk di Rete4 e La7 l'8 ottobre 2026?
Giovedì 8 ottobre 2026 Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 ha ottenuto 745.000 spettatori e il 5,8% di share. Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4 ha raccolto 670.000 spettatori e il 5,4%. In access Otto e mezzo su La7 è arrivato a 1.751.000 spettatori e all'8,9%.